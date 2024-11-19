https://sarabic.ae/20241119/وزير-إعلام-سوري-أسبق-لـسبوتنيك-تحسن-العلاقات-بين-طهران-وواشنطن-سيعتمد-على-ترامب--1094947278.html
وزير إعلام سوري أسبق لـ"سبوتنيك": تحسن العلاقات بين طهران وواشنطن سيعتمد على ترامب
وزير إعلام سوري أسبق لـ"سبوتنيك": تحسن العلاقات بين طهران وواشنطن سيعتمد على ترامب
سبوتنيك عربي
أكّد وزير الإعلام السوري الأسبق، الدكتور مهدي دخل الله، أن "تحسن العلاقات بين إيران والولايات المتحدة، في المستقبل القريب، يعتمد بالدرجة الأولى على السياسة،... 19.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-19T10:06+0000
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واعتبر الدكتور دخل الله، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "ترامب قد يساهم في خفض التصعيد، إذا أراد تنفيذ ما تعهد به بشأن إنهاء الحروب وإدخال الشرق الأوسط في مرحلة جديدة، بعد وقفه الصراع العربي الإسرائيلي".وحذّر الوزير السوري الأسبق من "محاولات الغرب ربط الملف النووي الإيراني بمسألة تصنيع الأسلحة في إيران"، مذكّرًا "بالفتوى التي أصدرها المرشد الإيراني علي خامنئي، بشأن تحريم تصنيع القنابل النووية".وذكّر الدكتور دخل الله "بزيارة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي، إلى طهران قبل بضعة أيام، والتصريحات الإيجابية للرئيس الإيراني مسعود بازشيكيان، والتي سلّط فيها الضوء على نقاط مشتركة بين طهران والغرب"، ودعا واشنطن إلى الاعتراف بها.وحذّر من "التضليل الذي يحاول الغرب ممارسته بشأن الملف النووي الإيراني"، مذكّرا بأن "تخصيب اليورانيوم بدرجات معينة لن يتم في إيران"، وأن الأخيرة "لن تستطيع تصنيع قنابل نووية من دون مساعدة خارجية".
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العالم, حصري, تقارير سبوتنيك
العالم, حصري, تقارير سبوتنيك
وزير إعلام سوري أسبق لـ"سبوتنيك": تحسن العلاقات بين طهران وواشنطن سيعتمد على ترامب
حصري
أكّد وزير الإعلام السوري الأسبق، الدكتور مهدي دخل الله، أن "تحسن العلاقات بين إيران والولايات المتحدة، في المستقبل القريب، يعتمد بالدرجة الأولى على السياسة، التي سينتهجها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب".
واعتبر الدكتور دخل الله، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "ترامب قد يساهم في خفض التصعيد، إذا أراد تنفيذ ما تعهد به بشأن إنهاء الحروب وإدخال الشرق الأوسط في مرحلة جديدة، بعد وقفه الصراع العربي الإسرائيلي".
وتوقّع دخل الله أن "يأخذ ترامب حرب أوكرانيا بالاعتبار، ويصل والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى صيغة جديدة للتعامل مع الصراع الدائر".
وقال دخل الله: "العالم اليوم على مشارف نظام دولي جديد، إلا أن ولادته لن تكون بهذه البساطة، فالصراعات حول الأرض كثيرة، وحلها قد يستغرق وقتا".
وحذّر الوزير السوري الأسبق من "محاولات الغرب ربط الملف النووي الإيراني
بمسألة تصنيع الأسلحة في إيران"، مذكّرًا "بالفتوى التي أصدرها المرشد الإيراني علي خامنئي، بشأن تحريم تصنيع القنابل النووية".
وأشار دخل الله إلى أن "الإيرانيين يحاولون الفصل بين مسألة تصنيع الأسلحة والملف النووي"، معتبرًا أن "المشروع النووي الإيراني سلمي".
وذكّر الدكتور دخل الله "بزيارة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية
رفائيل غروسي، إلى طهران قبل بضعة أيام، والتصريحات الإيجابية للرئيس الإيراني مسعود بازشيكيان، والتي سلّط فيها الضوء على نقاط مشتركة بين طهران والغرب"، ودعا واشنطن إلى الاعتراف بها.
وحذّر من "التضليل الذي يحاول الغرب ممارسته بشأن الملف النووي الإيراني"، مذكّرا بأن "تخصيب اليورانيوم بدرجات معينة لن يتم في إيران"، وأن الأخيرة "لن تستطيع تصنيع قنابل نووية من دون مساعدة خارجية".