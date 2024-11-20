https://sarabic.ae/20241120/الأردن-يحكم-بالسجن-على-نائب-سابق-حاول-تهريب-أسلحة-إلى-الضفة-الغربية-1095012127.html
الأردن يحكم بالسجن على نائب سابق حاول تهريب أسلحة إلى الضفة الغربية
الأردن يحكم بالسجن على نائب سابق حاول تهريب أسلحة إلى الضفة الغربية
سبوتنيك عربي
أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الأربعاء، حكما بالسجن بحق النائب السابق عماد العدوان بعد إدانته بتهمة محاولة تهريب أسلحة من الأردن إلى الضفة الغربية... 20.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-20T13:33+0000
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وأفاد موقع "رؤيا" الأخباري، أن المحكمة حكمت على النائب السابق في البرلمان الأردني عماد العدوان، بالسجن مع الأشغال المؤقتة لمدة 10 سنوات بتهمة تصدير أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع.وأضاف المقال بأنه ثبت للمحكمة قيام النائب السابق بتصدير الأسلحة خارج الأردن، كما حكمت المحكمة على 3 آخرين بتهمة تصدير الأسلحة بالاشتراك، والحكم على كل منهم بالأشغال المؤقته 10 سنوات.وكان المدعي العام لمحكمة أمن الدولة وجّه، في مايو/أيار 2023، التهمة إلى العدوان بعد رفع مجلس النواب الحصانة عنه.وأعلنت وزارة الخارجية الأردنية، في 23 أبريل/نيسان 2023، أن السلطات الإسرائيلية أوقفت العدوان على خلفية محاولته تهريب كميات من الأسلحة والذهب من الأردن إلى الضفة الغربية، قبل تسليمه للأردن.ملك الأردن يؤكد "أولوية هاشمية" ويرفض سياسات لا تلبي مصالح البلاد
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أخبار الأردن, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم
أخبار الأردن, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم
الأردن يحكم بالسجن على نائب سابق حاول تهريب أسلحة إلى الضفة الغربية
أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الأربعاء، حكما بالسجن بحق النائب السابق عماد العدوان بعد إدانته بتهمة محاولة تهريب أسلحة من الأردن إلى الضفة الغربية المحتلة.
وأفاد موقع "رؤيا" الأخباري، أن المحكمة حكمت على النائب السابق في البرلمان الأردني عماد العدوان، بالسجن مع الأشغال المؤقتة لمدة 10 سنوات بتهمة تصدير أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع.
وأضاف المقال بأنه ثبت للمحكمة قيام النائب السابق بتصدير الأسلحة خارج الأردن، كما حكمت المحكمة على 3 آخرين بتهمة تصدير الأسلحة بالاشتراك، والحكم على كل منهم بالأشغال المؤقته 10 سنوات.
وكان المدعي العام لمحكمة أمن الدولة وجّه، في مايو/أيار 2023، التهمة إلى العدوان بعد رفع مجلس النواب الحصانة عنه.
وأعلنت وزارة الخارجية الأردنية، في 23 أبريل/نيسان 2023، أن السلطات الإسرائيلية أوقفت العدوان على خلفية محاولته تهريب كميات من الأسلحة والذهب من الأردن إلى الضفة الغربية، قبل تسليمه للأردن.