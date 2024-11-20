https://sarabic.ae/20241120/السعودية-تتخذ-قرارا-نهائيا-بشأن-خطوة-مشتركة-مع-مصر-1094996340.html
السعودية تتخذ قرارا نهائيا بشأن خطوة مشتركة مع مصر
السعودية تتخذ قرارا نهائيا بشأن خطوة مشتركة مع مصر
سبوتنيك عربي
وافق مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز ىل سعود، على محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى السعودي المصري، الذي سيمثل مظلة شاملة لتعميق العلاقات... 20.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-20T10:17+0000
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ووفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، جاء ذلك خلال ترؤس الملك سلمان، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء السعودي، أمس الثلاثاء، في الرياض.وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في ختام مباحثاتهما بالقاهرة، التوقيع على تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي، برئاسة الزعيمين.كما وقّعت السعودية ومصر، اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، وذلك على هامش زيارة ولي العهد السعودي إلى مصر.وتعد السعودية، الشريك التجاري الثاني لمصر على مستوى العالم، وهناك مجالات واعدة عدة للتعاون بين البلدين، مثل توليد الطاقة الجديدة والمتجددة والربط الكهربائي والبنية التحتية والمشروعات المشتركة في مجالات الزراعة الحيوية والتصنيع والسياحة والمدن الجديدة، بما يحقق مصلحة الدولتين.وشهدت العلاقات بين السعودية ومصر، تطوّراً خلال الفترة الماضية، وتبادل مسؤولون من الجانبين سلسلة من الزيارات، حيث أجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، زيارته الأولى إلى الرياض، في أغسطس/ آب الماضي، بهدف دعم وتعزيز العلاقات الثنائية، والتشاور حول التحديات الإقليمية المشتركة، والتقى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، وعدداً من المسؤولين السعوديين.
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العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, مصر
العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, مصر
السعودية تتخذ قرارا نهائيا بشأن خطوة مشتركة مع مصر
وافق مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز ىل سعود، على محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى السعودي المصري، الذي سيمثل مظلة شاملة لتعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، والدفع لآفاق التعاون بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمارية.
ووفقا لوكالة الأنباء السعودية
(واس)، جاء ذلك خلال ترؤس الملك سلمان، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء السعودي، أمس الثلاثاء، في الرياض.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شهد الرئيس المصري
عبد الفتاح السيسي، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في ختام مباحثاتهما بالقاهرة، التوقيع على تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي، برئاسة الزعيمين.
كما وقّعت السعودية ومصر، اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، وذلك على هامش زيارة ولي العهد السعودي إلى مصر.
وتعد السعودية، الشريك التجاري الثاني لمصر على مستوى العالم، وهناك مجالات واعدة عدة للتعاون بين البلدين، مثل توليد الطاقة الجديدة والمتجددة والربط الكهربائي والبنية التحتية والمشروعات المشتركة في مجالات الزراعة الحيوية والتصنيع والسياحة والمدن الجديدة، بما يحقق مصلحة الدولتين.
وشهدت العلاقات بين السعودية ومصر، تطوّراً خلال الفترة الماضية، وتبادل مسؤولون من الجانبين سلسلة من الزيارات، حيث أجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، زيارته الأولى إلى الرياض، في أغسطس/ آب الماضي، بهدف دعم وتعزيز العلاقات الثنائية، والتشاور حول التحديات الإقليمية المشتركة، والتقى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، وعدداً من المسؤولين السعوديين.