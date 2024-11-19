https://sarabic.ae/20241119/وزير-إعلام-سوري-أسبق-لـسبوتنيك-تحسن-العلاقات-بين-طهران-وواشنطن-سيعتمد-على-ترامب--1094947278.html

وزير إعلام سوري أسبق لـ"سبوتنيك": تحسن العلاقات بين طهران وواشنطن سيعتمد على ترامب

وزير إعلام سوري أسبق لـ"سبوتنيك": تحسن العلاقات بين طهران وواشنطن سيعتمد على ترامب

سبوتنيك عربي

أكّد وزير الإعلام السوري الأسبق، الدكتور مهدي دخل الله، أن "تحسن العلاقات بين إيران والولايات المتحدة، في المستقبل القريب، يعتمد بالدرجة الأولى على السياسة،... 19.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-19T10:06+0000

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واعتبر الدكتور دخل الله، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "ترامب قد يساهم في خفض التصعيد، إذا أراد تنفيذ ما تعهد به بشأن إنهاء الحروب وإدخال الشرق الأوسط في مرحلة جديدة، بعد وقفه الصراع العربي الإسرائيلي".وحذّر الوزير السوري الأسبق من "محاولات الغرب ربط الملف النووي الإيراني بمسألة تصنيع الأسلحة في إيران"، مذكّرًا "بالفتوى التي أصدرها المرشد الإيراني علي خامنئي، بشأن تحريم تصنيع القنابل النووية".وذكّر الدكتور دخل الله "بزيارة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي، إلى طهران قبل بضعة أيام، والتصريحات الإيجابية للرئيس الإيراني مسعود بازشيكيان، والتي سلّط فيها الضوء على نقاط مشتركة بين طهران والغرب"، ودعا واشنطن إلى الاعتراف بها.وحذّر من "التضليل الذي يحاول الغرب ممارسته بشأن الملف النووي الإيراني"، مذكّرا بأن "تخصيب اليورانيوم بدرجات معينة لن يتم في إيران"، وأن الأخيرة "لن تستطيع تصنيع قنابل نووية من دون مساعدة خارجية".

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