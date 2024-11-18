https://sarabic.ae/20241118/ملك-الأردن-يؤكد-أولوية-هاشمية-ويرفض-سياسات-لا-تلبي-مصالح-البلاد-1094905506.html

ملك الأردن يؤكد "أولوية هاشمية" ويرفض سياسات لا تلبي مصالح البلاد

ملك الأردن يؤكد "أولوية هاشمية" ويرفض سياسات لا تلبي مصالح البلاد

سبوتنيك عربي

أكد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم الاثنين، على "أولوية هاشمية" بالنسبة لبلاده، فيما شدد على أن مستقبل الأردن لن يكون خاضعا لسياسات لا تلبي... 18.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-18T11:41+0000

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2024-11-18T11:41+0000

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وقال في "خطاب العرش"، بافتتاح الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة الـ20: "نحن دولة راسخة الهوية، لا تغامر في مستقبلها وتحافظ على إرثها الهاشمي وانتمائها العربي والإنساني، فمستقبل الأردن لن يكون خاضعا لسياسات لا تلبي مصالحه أو تخرج عن مبادئه".ومضى، مؤكدًا أن "الجيش الأردني وأجهزتنا الأمنية سيبقوا مصدر فخر واعتزاز لوطنهم وأمتهم".وتابع: "ستبقى قدس العروبة أولوية أردنية هاشمية، وسنواصل الدفاع عن مقدساتها والحفاظ عليها، استنادا إلى الوصاية الهاشمية، التي نؤديها بشرف وأمانة".كما شدد ملك الأردن على أن بلاده تقف بكل صلابة، في وجه العدوان على غزة والاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية، مضيفا: "نعمل جاهدين من خلال تحركات عربية ودولية لوقف هذه الحرب".ولفت إلى أن "الأردنيين كانوا أول من أوصلوا المساعدات جوا وبرا إلى الأهل في قطاع غزة، وسنبقى معهم، حاضرا ومستقبلا".وأعرب العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، في خطاب العرش، عن أمله أن يشكّل مجلس النواب مرحلة جديدة في مسيرة البناء والتحديث، موضحًا أنه "لا خيار أمامنا سوى التقدم لخدمة أجيال الأردن ومستقبله، وهدفنا توفير الحياة الكريمة وإعداد الشباب وتمكينهم لوظائف المستقبل".

https://sarabic.ae/20220513/ملك-الأردن-يحذر-خلال-لقائه-بايدن-من-تكرار-دوامة-العنف-بأراضي-فلسطين-نتيجة-إجراءات-إسرائيل-الأحادية-1062203579.html

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