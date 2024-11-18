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https://sarabic.ae/20241118/ملك-الأردن-يؤكد-أولوية-هاشمية-ويرفض-سياسات-لا-تلبي-مصالح-البلاد-1094905506.html
ملك الأردن يؤكد "أولوية هاشمية" ويرفض سياسات لا تلبي مصالح البلاد
ملك الأردن يؤكد "أولوية هاشمية" ويرفض سياسات لا تلبي مصالح البلاد
سبوتنيك عربي
أكد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم الاثنين، على "أولوية هاشمية" بالنسبة لبلاده، فيما شدد على أن مستقبل الأردن لن يكون خاضعا لسياسات لا تلبي... 18.11.2024, سبوتنيك عربي
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وقال في "خطاب العرش"، بافتتاح الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة الـ20: "نحن دولة راسخة الهوية، لا تغامر في مستقبلها وتحافظ على إرثها الهاشمي وانتمائها العربي والإنساني، فمستقبل الأردن لن يكون خاضعا لسياسات لا تلبي مصالحه أو تخرج عن مبادئه".ومضى، مؤكدًا أن "الجيش الأردني وأجهزتنا الأمنية سيبقوا مصدر فخر واعتزاز لوطنهم وأمتهم".وتابع: "ستبقى قدس العروبة أولوية أردنية هاشمية، وسنواصل الدفاع عن مقدساتها والحفاظ عليها، استنادا إلى الوصاية الهاشمية، التي نؤديها بشرف وأمانة".كما شدد ملك الأردن على أن بلاده تقف بكل صلابة، في وجه العدوان على غزة والاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية، مضيفا: "نعمل جاهدين من خلال تحركات عربية ودولية لوقف هذه الحرب".ولفت إلى أن "الأردنيين كانوا أول من أوصلوا المساعدات جوا وبرا إلى الأهل في قطاع غزة، وسنبقى معهم، حاضرا ومستقبلا".وأعرب العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، في خطاب العرش، عن أمله أن يشكّل مجلس النواب مرحلة جديدة في مسيرة البناء والتحديث، موضحًا أنه "لا خيار أمامنا سوى التقدم لخدمة أجيال الأردن ومستقبله، وهدفنا توفير الحياة الكريمة وإعداد الشباب وتمكينهم لوظائف المستقبل".
https://sarabic.ae/20220513/ملك-الأردن-يحذر-خلال-لقائه-بايدن-من-تكرار-دوامة-العنف-بأراضي-فلسطين-نتيجة-إجراءات-إسرائيل-الأحادية-1062203579.html
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أخبار الأردن, ملك الأردن عبدالله الثاني, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
أخبار الأردن, ملك الأردن عبدالله الثاني, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل

ملك الأردن يؤكد "أولوية هاشمية" ويرفض سياسات لا تلبي مصالح البلاد

11:41 GMT 18.11.2024
© AP Photo / Yousef Allanملك الأردن عبد الله الثاني، عمان، المملكة الأردنية الهاشمية 10 ديسمبر 2020
ملك الأردن عبد الله الثاني، عمان، المملكة الأردنية الهاشمية 10 ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2024
ملك الأردن عبد الله الثاني، عمان، المملكة الأردنية الهاشمية 10 ديسمبر 2020
© AP Photo / Yousef Allan
تابعنا عبر
أكد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم الاثنين، على "أولوية هاشمية" بالنسبة لبلاده، فيما شدد على أن مستقبل الأردن لن يكون خاضعا لسياسات لا تلبي مصالحه أو تخرج عن مبادئه.
وقال في "خطاب العرش"، بافتتاح الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة الـ20: "نحن دولة راسخة الهوية، لا تغامر في مستقبلها وتحافظ على إرثها الهاشمي وانتمائها العربي والإنساني، فمستقبل الأردن لن يكون خاضعا لسياسات لا تلبي مصالحه أو تخرج عن مبادئه".
ومضى، مؤكدًا أن "الجيش الأردني وأجهزتنا الأمنية سيبقوا مصدر فخر واعتزاز لوطنهم وأمتهم".

وأكد العاهل الأردني أن "السلام العادل والمشرف هو السبيل لرفع الظلم التاريخي عن الأشقاء الفلسطينيين، وسنبقى متمسكين به خيارا يعيد كامل الحقوق لأصحابها ويمنح الأمن للجميع، رغم كل العقبات وتطرف الذين لا يؤمنون بالسلام".

وتابع: "ستبقى قدس العروبة أولوية أردنية هاشمية، وسنواصل الدفاع عن مقدساتها والحفاظ عليها، استنادا إلى الوصاية الهاشمية، التي نؤديها بشرف وأمانة".
كما شدد ملك الأردن على أن بلاده تقف بكل صلابة، في وجه العدوان على غزة والاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية، مضيفا: "نعمل جاهدين من خلال تحركات عربية ودولية لوقف هذه الحرب".
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يلتقي ملك الأردن، عبد الله الثاني، في البيت الأبيض، واشنطن، أمريكا، 13 مايو/ أيار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2022
ملك الأردن يحذر خلال لقائه بايدن من تكرار دوامة العنف بأراضي فلسطين نتيجة ‏إجراءات إسرائيل الأحادية
13 مايو 2022, 21:11 GMT
ولفت إلى أن "الأردنيين كانوا أول من أوصلوا المساعدات جوا وبرا إلى الأهل في قطاع غزة، وسنبقى معهم، حاضرا ومستقبلا".
وأعرب العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، في خطاب العرش، عن أمله أن يشكّل مجلس النواب مرحلة جديدة في مسيرة البناء والتحديث، موضحًا أنه "لا خيار أمامنا سوى التقدم لخدمة أجيال الأردن ومستقبله، وهدفنا توفير الحياة الكريمة وإعداد الشباب وتمكينهم لوظائف المستقبل".
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