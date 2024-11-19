مشاهد ساحرة بعدسات الفائزين بمسابقة "مصور المناظر الطبيعية الدولية 2024"

خندق جليد رقيق على طول طريق ريفي، للمصور أندرو ميلزينسكي، كندا.
خندق جليد رقيق على طول طريق ريفي، للمصور أندرو ميلزينسكي، كندا.
صورة لحقل الخفاف (صخر بركاني زجاجي خفيف)، للمصور إغناسيو بالاسيوس، أستراليا.
صورة لحقل الخفاف (صخر بركاني زجاجي خفيف)، للمصور إغناسيو بالاسيوس، أستراليا.
صورة بعنوان "الجمال السام للطبيعة"، للمصور جورج بوبا، رومانيا.
صورة بعنوان "الجمال السام للطبيعة"، للمصور جورج بوبا، رومانيا.
صورة بعنوان "آثار الضوء" والحائزة على المركز الأول، للمصور ريو هاي، اليابان.
صورة بعنوان "آثار الضوء" والحائزة على المركز الأول، للمصور ريو هاي، اليابان.
الصورة الحائزة على المركز الثاني في مسابقة مصور المناظر الطبيعية الدولية، لعام 2024، بعنوان "رعاية الأم" للمصور جاستينوس سوكوتجو، إندونيسيا.
الصورة الحائزة على المركز الثاني في مسابقة مصور المناظر الطبيعية الدولية، لعام 2024، بعنوان "رعاية الأم" للمصور جاستينوس سوكوتجو، إندونيسيا.
الصورة الحائزة على المركز الثالث في مسابقة مصور المناظر الطبيعية الدولية، لعام 2024، للمصور هيمادري بهويان من الهند.
الصورة الحائزة على المركز الثالث في مسابقة مصور المناظر الطبيعية الدولية، لعام 2024، للمصور هيمادري بهويان من الهند.
حديقة لوس غلاسياريس الوطنية، موقع إل تشالتين، في الأرجنتين، للمصور أليخاندرو آريس.
حديقة لوس غلاسياريس الوطنية، موقع إل تشالتين، في الأرجنتين، للمصور أليخاندرو آريس.
صورة لجبل برومو، وسيميرو بنيامين بركات، سويسرا.
صورة لجبل برومو، وسيميرو بنيامين بركات، سويسرا.
صورة لمنطقة "ليت داون" بمرتفعات أيسلندا.
صورة لمنطقة "ليت داون" بمرتفعات أيسلندا.
صورة لتداخل اللونين الأبيض والأسود بعنوان "ربطة العنق البيضاء"، للمصور فريتز رومبف، الولايات المتحدة.
صورة لتداخل اللونين الأبيض والأسود بعنوان "ربطة العنق البيضاء"، للمصور فريتز رومبف، الولايات المتحدة.
صورة تظهر سحر الطبيعة في دولوميتيس بإيطاليا، للمصور هونغ جين تشيانغ من تايوان.
صورة تظهر سحر الطبيعة في دولوميتيس بإيطاليا، للمصور هونغ جين تشيانغ من تايوان.
صورة بعنوان "دوامة الجليد" للمصور جيروين فان نيوينهوف، أيسلندا.
صورة بعنوان "دوامة الجليد" للمصور جيروين فان نيوينهوف، أيسلندا.
سماء الشفق القطبي، وأمطار الشهب في فيديريكو ديلوتشي، إيطاليا.
سماء الشفق القطبي، وأمطار الشهب في فيديريكو ديلوتشي، إيطاليا.
صورة لقوس العلا العظيم، في المملكة العربية السعودية، للمصور محمد فضلاني.
صورة لقوس العلا العظيم، في المملكة العربية السعودية، للمصور محمد فضلاني.
صورة لشبه جزيرة ريكيانيس في أيسلندا، تظهر تدفق الحمم البركانية، للمصور الإيطالي ماتيو ستراسيرا.
صورة لشبه جزيرة ريكيانيس في أيسلندا، تظهر تدفق الحمم البركانية، للمصور الإيطالي ماتيو ستراسيرا.
صورة للثنائي غوستافو جاكوب، وماري إي ماتا، تظهر سمكة تسبح في إحدى البحيرات العذبة، في إيلها أنشيتا-أوباتوبا، البرازيل.
صورة للثنائي غوستافو جاكوب، وماري إي ماتا، تظهر سمكة تسبح في إحدى البحيرات العذبة، في إيلها أنشيتا-أوباتوبا، البرازيل.
يراعات الغابات تحلق في الضباب، للمصور شيرلي وونغ، تايوان.
يراعات الغابات تحلق في الضباب، للمصور شيرلي وونغ، تايوان.
حديقة وادي الموت الوطنية في كاليفورنيا، الولايات المتحدة.
حديقة وادي الموت الوطنية في كاليفورنيا، الولايات المتحدة.