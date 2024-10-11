نائب إيراني يعلن مفاجأة بشأن "إنتاج السلاح النووي" في بلاده

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
08:18 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
انتخابات تشريعية مرتقبة في إقليم كردستان العراق وسط صراعات محلية وإقليمية
09:03 GMT
57 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
11:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:29 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
11:39 GMT
21 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: أمريكا في مأزق أمام المحور الذي تقوده روسيا
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مكالمة بايدن ونتانياهو وسيناريوهات الرد الإسرائيلي المحتمل على إيران
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: إسرئيل تمارس سياسة التهجير القسري في غزة بالتدمير والإبادة الجماعية
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
خبير: إسرئيل تمارس سياسة التهجير القسري في غزة بالتدمير والإبادة الجماعية
08:04 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
09:03 GMT
30 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
09:33 GMT
27 د
ملفات ساخنة
مكالمة بايدن ونتانياهو وسيناريوهات الرد الإسرائيلي المحتمل على إيران
10:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
كاشف نيوترينو جديد قد يحطم الفيزياء كما نعرفها..
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:46 GMT
14 د
لقاء سبوتنيك
انتخابات تشريعية مرتقبة في إقليم كردستان العراق وسط صراعات محلية وإقليمية
12:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تغير موقفها: وقف النار في لبنان مربوط بصفقة أسرى في غزة، الأمم المتحدة: ربع الأراضي اللبنانية تلقت أوامر إسرائيلية بإخلائها
16:03 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تعي بدء تفكك الكيان الصهيوني فهي لا تريد الذهاب إلى حرب ولكن تقدم له الدعم قدر الإمكان
17:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: إطلاق منصة مالية لبريكس سيقوض العقوبات وتحكم الولايات المتحدة بالدول
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241011/نائب-إيراني-يعلن-مفاجأة-بشأن-إنتاج-السلاح-النووي-في-بلاده-1093659958.html
نائب إيراني يعلن مفاجأة بشأن "إنتاج السلاح النووي" في بلاده
نائب إيراني يعلن مفاجأة بشأن "إنتاج السلاح النووي" في بلاده
سبوتنيك عربي
فجر نائب إيراني بشأن مفاجأة بشأن العقيدة النووية لبلاده، بمطالبة مجموعة من النواب في رسالة إلى المجلس الأعلى للأمن القومي إصدار الإذن وتوفير التسهيلات لتصنيع... 11.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-11T16:21+0000
2024-10-11T16:21+0000
العالم
أخبار العالم الآن
حول العالم
إيران
إسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101847/15/1018471512_0:349:4256:2743_1920x0_80_0_0_38986ecc86f4721cebd5821587e08d8c.jpg
وقال النائب في مجلس الشورى الإيراني محمد رضا صباغيان بافقي، إن ذلك ردًا على تصريحات بعض المسؤولين الإسرائيليين بشأن استهداف المنشآت النووية والنفط ومصافي التكرير الإيرانية، ذلك خلال حديث لموقع ديده بان إيران. وقال بافقي: قلت قبل بضعة أشهر إنه إذا استمر عدوانهم، فسنطلب من المرشد الأعلى تغيير استراتيجية وإصدار فتوى لبناء الأسلحة النووية إذا رأى ذلك مناسبا، وسيكون من السهل علينا بناء “الأسلحة النووية”. في الوضع الحالي، من الضروري خلق إمكانية صنع الأسلحة النووية من أجل خلق قوة الردع وضمان الأمن القومي.ورداً على الادعاءات التي أثارها مجلس الوزراء الأمني ​​الإسرائيلي حول استهداف منشآت النفط ومصافي التكرير في إيران، قال: إذا تحرك الصهاينة لاستهداف المنشآت النفطية الإيرانية فسنرد عليهم أضعافا مضاعفة. أي اعتداء يقوم به العدو لإضعاف أمن الطاقة في إيران لن يمر دون رد. هذه المرة ستكون جميع المنشآت النفطية التابعة لإسرائيل والدول المتحالفة مع الكيان الصهيوني هدفاً مشروعاً لنا.وأردف صباغيان بافقي: من السهل على إيران استهداف البنى التحتية الاقتصادية، وما إلى ذلك. أعتقد أنه طالما أنه من الممكن للكيان والدول الأخرى امتلاك أسلحة نووية، فيجب على إيران أن تتجه نحو الأسلحة النووية للدفاع عن نفسها من أجل ضمان التوازن الأمني ​. يجب أن نوضح للعدو أن امتلاك الأسلحة النووية أو عدم امتلاكها هو خيارنا، ولسنا بحاجة إلى إذن من أي دولة لبناء أسلحة أو تطوير قدراتنا الدفاعية والصاروخية.
https://sarabic.ae/20241011/تقرير-خطط-إسرائيل-لضرب-إيران-لا-تزال-أكثر-عدوانية-مما-ترغب-أمريكا-1093633483.html
https://sarabic.ae/20241011/بعد-المناورة-البرية-إيران-وسلطنة-عمان-تجريان-مناورات-بحرية-مشتركة-1093632233.html
إيران
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101847/15/1018471512_480:0:4256:2832_1920x0_80_0_0_d20bb8c2d14229cbd865581909397982.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, حول العالم, إيران, إسرائيل
العالم, أخبار العالم الآن, حول العالم, إيران, إسرائيل

