https://sarabic.ae/20241003/بايدن-يعارض-فكرة-الهجوم-الإسرائيلي-على-المنشآت-النووية-الإيرانية-1093384812.html
بايدن يعارض فكرة الهجوم الإسرائيلي على المنشآت النووية الإيرانية
بايدن يعارض فكرة الهجوم الإسرائيلي على المنشآت النووية الإيرانية
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم أمس الأربعاء، إنه لا يؤيد شن هجوم على المواقع النووية الإيرانية، داعيا إسرائيل على أن يكون ردها على الضربات الصاروخية التي... 03.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-03T06:52+0000
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وقال للصحفيين، قبيل صعوده إلى الطائرة: "سنبحث ونناقش مع الإسرائيليين ما الذي سيفعلونه، لكننا جميعا (دول مجموعة السبع) جميعا متفقون على حق إسرائيل في الرد، لكن من الضروري أن يكون هذا الرد "متوازنا".وأوضح بايدن أنه سيتم فرض المزيد من العقوبات على إيران، مؤكدا أنه سيتحدث قريبا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.وقال البيان إن الرئيس جو بايدن شارك في محادثات هاتفية مع قادة مجموعة السبع "لبحث هجمات إيران غير المقبولة على إسرائيل، وتنسيق ردهم بما يشمل عقوبات جديدة".وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مسؤولين عرب، أن إسرائيل حذرت إيران من أنها سترد على أي هجوم على أراضيها مهما كان حجمه، وفي حال وقوع هجوم على أراضيها فإنها ستشن هجمات مباشرة على البنية التحتية النووية أو النفطية.وقالت مصادر إن الولايات المتحدة وحلفاء غربيين آخرين يحثون إسرائيل على التركيز على الأهداف العسكرية بدلا من ذلك.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية ماثيو ميلر، متحدثا عن احتمال شن ضربات إسرائيلية على المنشآت النووية الإيرانية، يوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تعارض أي عمل من شأنه أن يؤدي إلى حرب شاملة في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تجري مناقشات مع إسرائيل حول الرد المحتمل على الهجوم الصاروخي الذي شنته طهران.وأعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء يوم الثلاثاء، تنفيذ هجوم ضد إسرائيل بعشرات الصواريخ، وذلك ردًا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، والأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، وقائد فيلق القدس الإيراني بلبنان عباس نيلفروشان.وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، في غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت، يوم الجمعة الماضية، وهو ما تم تأكيده لاحقا في بيان للحزب.
https://sarabic.ae/20241002/إيران-الضربات-الصاروخية-رد-ضروري-على-أعمال-إسرائيل-الإرهابية-1093376324.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, إيران, إسرائيل, العالم العربي
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, إيران, إسرائيل, العالم العربي
بايدن يعارض فكرة الهجوم الإسرائيلي على المنشآت النووية الإيرانية
أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم أمس الأربعاء، إنه لا يؤيد شن هجوم على المواقع النووية الإيرانية، داعيا إسرائيل على أن يكون ردها على الضربات الصاروخية التي شنتها إيران "متناسباً".
وقال للصحفيين، قبيل صعوده إلى الطائرة: "سنبحث ونناقش مع الإسرائيليين ما الذي سيفعلونه، لكننا جميعا (دول مجموعة السبع) جميعا متفقون على حق إسرائيل في الرد، لكن من الضروري أن يكون هذا الرد "متوازنا".
وأوضح بايدن أنه سيتم فرض المزيد من العقوبات على إيران، مؤكدا أنه سيتحدث قريبا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وكان البيت الأبيض أعلن، في بيان الأربعاء، أن مجموعة السبع دانت الهجوم الإيراني على إسرائيل، وتنظر في فرض عقوبات جديدة على طهران.
وقال البيان إن الرئيس جو بايدن شارك في محادثات هاتفية مع قادة مجموعة السبع "لبحث هجمات إيران غير المقبولة على إسرائيل، وتنسيق ردهم بما يشمل عقوبات جديدة".
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مسؤولين عرب، أن إسرائيل حذرت إيران من أنها سترد على أي هجوم على أراضيها مهما كان حجمه، وفي حال وقوع هجوم على أراضيها فإنها ستشن هجمات مباشرة على البنية التحتية النووية أو النفطية.
وبحسب صحيفة " فايننشال تايمز" فإن "إسرائيل تدرس عدة خيارات للرد على إيران، بما في ذلك الهجمات على منصات إطلاق الصواريخ أو البنية التحتية النفطية. وقد دعا بعض المسؤولين الإسرائيليين إلى شن ضربات على المواقع النووية".
وقالت مصادر إن الولايات المتحدة وحلفاء غربيين آخرين يحثون إسرائيل على التركيز على الأهداف العسكرية بدلا من ذلك.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية ماثيو ميلر، متحدثا عن احتمال شن ضربات إسرائيلية على المنشآت النووية الإيرانية، يوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تعارض أي عمل من شأنه أن يؤدي إلى حرب شاملة في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تجري مناقشات مع إسرائيل حول الرد المحتمل على الهجوم الصاروخي الذي شنته طهران.
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء يوم الثلاثاء، تنفيذ هجوم ضد إسرائيل بعشرات الصواريخ
، وذلك ردًا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، والأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، وقائد فيلق القدس الإيراني بلبنان عباس نيلفروشان.
وأعلن الجيش الإسرائيلي شن عملية برية، صباح يوم الثلاثاء الفائت، في لبنان، وقال إنها ستكون "محدودة" بطبيعتها، ونفذ سلاح الجو الإسرائيلي ضربات مكثفة قال إنها على أهداف لـ"حزب الله" في مناطق مختلفة من لبنان.
وأعلن الجيش الإسرائيلي
مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، في غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت، يوم الجمعة الماضية، وهو ما تم تأكيده لاحقا في بيان للحزب.