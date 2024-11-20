زينة ساحرة للعام الجديد تنقش في مدينة روسية

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مراسل "سبوتنيك" في سوريا: عدوان يستهدف مدينة تدمر بريف حمص الشرقي
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: اغتيال محمد عفيف أفقد رمزا من رموز الكلمة المقاومة التي لطالما أدارت الحروب الإعلامية
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
جولة الحسم في دوري الأمم الأوروبية ومبابي خارج تشكيلة فرنسا
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تشهد إسرائيل تحولات جذرية بعد مظاهرات الحريديم
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
11:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
12:03 GMT
57 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: هناك تفاؤل حذر حول وقف إطلاق النار في لبنان
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل ينجح المبعوث الأمريكي هذه المرة في الخروج باتفاق حول وقف إطلاق النار في لبنان
18:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
اكتشاف نظائر جديدة تمامًا للعناصر الأرضية النادرة الثقيلة
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
32 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:16 GMT
7 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:22 GMT
7 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
10:03 GMT
57 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
مستشارة إعلامية تدعو لفصل صناع المحتوى عن الإعلاميين وتدعو لدعم أطفال فلسطين
11:36 GMT
24 د
من الملعب
جولة الحسم في دوري الأمم الأوروبية ومبابي خارج تشكيلة فرنسا
12:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
هل ينجح المبعوث الأمريكي هذه المرة في الخروج باتفاق حول وقف إطلاق النار في لبنان
12:30 GMT
29 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
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https://sarabic.ae/20241120/1094998663.html
زينة ساحرة للعام الجديد تنقش في مدينة روسية
زينة ساحرة للعام الجديد تنقش في مدينة روسية
سبوتنيك عربي
تتزين المدن الروسية، في كل عام، بزينة العام الجديد (رأس السنة) للاحتفال بعيد الميلاد (الكريسماس). جمعت وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور لصناعة الزينة المصنعة يدويا... 20.11.2024, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

زينة ساحرة للعام الجديد تنقش في مدينة روسية

11:45 GMT 20.11.2024 (تم التحديث: 11:57 GMT 20.11.2024)
تابعنا عبر
تتزين المدن الروسية، في كل عام، بزينة العام الجديد (رأس السنة) للاحتفال بعيد الميلاد (الكريسماس). جمعت وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور لصناعة الزينة المصنعة يدويا في روسيا.
© Sputnik . Ilya Naymushin / الانتقال إلى بنك الصور

إنتاج لعبة فنية لزينة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة

إنتاج لعبة فنية لزينة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة - سبوتنيك عربي
1/8
© Sputnik . Ilya Naymushin
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إنتاج لعبة فنية لزينة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة

© Sputnik . Ilya Naymushin / الانتقال إلى بنك الصور

منفاخ زجاجي يصنع زينة عيد الميلاد الزجاجية في مصنع ألعاب "بيريوسينكا" في مدينة كراسنويارسك الروسية

منفاخ زجاجي يصنع زينة عيد الميلاد الزجاجية في مصنع ألعاب &quot;بيريوسينكا&quot; في مدينة كراسنويارسك الروسية - سبوتنيك عربي
2/8
© Sputnik . Ilya Naymushin
/
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منفاخ زجاجي يصنع زينة عيد الميلاد الزجاجية في مصنع ألعاب "بيريوسينكا" في مدينة كراسنويارسك الروسية

© Sputnik . Ilya Naymushin / الانتقال إلى بنك الصور

زينة عيد الميلاد ورأس السنة

زينة عيد الميلاد ورأس السنة - سبوتنيك عربي
3/8
© Sputnik . Ilya Naymushin
/
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زينة عيد الميلاد ورأس السنة

© Sputnik . Ilya Naymushin / الانتقال إلى بنك الصور

كرات شجرة عيد الميلاد الزجاجية المصنوعة يدويًا، والتي تم إنشاؤها باستخدام التقنيات الكلاسيكية، في مصنع ألعاب "بيريوسينكا" في مدينة كراسنويارسك الروسية

كرات شجرة عيد الميلاد الزجاجية المصنوعة يدويًا، والتي تم إنشاؤها باستخدام التقنيات الكلاسيكية، في مصنع ألعاب &quot;بيريوسينكا&quot; في مدينة كراسنويارسك الروسية - سبوتنيك عربي
4/8
© Sputnik . Ilya Naymushin
/
الانتقال إلى بنك الصور

كرات شجرة عيد الميلاد الزجاجية المصنوعة يدويًا، والتي تم إنشاؤها باستخدام التقنيات الكلاسيكية، في مصنع ألعاب "بيريوسينكا" في مدينة كراسنويارسك الروسية

© Sputnik . Ilya Naymushin / الانتقال إلى بنك الصور

فنان يرسم يدويًا زينة عيد الميلاد على الكرات الزجاجية، التي تم إنشاؤها باستخدام التقنيات الكلاسيكية في مصنع ألعاب "بيريوسينكا" في مدينة كراسنويارسك الروسية

فنان يرسم يدويًا زينة عيد الميلاد على الكرات الزجاجية، التي تم إنشاؤها باستخدام التقنيات الكلاسيكية في مصنع ألعاب &quot;بيريوسينكا&quot; في مدينة كراسنويارسك الروسية - سبوتنيك عربي
5/8
© Sputnik . Ilya Naymushin
/
الانتقال إلى بنك الصور

فنان يرسم يدويًا زينة عيد الميلاد على الكرات الزجاجية، التي تم إنشاؤها باستخدام التقنيات الكلاسيكية في مصنع ألعاب "بيريوسينكا" في مدينة كراسنويارسك الروسية

© Sputnik . Ilya Naymushin / الانتقال إلى بنك الصور

زينة عيد الميلاد الزجاجية المصنوعة يدويًا، والتي تم إنشاؤها باستخدام التقنيات الكلاسيكية، قيد التنفيذ في مصنع ألعاب "بيريوسينكا" في مدينة كراسنويارسك الروسية

زينة عيد الميلاد الزجاجية المصنوعة يدويًا، والتي تم إنشاؤها باستخدام التقنيات الكلاسيكية، قيد التنفيذ في مصنع ألعاب &quot;بيريوسينكا&quot; في مدينة كراسنويارسك الروسية - سبوتنيك عربي
6/8
© Sputnik . Ilya Naymushin
/
الانتقال إلى بنك الصور

زينة عيد الميلاد الزجاجية المصنوعة يدويًا، والتي تم إنشاؤها باستخدام التقنيات الكلاسيكية، قيد التنفيذ في مصنع ألعاب "بيريوسينكا" في مدينة كراسنويارسك الروسية

© Sputnik . Ilya Naymushin / الانتقال إلى بنك الصور

عامل يصنع زينة عيد الميلاد باستخدام منفاخ زجاجي، في مصنع ألعاب "بيريوسينكا" في مدينة كراسنويارسك الروسية

عامل يصنع زينة عيد الميلاد باستخدام منفاخ زجاجي، في مصنع ألعاب &quot;بيريوسينكا&quot; في مدينة كراسنويارسك الروسية - سبوتنيك عربي
7/8
© Sputnik . Ilya Naymushin
/
الانتقال إلى بنك الصور

عامل يصنع زينة عيد الميلاد باستخدام منفاخ زجاجي، في مصنع ألعاب "بيريوسينكا" في مدينة كراسنويارسك الروسية

© Sputnik . Ilya Naymushin / الانتقال إلى بنك الصور

زينة عيد الميلاد المصنوعة يدويًا من الزجاج، والتي تم إنشاؤها باستخدام التقنيات الكلاسيكية، في مصنع ألعاب "بيريوسينكا" في مدينة كراسنويارسك الروسية

زينة عيد الميلاد المصنوعة يدويًا من الزجاج، والتي تم إنشاؤها باستخدام التقنيات الكلاسيكية، في مصنع ألعاب &quot;بيريوسينكا&quot; في مدينة كراسنويارسك الروسية - سبوتنيك عربي
8/8
© Sputnik . Ilya Naymushin
/
الانتقال إلى بنك الصور

زينة عيد الميلاد المصنوعة يدويًا من الزجاج، والتي تم إنشاؤها باستخدام التقنيات الكلاسيكية، في مصنع ألعاب "بيريوسينكا" في مدينة كراسنويارسك الروسية

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