نائب إيراني يعلن مفاجأة بشأن "إنتاج السلاح النووي" في بلاده

16:21 GMT 11.10.2024
© AP Photoالمفاعل النووي الإيراني
المفاعل النووي الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2024
© AP Photo
تابعنا عبر
فجر نائب إيراني بشأن مفاجأة بشأن العقيدة النووية لبلاده، بمطالبة مجموعة من النواب في رسالة إلى المجلس الأعلى للأمن القومي إصدار الإذن وتوفير التسهيلات لتصنيع الأسلحة النووية.
وقال النائب في مجلس الشورى الإيراني محمد رضا صباغيان بافقي، إن ذلك ردًا على تصريحات بعض المسؤولين الإسرائيليين بشأن استهداف المنشآت النووية والنفط ومصافي التكرير الإيرانية، ذلك خلال حديث لموقع ديده بان إيران.
مقاتلة إف-35 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2024
تقرير: خطط إسرائيل لضرب إيران لا تزال أكثر عدوانية مما ترغب أمريكا
07:26 GMT
وقال بافقي: قلت قبل بضعة أشهر إنه إذا استمر عدوانهم، فسنطلب من المرشد الأعلى تغيير استراتيجية وإصدار فتوى لبناء الأسلحة النووية إذا رأى ذلك مناسبا، وسيكون من السهل علينا بناء “الأسلحة النووية”. في الوضع الحالي، من الضروري خلق إمكانية صنع الأسلحة النووية من أجل خلق قوة الردع وضمان الأمن القومي.
ورداً على الادعاءات التي أثارها مجلس الوزراء الأمني ​​الإسرائيلي حول استهداف منشآت النفط ومصافي التكرير في إيران، قال: إذا تحرك الصهاينة لاستهداف المنشآت النفطية الإيرانية فسنرد عليهم أضعافا مضاعفة. أي اعتداء يقوم به العدو لإضعاف أمن الطاقة في إيران لن يمر دون رد. هذه المرة ستكون جميع المنشآت النفطية التابعة لإسرائيل والدول المتحالفة مع الكيان الصهيوني هدفاً مشروعاً لنا.
سفن البحرية الإيرانية تصل إلى ميناء محج قلعة التابع لأسطول بحر قزوين - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2024
بعد المناورة البرية... إيران وسلطنة عمان تجريان مناورات بحرية مشتركة
06:32 GMT
وأردف صباغيان بافقي: من السهل على إيران استهداف البنى التحتية الاقتصادية، وما إلى ذلك. أعتقد أنه طالما أنه من الممكن للكيان والدول الأخرى امتلاك أسلحة نووية، فيجب على إيران أن تتجه نحو الأسلحة النووية للدفاع عن نفسها من أجل ضمان التوازن الأمني ​. يجب أن نوضح للعدو أن امتلاك الأسلحة النووية أو عدم امتلاكها هو خيارنا، ولسنا بحاجة إلى إذن من أي دولة لبناء أسلحة أو تطوير قدراتنا الدفاعية والصاروخية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:53 GMTПоследствия израильского авиаудара в Дахии, Бейрут, Ливан - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... والتوتر بين لبنان وإسرائيل05:10 GMTПоследствия израильского авиаудара в Дахии, Бейрут, Ливан - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 08:26 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала