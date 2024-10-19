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مجلس الأمن الدولي يناقش وقف إطلاق النار في غزة
مجلس الأمن الدولي يناقش وقف إطلاق النار في غزة
سبوتنيك عربي
أكد مندوب فلسطين في الأمم المتحدة، رياض منصور، أن أعضاء مجلس الأمن الدولي يبحثون مشروع قرار لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة. 19.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-19T04:57+0000
2024-10-19T04:57+0000
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وقال منصور، في مؤتمر صحفي: "إنهم (أعضاء مجلس الأمن الدولي) يناقشون إمكانية تبني قرار يدعو، من بين أمور أخرى، إلى وقف فوري لإطلاق النار".وأحدث وثيقة اعتمدها مجلس الأمن الدولي حول الحرب في غزة، هي القرار رقم 2735 الذي تقدمت به الولايات المتحدة، حيث وضع الرئيس الأمريكي جو بايدن، خطة مرحلية لوقف إطلاق النار في القطاع.ورحّب المجتمع الدولي بتبني مجلس الأمن للقرار 2735، وأبدت حركة حماس الفلسطينية، استعدادها للتعاون على تطبيقه.ولكن إسرائيل أعربت عن امتعاضها من القرار، وقالت مندوبة إسرائيل لدى الأمم المتحدة ريوت شابير بن نفتالي، إن بلادها ستواصل عمليتها في غزة، ولن تشارك في مفاوضات "لا معنى لها مع حركة حماس".وكان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، قد أشار في وقت سابق، إلى أن روسيا مستعدة لدعم المبادرات الجديدة لمجلس الأمن الدولي بشأن هدنة في غزة، بدلا من القرار الذي تم تبنيه بإصرار من الولايات المتحدة الأمريكية.العراق.. تظاهرات غاضبة في بغداد احتجاجا على تقرير لقناة "عربية" وصفت قادة "حماس" بـ"الإرهابيين"الجيش الإيراني: دماء السنوار تجعل نيران المدافعين عن جبهة المقاومة أكثر توهجا
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أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي, إسرائيل, طوفان الأقصى, قطاع غزة
أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي, إسرائيل, طوفان الأقصى, قطاع غزة

مجلس الأمن الدولي يناقش وقف إطلاق النار في غزة

04:57 GMT 19.10.2024
© POOL / الانتقال إلى بنك الصورجلسة من جلسات مجلس الأمن الدولي
جلسة من جلسات مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2024
© POOL
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أكد مندوب فلسطين في الأمم المتحدة، رياض منصور، أن أعضاء مجلس الأمن الدولي يبحثون مشروع قرار لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.
وقال منصور، في مؤتمر صحفي: "إنهم (أعضاء مجلس الأمن الدولي) يناقشون إمكانية تبني قرار يدعو، من بين أمور أخرى، إلى وقف فوري لإطلاق النار".

ولم يحدد المندوب الفلسطيني ما إذا كان يجري إعداد مشروع قرار مماثل (للقرار السابق المتخذ بشأن غزة) أو من سيبادر بإعداد الوثيقة المحتملة.

وأحدث وثيقة اعتمدها مجلس الأمن الدولي حول الحرب في غزة، هي القرار رقم 2735 الذي تقدمت به الولايات المتحدة، حيث وضع الرئيس الأمريكي جو بايدن، خطة مرحلية لوقف إطلاق النار في القطاع.
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ورحّب المجتمع الدولي بتبني مجلس الأمن للقرار 2735، وأبدت حركة حماس الفلسطينية، استعدادها للتعاون على تطبيقه.
ولكن إسرائيل أعربت عن امتعاضها من القرار، وقالت مندوبة إسرائيل لدى الأمم المتحدة ريوت شابير بن نفتالي، إن بلادها ستواصل عمليتها في غزة، ولن تشارك في مفاوضات "لا معنى لها مع حركة حماس".

وأشارت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة، في مناسبات عدة، إلى أن مجلس الأمن الدولي كان رهينة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، ما يمنع أي إجراءات لصالح وقف إطلاق النار.

وكان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، قد أشار في وقت سابق، إلى أن روسيا مستعدة لدعم المبادرات الجديدة لمجلس الأمن الدولي بشأن هدنة في غزة، بدلا من القرار الذي تم تبنيه بإصرار من الولايات المتحدة الأمريكية.
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