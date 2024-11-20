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مراسل "سبوتنيك" في سوريا: عدوان يستهدف مدينة تدمر بريف حمص الشرقي
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7 د
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قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
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الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
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السعودية تتخذ قرارا نهائيا بشأن خطوة مشتركة مع مصر
السعودية تتخذ قرارا نهائيا بشأن خطوة مشتركة مع مصر
سبوتنيك عربي
وافق مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز ىل سعود، على محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى السعودي المصري، الذي سيمثل مظلة شاملة لتعميق العلاقات... 20.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-20T10:17+0000
2024-11-20T10:17+0000
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ووفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، جاء ذلك خلال ترؤس الملك سلمان، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء السعودي، أمس الثلاثاء، في الرياض.وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في ختام مباحثاتهما بالقاهرة، التوقيع على تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي، برئاسة الزعيمين.كما وقّعت السعودية ومصر، اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، وذلك على هامش زيارة ولي العهد السعودي إلى مصر.وتعد السعودية، الشريك التجاري الثاني لمصر على مستوى العالم، وهناك مجالات واعدة عدة للتعاون بين البلدين، مثل توليد الطاقة الجديدة والمتجددة والربط الكهربائي والبنية التحتية والمشروعات المشتركة في مجالات الزراعة الحيوية والتصنيع والسياحة والمدن الجديدة، بما يحقق مصلحة الدولتين.وشهدت العلاقات بين السعودية ومصر، تطوّراً خلال الفترة الماضية، وتبادل مسؤولون من الجانبين سلسلة من الزيارات، حيث أجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، زيارته الأولى إلى الرياض، في أغسطس/ آب الماضي، بهدف دعم وتعزيز العلاقات الثنائية، والتشاور حول التحديات الإقليمية المشتركة، والتقى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، وعدداً من المسؤولين السعوديين.
https://sarabic.ae/20241119/أبرز-بنود-قانون-لجوء-الأجانب-الذي-أقره-البرلمان-المصري-1094971693.html
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العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, مصر
العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, مصر

السعودية تتخذ قرارا نهائيا بشأن خطوة مشتركة مع مصر

10:17 GMT 20.11.2024
© Bandar Aljaloudمصر والسعودية
مصر والسعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2024
© Bandar Aljaloud
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وافق مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز ىل سعود، على محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى السعودي المصري، الذي سيمثل مظلة شاملة لتعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، والدفع لآفاق التعاون بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمارية.
ووفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، جاء ذلك خلال ترؤس الملك سلمان، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء السعودي، أمس الثلاثاء، في الرياض.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في ختام مباحثاتهما بالقاهرة، التوقيع على تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي، برئاسة الزعيمين.
أبرز بنود قانون لجوء الأجانب الذي أقره البرلمان المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2024
وسائط متعددة
أبرز بنود قانون لجوء الأجانب الذي أقره البرلمان المصري
أمس, 16:37 GMT
كما وقّعت السعودية ومصر، اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، وذلك على هامش زيارة ولي العهد السعودي إلى مصر.
وتعد السعودية، الشريك التجاري الثاني لمصر على مستوى العالم، وهناك مجالات واعدة عدة للتعاون بين البلدين، مثل توليد الطاقة الجديدة والمتجددة والربط الكهربائي والبنية التحتية والمشروعات المشتركة في مجالات الزراعة الحيوية والتصنيع والسياحة والمدن الجديدة، بما يحقق مصلحة الدولتين.
وزيرا الخارجية الإيراني الراحل، حسين أمير عبد اللهيان، ونظيره السعودي فيصل بن فرحان، في العاصمة الصينية بكين، الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2024
السعودية وإيران تكشفان عن أرقام إيجابية في الحج والعمرة وتعربان عن استعدادهما لتوقيع اتفاقية
أمس, 18:44 GMT
وشهدت العلاقات بين السعودية ومصر، تطوّراً خلال الفترة الماضية، وتبادل مسؤولون من الجانبين سلسلة من الزيارات، حيث أجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، زيارته الأولى إلى الرياض، في أغسطس/ آب الماضي، بهدف دعم وتعزيز العلاقات الثنائية، والتشاور حول التحديات الإقليمية المشتركة، والتقى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، وعدداً من المسؤولين السعوديين.
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