https://sarabic.ae/20241011/نائب-إيراني-يعلن-مفاجأة-بشأن-إنتاج-السلاح-النووي-في-بلاده-1093659958.html
نائب إيراني يعلن مفاجأة بشأن "إنتاج السلاح النووي" في بلاده
نائب إيراني يعلن مفاجأة بشأن "إنتاج السلاح النووي" في بلاده
سبوتنيك عربي
فجر نائب إيراني بشأن مفاجأة بشأن العقيدة النووية لبلاده، بمطالبة مجموعة من النواب في رسالة إلى المجلس الأعلى للأمن القومي إصدار الإذن وتوفير التسهيلات لتصنيع... 11.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-11T16:21+0000
2024-10-11T16:21+0000
2024-10-11T16:21+0000
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وقال النائب في مجلس الشورى الإيراني محمد رضا صباغيان بافقي، إن ذلك ردًا على تصريحات بعض المسؤولين الإسرائيليين بشأن استهداف المنشآت النووية والنفط ومصافي التكرير الإيرانية، ذلك خلال حديث لموقع ديده بان إيران. وقال بافقي: قلت قبل بضعة أشهر إنه إذا استمر عدوانهم، فسنطلب من المرشد الأعلى تغيير استراتيجية وإصدار فتوى لبناء الأسلحة النووية إذا رأى ذلك مناسبا، وسيكون من السهل علينا بناء “الأسلحة النووية”. في الوضع الحالي، من الضروري خلق إمكانية صنع الأسلحة النووية من أجل خلق قوة الردع وضمان الأمن القومي.ورداً على الادعاءات التي أثارها مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي حول استهداف منشآت النفط ومصافي التكرير في إيران، قال: إذا تحرك الصهاينة لاستهداف المنشآت النفطية الإيرانية فسنرد عليهم أضعافا مضاعفة. أي اعتداء يقوم به العدو لإضعاف أمن الطاقة في إيران لن يمر دون رد. هذه المرة ستكون جميع المنشآت النفطية التابعة لإسرائيل والدول المتحالفة مع الكيان الصهيوني هدفاً مشروعاً لنا.وأردف صباغيان بافقي: من السهل على إيران استهداف البنى التحتية الاقتصادية، وما إلى ذلك. أعتقد أنه طالما أنه من الممكن للكيان والدول الأخرى امتلاك أسلحة نووية، فيجب على إيران أن تتجه نحو الأسلحة النووية للدفاع عن نفسها من أجل ضمان التوازن الأمني . يجب أن نوضح للعدو أن امتلاك الأسلحة النووية أو عدم امتلاكها هو خيارنا، ولسنا بحاجة إلى إذن من أي دولة لبناء أسلحة أو تطوير قدراتنا الدفاعية والصاروخية.
https://sarabic.ae/20241011/تقرير-خطط-إسرائيل-لضرب-إيران-لا-تزال-أكثر-عدوانية-مما-ترغب-أمريكا-1093633483.html
https://sarabic.ae/20241011/بعد-المناورة-البرية-إيران-وسلطنة-عمان-تجريان-مناورات-بحرية-مشتركة-1093632233.html
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العالم, أخبار العالم الآن, حول العالم, إيران, إسرائيل
العالم, أخبار العالم الآن, حول العالم, إيران, إسرائيل
نائب إيراني يعلن مفاجأة بشأن "إنتاج السلاح النووي" في بلاده
فجر نائب إيراني بشأن مفاجأة بشأن العقيدة النووية لبلاده، بمطالبة مجموعة من النواب في رسالة إلى المجلس الأعلى للأمن القومي إصدار الإذن وتوفير التسهيلات لتصنيع الأسلحة النووية.
وقال النائب في مجلس الشورى الإيراني محمد رضا صباغيان بافقي، إن ذلك ردًا على تصريحات بعض المسؤولين الإسرائيليين بشأن استهداف المنشآت النووية والنفط ومصافي التكرير الإيرانية، ذلك خلال حديث لموقع ديده بان إيران
.
وقال بافقي: قلت قبل بضعة أشهر إنه إذا استمر عدوانهم، فسنطلب من المرشد الأعلى تغيير استراتيجية وإصدار فتوى لبناء الأسلحة النووية
إذا رأى ذلك مناسبا، وسيكون من السهل علينا بناء “الأسلحة النووية”. في الوضع الحالي، من الضروري خلق إمكانية صنع الأسلحة النووية من أجل خلق قوة الردع وضمان الأمن القومي.
ورداً على الادعاءات التي أثارها مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي حول استهداف منشآت النفط ومصافي التكرير في إيران، قال: إذا تحرك الصهاينة لاستهداف المنشآت النفطية الإيرانية فسنرد عليهم أضعافا مضاعفة. أي اعتداء يقوم به العدو لإضعاف أمن الطاقة في إيران لن يمر دون رد. هذه المرة ستكون جميع المنشآت النفطية التابعة لإسرائيل والدول المتحالفة مع الكيان الصهيوني هدفاً مشروعاً لنا.
وأردف صباغيان بافقي: من السهل على إيران
استهداف البنى التحتية الاقتصادية، وما إلى ذلك. أعتقد أنه طالما أنه من الممكن للكيان والدول الأخرى امتلاك أسلحة نووية، فيجب على إيران أن تتجه نحو الأسلحة النووية للدفاع عن نفسها من أجل ضمان التوازن الأمني . يجب أن نوضح للعدو أن امتلاك الأسلحة النووية أو عدم امتلاكها هو خيارنا، ولسنا بحاجة إلى إذن من أي دولة لبناء أسلحة أو تطوير قدراتنا الدفاعية والصاروخية.