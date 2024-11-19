مشاهد ساحرة بعدسات الفائزين بمسابقة "مصور المناظر الطبيعية الدولية 2024"

عربي
لافروف: الغرب سعى لأن تكون أزمة أوكرانيا طاغية على جدول أعمال قمة "مجموعة العشرين"
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
قيادية فلسطينية: التجويع والقتل والتهجير القسري للفلسطينيين يحصل على مرأى الأمم المتحدة
09:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:34 GMT
26 د
مرايا العلوم
هل الصفائح التكتونية هي التي أظهرت الحياة على الأرض؟
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
الإنسان والثقافة
آفاق التعاون العلمي والتعليمي والثقافي بين روسيا وأفريقيا
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
13:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
13:38 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: ضرب العمق الروسي سيؤدي لرد صارم
17:03 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: اغتيال محمد عفيف أفقد رمزا من رموز الكلمة المقاومة التي لطالما أدارت الحروب الإعلامية
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تشهد إسرائيل تحولات جذرية بعد مظاهرات الحريديم
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: اغتيال محمد عفيف أفقد رمزا من رموز الكلمة المقاومة التي لطالما أدارت الحروب الإعلامية
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
جولة الحسم في دوري الأمم الأوروبية ومبابي خارج تشكيلة فرنسا
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تشهد إسرائيل تحولات جذرية بعد مظاهرات الحريديم
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
11:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
12:03 GMT
57 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sarabic.ae/20241119/1094947611.html
مشاهد ساحرة بعدسات الفائزين بمسابقة "مصور المناظر الطبيعية الدولية 2024"
مشاهد ساحرة بعدسات الفائزين بمسابقة "مصور المناظر الطبيعية الدولية 2024"
سبوتنيك عربي
جمعت وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور للفائزين في مسابقة مصور المناظر الطبيعية الدولية، لعام 2024. 19.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-19T12:58+0000
2024-11-19T12:58+0000
وسائط متعددة
صور
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/13/1094947784_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_2ffc41ef44ff97bba1bce02b488a5306.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/13/1094947784_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_10f39ab77cfc1bc284d3a6587d2cb289.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, صور, العالم
фото, صور, العالم

مشاهد ساحرة بعدسات الفائزين بمسابقة "مصور المناظر الطبيعية الدولية 2024"

12:58 GMT 19.11.2024
تابعنا عبر
جمعت وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور للفائزين في مسابقة مصور المناظر الطبيعية الدولية، لعام 2024.
© Photo / Andrew Mielzynski/The 11th International Landscape Photographer of the Year

خندق جليد رقيق على طول طريق ريفي، للمصور أندرو ميلزينسكي، كندا.

خندق جليد رقيق على طول طريق ريفي، للمصور أندرو ميلزينسكي، كندا. - سبوتنيك عربي
1/18
© Photo / Andrew Mielzynski/The 11th International Landscape Photographer of the Year

خندق جليد رقيق على طول طريق ريفي، للمصور أندرو ميلزينسكي، كندا.

© Photo / Ignacio Palacios/The 11th International Landscape Photographer of the Year

صورة لحقل الخفاف (صخر بركاني زجاجي خفيف)، للمصور إغناسيو بالاسيوس، أستراليا.

صورة لحقل الخفاف (صخر بركاني زجاجي خفيف)، للمصور إغناسيو بالاسيوس، أستراليا. - سبوتنيك عربي
2/18
© Photo / Ignacio Palacios/The 11th International Landscape Photographer of the Year

صورة لحقل الخفاف (صخر بركاني زجاجي خفيف)، للمصور إغناسيو بالاسيوس، أستراليا.

© Photo / Gheorghe Popa/The 11th International Landscape Photographer of the Year

صورة بعنوان "الجمال السام للطبيعة"، للمصور جورج بوبا، رومانيا.

صورة بعنوان &quot;الجمال السام للطبيعة&quot;، للمصور جورج بوبا، رومانيا. - سبوتنيك عربي
3/18
© Photo / Gheorghe Popa/The 11th International Landscape Photographer of the Year

صورة بعنوان "الجمال السام للطبيعة"، للمصور جورج بوبا، رومانيا.

© Photo / Ryohei Irie/The 11th International Landscape Photographer of the Year

صورة بعنوان "آثار الضوء" والحائزة على المركز الأول، للمصور ريو هاي، اليابان.

