https://sarabic.ae/20241120/الأردن-يحكم-بالسجن-على-نائب-سابق-حاول-تهريب-أسلحة-إلى-الضفة-الغربية-1095012127.html

الأردن يحكم بالسجن على نائب سابق حاول تهريب أسلحة إلى الضفة الغربية

الأردن يحكم بالسجن على نائب سابق حاول تهريب أسلحة إلى الضفة الغربية

سبوتنيك عربي

أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الأربعاء، حكما بالسجن بحق النائب السابق عماد العدوان بعد إدانته بتهمة محاولة تهريب أسلحة من الأردن إلى الضفة الغربية... 20.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-20T13:33+0000

2024-11-20T13:33+0000

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وأفاد موقع "رؤيا" الأخباري، أن المحكمة حكمت على النائب السابق في البرلمان الأردني عماد العدوان، بالسجن مع الأشغال المؤقتة لمدة 10 سنوات بتهمة تصدير أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع.وأضاف المقال بأنه ثبت للمحكمة قيام النائب السابق بتصدير الأسلحة خارج الأردن، كما حكمت المحكمة على 3 آخرين بتهمة تصدير الأسلحة بالاشتراك، والحكم على كل منهم بالأشغال المؤقته 10 سنوات.وكان المدعي العام لمحكمة أمن الدولة وجّه، في مايو/أيار 2023، التهمة إلى العدوان بعد رفع مجلس النواب الحصانة عنه.وأعلنت وزارة الخارجية الأردنية، في 23 أبريل/نيسان 2023، أن السلطات الإسرائيلية أوقفت العدوان على خلفية محاولته تهريب كميات من الأسلحة والذهب من الأردن إلى الضفة الغربية، قبل تسليمه للأردن.ملك الأردن يؤكد "أولوية هاشمية" ويرفض سياسات لا تلبي مصالح البلاد

https://sarabic.ae/20241117/الملك-الأردني-وقف-الحرب-الإسرائيلية-على-غزة-ولبنان-هو-الخطوة-الفورية-التي-يجب-اتخاذها-1094877484.html

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