https://sarabic.ae/20241003/بايدن-يعارض-فكرة-الهجوم-الإسرائيلي-على-المنشآت-النووية-الإيرانية-1093384812.html

بايدن يعارض فكرة الهجوم الإسرائيلي على المنشآت النووية الإيرانية

بايدن يعارض فكرة الهجوم الإسرائيلي على المنشآت النووية الإيرانية

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم أمس الأربعاء، إنه لا يؤيد شن هجوم على المواقع النووية الإيرانية، داعيا إسرائيل على أن يكون ردها على الضربات الصاروخية التي... 03.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-03T06:52+0000

2024-10-03T06:52+0000

2024-10-03T06:52+0000

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وقال للصحفيين، قبيل صعوده إلى الطائرة: "سنبحث ونناقش مع الإسرائيليين ما الذي سيفعلونه، لكننا جميعا (دول مجموعة السبع) جميعا متفقون على حق إسرائيل في الرد، لكن من الضروري أن يكون هذا الرد "متوازنا".وأوضح بايدن أنه سيتم فرض المزيد من العقوبات على إيران، مؤكدا أنه سيتحدث قريبا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.وقال البيان إن الرئيس جو بايدن شارك في محادثات هاتفية مع قادة مجموعة السبع "لبحث هجمات إيران غير المقبولة على إسرائيل، وتنسيق ردهم بما يشمل عقوبات جديدة".وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مسؤولين عرب، أن إسرائيل حذرت إيران من أنها سترد على أي هجوم على أراضيها مهما كان حجمه، وفي حال وقوع هجوم على أراضيها فإنها ستشن هجمات مباشرة على البنية التحتية النووية أو النفطية.وقالت مصادر إن الولايات المتحدة وحلفاء غربيين آخرين يحثون إسرائيل على التركيز على الأهداف العسكرية بدلا من ذلك.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية ماثيو ميلر، متحدثا عن احتمال شن ضربات إسرائيلية على المنشآت النووية الإيرانية، يوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تعارض أي عمل من شأنه أن يؤدي إلى حرب شاملة في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تجري مناقشات مع إسرائيل حول الرد المحتمل على الهجوم الصاروخي الذي شنته طهران.وأعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء يوم الثلاثاء، تنفيذ هجوم ضد إسرائيل بعشرات الصواريخ، وذلك ردًا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، والأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، وقائد فيلق القدس الإيراني بلبنان عباس نيلفروشان.وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، في غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت، يوم الجمعة الماضية، وهو ما تم تأكيده لاحقا في بيان للحزب.

https://sarabic.ae/20241002/إيران-الضربات-الصاروخية-رد-ضروري-على-أعمال-إسرائيل-الإرهابية-1093376324.html

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