https://sarabic.ae/20241121/الخارجية-الروسية-تعلق-على-الفيتو-الأمريكي-بشأن-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-1095058830.html
الخارجية الروسية تعلق على "الفيتو" الأمريكي بشأن وقف إطلاق النار في غزة
الخارجية الروسية تعلق على "الفيتو" الأمريكي بشأن وقف إطلاق النار في غزة
سبوتنيك عربي
علقت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، على "الفيتو" الأمريكي بشأن قرار وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدةً سعي موسكو لوقف إطلاق النار وتحقيق السلام في منطقة... 21.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-21T15:06+0000
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قالت الخارجية الروسية، في تصريح لها، تعليقًا على استخدام الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" ضد قرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة، إن تصرفات الولايات المتحدة هي السبب الرئيسي والوحيد للتصعيد في الشرق الأوسط ومناطق أخرى من العالم.وأضافت الخارجية أن روسيا ستواصل جهودها النشطة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والمنصات الدولية الأخرى لصالح وقف فوري لإطلاق النار.وتابع البيان: "ستواصل روسيا جهودها النشطة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والمنابر الدولية الأخرى لصالح وقف فوري لإطلاق النار، ومنع المزيد من توسيع المواجهة، وتحقيق السلام والأمن الدائمين والطويلي الأجل في منطقة الصراع العربي الإسرائيلي على أساس قانوني دولي معترف به بشكل عام".وفي وقت سابق، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار للأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في قطاع غزة و"الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن".وكان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا قد أشار، في وقت سابق، إلى أن روسيا مستعدة لدعم المبادرات الجديدة لمجلس الأمن الدولي بشأن هدنة في غزة، بدلا من القرار الذي تم تبنيه بإصرار من الولايات المتحدة الأمريكية.تململ أوروبي من إسرائيل.. ضغوط لوقف عملياتها أم حمايتها من فرط قوتها؟روسيا تفند أسباب فشل المجتمع الدولي في حماية الفلسطينيين
https://sarabic.ae/20241019/مجلس-الأمن-الدولي-يناقش-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-1093934125.html
https://sarabic.ae/20241120/مجلس-الأمن-يفشل-في-تبني-قرار-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-بسبب-فيتو-أمريكي-1095014814.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الشرق الاوسط, أخبار الشرق الأوسط
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الشرق الاوسط, أخبار الشرق الأوسط
الخارجية الروسية تعلق على "الفيتو" الأمريكي بشأن وقف إطلاق النار في غزة
علقت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، على "الفيتو" الأمريكي بشأن قرار وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدةً سعي موسكو لوقف إطلاق النار وتحقيق السلام في منطقة الصراع العربي الإسرائيلي.
قالت الخارجية الروسية، في تصريح لها، تعليقًا على استخدام الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" ضد قرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة، إن تصرفات الولايات المتحدة هي السبب الرئيسي والوحيد للتصعيد في الشرق الأوسط ومناطق أخرى من العالم.
وأضافت الخارجية أن روسيا ستواصل جهودها النشطة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والمنصات الدولية الأخرى لصالح وقف فوري لإطلاق النار.
وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "ليس هناك أوهام أو شكوك في أن تصرفات الولايات المتحدة هي السبب الرئيسي، وفي الواقع، السبب الوحيد لتصاعد العنف ومعاناة الملايين من المدنيين في الشرق الأوسط ومناطق أخرى من العالم".
وتابع البيان: "ستواصل روسيا جهودها النشطة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والمنابر الدولية الأخرى لصالح وقف فوري لإطلاق النار، ومنع المزيد من توسيع المواجهة، وتحقيق السلام والأمن الدائمين والطويلي الأجل في منطقة الصراع العربي الإسرائيلي
على أساس قانوني دولي معترف به بشكل عام".
وفي وقت سابق، استخدمت الولايات المتحدة
حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار للأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في قطاع غزة و"الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن".
وكان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا قد أشار، في وقت سابق، إلى أن روسيا مستعدة لدعم المبادرات الجديدة لمجلس الأمن الدولي بشأن هدنة في غزة
، بدلا من القرار الذي تم تبنيه بإصرار من الولايات المتحدة الأمريكية.