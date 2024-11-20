https://sarabic.ae/20241120/المجاعة-تشتد-في-خان-يونس-جنوبي-قطاع-غزة-وازدياد-حالات-سوء-التغذية---1094913029.html

المجاعة تشتد في خان يونس جنوبي قطاع غزة وازدياد حالات سوء التغذية

المجاعة تشتد في خان يونس جنوبي قطاع غزة وازدياد حالات سوء التغذية

سبوتنيك عربي

بعد مرور عام على أحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، ويتعرض القطاع لعشرات الغارات الجوية والقصف... 20.11.2024, سبوتنيك عربي

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ويعيش الفلسطينيون النازحون في قطاع غزة في مخيمات مكتظة، وأفادت الأمم المتحدة بأن "9 من كل 10 أشخاص في قطاع غزة، نزحوا لمرة واحدة منذ بدء الحرب، مقدرة عددهم بنحو 1.9 مليون فلسطيني من سكان القطاع البالغ عددهم قرابة 2.4 مليون نسمة تقريباً".وتستمر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وسط شح المساعدات الإنسانية التي تصل إلى القطاع، وهذه الظروف أدت إلى زيادة معاناة السكان، وبات عليهم المحاولة في كل يوم للحصول على القليل من الغذاء، وسط كارثة إنسانية مستمرة هناك، بسبب نقص الإمدادات الأساسية من طعام وماء ودواء.المجاعة تشتد في خان يونسوتشتد المجاعة في خان يونس جنوبي قطاع غزة، وبات الطحين مفقود والجوع يطرق بطون السكان، وفي مخيم الأمل للنازحين شرق خان يونس، يحاول النازح محمد الرقب البحث عن طعام، ولم يبق شيء يسد رمق عائلته.وأوضح قريب محمد، النازح خالد الرقب لـ"سبوتنيك": "لا يوجد طحين، لا يوجد طعام، وفي هذا المخيم يتواجد نازحون من رفح ومن خان يونس، والجميع يبحث عن الطعام".ووسط المخيم، تجمع النازحون حول قدر من العدس تم طهيه على النار، ويقول الشاب فوزي النجار لوكالة "سبوتنيك":وتزداد مأساة أهالي جنوب القطاع بسبب نقص الطعام ونفاد الدقيق من الأسواق والمنازل، ومنع إدخال المساعدات الأساسية، ويصطف المواطنون والنازحون في طوابير أمام المخابز في خان يونس جنوب القطاع، لعدة ساعات من الانتظار في مشهد من التكدس والازدحام، يؤدي في نهاية الأمر للحصول على بعض الخبز أو العودة دونه، ذلك الرغيف الذي صار جزءًا من يوميات المعاناة لغالبية السكان.وقالت مساعدة الأمين العام لحقوق الإنسان إلزي براندز كيريس، إن "الأوضاع الإنسانية والحقوقية للمدنيين الفلسطينيين في أنحاء غزة، كارثية، ومكتب حقوق الإنسان وثق كيف أنَّ القيود المشددة المفروضة من إسرائيل على دخول وتوزيع السلع والخدمات الضرورية لحياة المدنيين- بحلول نيسان/ أبريل - خلقت مخاطر المجاعة والتجويع في غزة".ازدياد حالات سوء التغذيةوتزداد الحالات المتواجدة في أقسام التغذية العلاجية في المشافي العاملة في القطاع، وفي مشفى ناصر الطبي في خان يونس جنوب القطاع، يتفقدv، قسم التغذية العلاجية وسط عجز المنظومة الصحية على تقديم الغذاء المناسب لحالات سوء التغذية.وأضاف: "عدد حالات سوء التغذية التي نستقبلها في قسم المبيت أو قسم المراجعة كبيرة وتزداد، وهناك حالات من الولادة المبكرة، والمشافي مليئة بالأطفال الخدج، وهذا يسبب عجز في أقسام التغذية العلاجية، وعند جميع الأطباء".ويضيف النازح نزار فريد: "ابنتي عمرها شهرين، ووزنها 2.5 كيلو، وقد نقص وزنها نصف كيلو منذ ولادتها، بسبب سوء التغذية، ولا يوجد تغذية للأم حتى تستطيع أن ترضعها".وأضافت: "السلع والخدمات التجارية الأساسية، بما في ذلك الكهرباء، قد تم قطعها إلى حد كبير، ما أدى إلى زيادة الجوع والجوع الشديد والمجاعة المحتملة".وحذرت مسويا، من أن العالم "يشهد أعمالا تذكرنا بأخطر الجرائم الدولية"، مضيفة أنه "يجب أن تكون هناك محاسبة للجرائم الدولية".نفاد الوقود في خان يونسوأشار بيان لبلدية خانيونس، إلى أن إمدادات الوقود توقفت منذ نحو أسبوع، الأمر الذي سيؤدي إلى تعطيل خدماتها الأساسية، وحرمان أكثر من 1,2 مليون مواطن ونازح من الحصول على مياه صالحة للشرب والاستخدام.وأكدت البلدية تعذر تشغيل آبار المياه ومحطات التحلية بعد نفاد الوقود، جراء تعنت السلطات الإسرائيلية في إدخاله إلى القطاع، وأوضحت البلدية في بيانها التحذيري، " أنَّ نفاد الوقود سيتبعه توقف في عمل محطات الصرف الصحي وتدفق مياهها في الشوارع، مما ينذر بانتشار الكوارث البيئية والصحية وتفاقم الأوبئة والأمراض بين السكان".ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفي اليوم الـ 411 ارتفع عدد القتلى منذ بداية الحرب على القطاع، إلى 43 آلف قتيل غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 103,740 آخرين.وفي 7 أكتوبر 2023، شنّ مقاتلون من حماس هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية، ورداً على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وتقول إسرائيل إن 130 أسيراً ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصاً خطفوا في 7 أكتوبر.

https://sarabic.ae/20241118/أسواق-خان-يونس-شبه-فارغة-من-البضائع-والأسعار-تواصل-صعودها-الحاد-في-قطاع-غزة-1094846940.html

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أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, العالم العربي, طوفان الأقصى, العالم, غزة, حصري