صورة بعنوان &quot;آثار الضوء&quot; والحائزة على المركز الأول، للمصور ريو هاي، اليابان. - سبوتنيك عربي
4/18
© Photo / Ryohei Irie/The 11th International Landscape Photographer of the Year

صورة بعنوان "آثار الضوء" والحائزة على المركز الأول، للمصور ريو هاي، اليابان.

© Photo / Justinus Sukotjo/The 11th International Landscape Photographer of the Year

الصورة الحائزة على المركز الثاني في مسابقة مصور المناظر الطبيعية الدولية، لعام 2024، بعنوان "رعاية الأم" للمصور جاستينوس سوكوتجو، إندونيسيا.

الصورة الحائزة على المركز الثاني في مسابقة مصور المناظر الطبيعية الدولية، لعام 2024، بعنوان &quot;رعاية الأم&quot; للمصور جاستينوس سوكوتجو، إندونيسيا. - سبوتنيك عربي
5/18
© Photo / Justinus Sukotjo/The 11th International Landscape Photographer of the Year

الصورة الحائزة على المركز الثاني في مسابقة مصور المناظر الطبيعية الدولية، لعام 2024، بعنوان "رعاية الأم" للمصور جاستينوس سوكوتجو، إندونيسيا.

© Photo / Himadri Bhuyan/The 11th International Landscape Photographer of the Year

الصورة الحائزة على المركز الثالث في مسابقة مصور المناظر الطبيعية الدولية، لعام 2024، للمصور هيمادري بهويان من الهند.

الصورة الحائزة على المركز الثالث في مسابقة مصور المناظر الطبيعية الدولية، لعام 2024، للمصور هيمادري بهويان من الهند. - سبوتنيك عربي
6/18
© Photo / Himadri Bhuyan/The 11th International Landscape Photographer of the Year

الصورة الحائزة على المركز الثالث في مسابقة مصور المناظر الطبيعية الدولية، لعام 2024، للمصور هيمادري بهويان من الهند.

© Photo / Alejandro Ares/The 11th International Landscape Photographer of the Year

حديقة لوس غلاسياريس الوطنية، موقع إل تشالتين، في الأرجنتين، للمصور أليخاندرو آريس.

حديقة لوس غلاسياريس الوطنية، موقع إل تشالتين، في الأرجنتين، للمصور أليخاندرو آريس. - سبوتنيك عربي
7/18
© Photo / Alejandro Ares/The 11th International Landscape Photographer of the Year

حديقة لوس غلاسياريس الوطنية، موقع إل تشالتين، في الأرجنتين، للمصور أليخاندرو آريس.

© Photo / Benjamin Barakat/The 11th International Landscape Photographer of the Year

صورة لجبل برومو، وسيميرو بنيامين بركات، سويسرا.

صورة لجبل برومو، وسيميرو بنيامين بركات، سويسرا. - سبوتنيك عربي
8/18
© Photo / Benjamin Barakat/The 11th International Landscape Photographer of the Year

صورة لجبل برومو، وسيميرو بنيامين بركات، سويسرا.

© Photo / Jabi Sanz/The 11th International Landscape Photographer of the Year

صورة لمنطقة "ليت داون" بمرتفعات أيسلندا.

صورة لمنطقة &quot;ليت داون&quot; بمرتفعات أيسلندا. - سبوتنيك عربي
9/18
© Photo / Jabi Sanz/The 11th International Landscape Photographer of the Year

صورة لمنطقة "ليت داون" بمرتفعات أيسلندا.

© Photo / J. Fritz Rumpf/The 11th International Landscape Photographer of the Year

صورة لتداخل اللونين الأبيض والأسود بعنوان "ربطة العنق البيضاء"، للمصور فريتز رومبف، الولايات المتحدة.

صورة لتداخل اللونين الأبيض والأسود بعنوان &quot;ربطة العنق البيضاء&quot;، للمصور فريتز رومبف، الولايات المتحدة. - سبوتنيك عربي
10/18
© Photo / J. Fritz Rumpf/The 11th International Landscape Photographer of the Year

صورة لتداخل اللونين الأبيض والأسود بعنوان "ربطة العنق البيضاء"، للمصور فريتز رومبف، الولايات المتحدة.

© Photo / Hong Jen Chiang/The 11th International Landscape Photographer of the Year

صورة تظهر سحر الطبيعة في دولوميتيس بإيطاليا، للمصور هونغ جين تشيانغ من تايوان.

صورة تظهر سحر الطبيعة في دولوميتيس بإيطاليا، للمصور هونغ جين تشيانغ من تايوان. - سبوتنيك عربي
11/18
© Photo / Hong Jen Chiang/The 11th International Landscape Photographer of the Year

صورة تظهر سحر الطبيعة في دولوميتيس بإيطاليا، للمصور هونغ جين تشيانغ من تايوان.

© Photo / Jeroen Van Nieuwenhove/The 11th International Landscape Photographer of the Year

صورة بعنوان "دوامة الجليد" للمصور جيروين فان نيوينهوف، أيسلندا.

صورة بعنوان &quot;دوامة الجليد&quot; للمصور جيروين فان نيوينهوف، أيسلندا. - سبوتنيك عربي
12/18
© Photo / Jeroen Van Nieuwenhove/The 11th International Landscape Photographer of the Year

صورة بعنوان "دوامة الجليد" للمصور جيروين فان نيوينهوف، أيسلندا.

© Photo / Federico Delucchi/The 11th International Landscape Photographer of the Year

سماء الشفق القطبي، وأمطار الشهب في فيديريكو ديلوتشي، إيطاليا.

سماء الشفق القطبي، وأمطار الشهب في فيديريكو ديلوتشي، إيطاليا. - سبوتنيك عربي
13/18
© Photo / Federico Delucchi/The 11th International Landscape Photographer of the Year

سماء الشفق القطبي، وأمطار الشهب في فيديريكو ديلوتشي، إيطاليا.

© Photo / Mohammed Fadhlani/The 11th International Landscape Photographer of the Year

صورة لقوس العلا العظيم، في المملكة العربية السعودية، للمصور محمد فضلاني.

صورة لقوس العلا العظيم، في المملكة العربية السعودية، للمصور محمد فضلاني. - سبوتنيك عربي
14/18
© Photo / Mohammed Fadhlani/The 11th International Landscape Photographer of the Year

صورة لقوس العلا العظيم، في المملكة العربية السعودية، للمصور محمد فضلاني.

© Photo / Matteo Strassera/The 11th International Landscape Photographer of the Year

صورة لشبه جزيرة ريكيانيس في أيسلندا، تظهر تدفق الحمم البركانية، للمصور الإيطالي ماتيو ستراسيرا.

صورة لشبه جزيرة ريكيانيس في أيسلندا، تظهر تدفق الحمم البركانية، للمصور الإيطالي ماتيو ستراسيرا. - سبوتنيك عربي
15/18
© Photo / Matteo Strassera/The 11th International Landscape Photographer of the Year

صورة لشبه جزيرة ريكيانيس في أيسلندا، تظهر تدفق الحمم البركانية، للمصور الإيطالي ماتيو ستراسيرا.

© Photo / Gustavo Jacob/The 11th International Landscape Photographer of the Year

صورة للثنائي غوستافو جاكوب، وماري إي ماتا، تظهر سمكة تسبح في إحدى البحيرات العذبة، في إيلها أنشيتا-أوباتوبا، البرازيل.

صورة للثنائي غوستافو جاكوب، وماري إي ماتا، تظهر سمكة تسبح في إحدى البحيرات العذبة، في إيلها أنشيتا-أوباتوبا، البرازيل. - سبوتنيك عربي
16/18
© Photo / Gustavo Jacob/The 11th International Landscape Photographer of the Year

صورة للثنائي غوستافو جاكوب، وماري إي ماتا، تظهر سمكة تسبح في إحدى البحيرات العذبة، في إيلها أنشيتا-أوباتوبا، البرازيل.

© Photo / Shirley Wung/The 11th International Landscape Photographer of the Year

يراعات الغابات تحلق في الضباب، للمصور شيرلي وونغ، تايوان.

يراعات الغابات تحلق في الضباب، للمصور شيرلي وونغ، تايوان. - سبوتنيك عربي
17/18
© Photo / Shirley Wung/The 11th International Landscape Photographer of the Year

يراعات الغابات تحلق في الضباب، للمصور شيرلي وونغ، تايوان.

© Photo / Jeff Lovelace/The 11th International Landscape Photographer of the Year

حديقة وادي الموت الوطنية في كاليفورنيا، الولايات المتحدة.

حديقة وادي الموت الوطنية في كاليفورنيا، الولايات المتحدة. - سبوتنيك عربي
18/18
© Photo / Jeff Lovelace/The 11th International Landscape Photographer of the Year

حديقة وادي الموت الوطنية في كاليفورنيا، الولايات المتحدة.

العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат возле подбитого бронеавтомобиля иностранного производства - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:57 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل06:02 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала