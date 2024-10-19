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الجيش الإيراني: دماء السنوار تجعل نيران المدافعين عن جبهة المقاومة أكثر توهجا
الجيش الإيراني: دماء السنوار تجعل نيران المدافعين عن جبهة المقاومة أكثر توهجا
سبوتنيك عربي
صرح القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبدالرحيم موسوي، مساء الجمعة، بأن "مقتل أسطورة المقاومة يحيى السنوار، كان مؤلما لأتباع مدرسة الجهاد ضد الكيان الصهيوني... 19.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-19T00:42+0000
2024-10-19T00:42+0000
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ونقلت وكالة إرنا، مساء أمس الجمعة، عن الجنرال موسوي أن "دماء السنوار الطاهرة ستزيد نيران غضب المدافعين والمقاتلين في جبهة المقاومة توهجا واستمرار سريانه في عروق جند الله وتبشر بمواصلة هذا الجهاد وتوسيعه".وأعرب القائد العام للجيش الإيراني عن تعازيه بمقتل السنوار، مستطردا أن "هذا القائد الكبير، المثال للرجال الصادقين الذي وقف بعهده مع الله في كل لحظات حياته العسكرية للدفاع عن مظلومي فلسطين، ونال درجة الشهادة الرفيعة في معركة غير متكافئة، هو رسالة واضحة لمواصلة طريق المقاومة ومزيد من الحوافز لأتباع وعشاق الاستشهاد وكل دعاة الحق في العالم وزوال الكيان الصهيوني المتعطش للدماء الذي أراق بدعم من داعميه المجرمين وخاصة أمريكا دماء عشرات الآلاف من الأبرياء".وأشار الجنرال عبد الرحيم موسوي إلى أن "إيران على يقين بأن راية الكفاح ضد الظلم ستظل مرفوعة دائما، وسيتحقق قريبا تحرير فلسطين والقدس الشريف ونهاية الحياة المقيتة للغدة السرطانية الكيان الصهيوني الغاصب وغير الشرعي"، على حد قوله.وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، نشر أول أمس الخميس، مقطع فيديو للحظات الأخيرة قبل مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، يحيى السنوار، حيث ظهر ملثما وهو يجلس على أريكة ويحاول إسقاط طائرة بدون طيار صغيرة كانت تصور المكان.وقد أصيب السنوار بجروح خطيرة جراء قصف المنزل الذي كان يتواجد به، بعد ذلك أرسلت قوة مشاة إسرائيلية طائرة مسيرة لمحاولة معرفة من كان داخل المنزل.وحسب الفيديو الذي التقطته الطائرة الدرون، فقد كان السنوار يحاول إسقاط هذه الطائرة وضربها بواسطة عصا. وظهر السنوار وهو يجلس على أريكة ويده تنزف بغزارة ومصابة بجروح خطيرة.وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الخميس، رسميا مقتل زعيم حركة حماس يحيى السنوار في عملية للجيش بمدينة رفح جنوبي غزة.
https://sarabic.ae/20241018/الخارجية-الروسية-حول-مقتل-السنوار-دائما-هناك-بديل-1093923807.html
https://sarabic.ae/20241018/حماس-ندعو-إلى-أداء-صلاة-الغائب-على-روح-السنوار-في-كل-المساجد-والمراكز-الإسلامية-حول-العالم-1093931735.html
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الأخبار, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
الأخبار, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

الجيش الإيراني: دماء السنوار تجعل نيران المدافعين عن جبهة المقاومة أكثر توهجا

00:42 GMT 19.10.2024
© AP Photo / Adel Hanaرئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، يحيى السنوار
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، يحيى السنوار - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2024
© AP Photo / Adel Hana
تابعنا عبر
صرح القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبدالرحيم موسوي، مساء الجمعة، بأن "مقتل أسطورة المقاومة يحيى السنوار، كان مؤلما لأتباع مدرسة الجهاد ضد الكيان الصهيوني الغاشم، لكنه يبشر بمواصلة هذا الجهاد المقدس وتوسيعه".
ونقلت وكالة إرنا، مساء أمس الجمعة، عن الجنرال موسوي أن "دماء السنوار الطاهرة ستزيد نيران غضب المدافعين والمقاتلين في جبهة المقاومة توهجا واستمرار سريانه في عروق جند الله وتبشر بمواصلة هذا الجهاد وتوسيعه".
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2024
الخارجية الروسية حول مقتل السنوار: دائما هناك بديل
أمس, 15:28 GMT
وأعرب القائد العام للجيش الإيراني عن تعازيه بمقتل السنوار، مستطردا أن "هذا القائد الكبير، المثال للرجال الصادقين الذي وقف بعهده مع الله في كل لحظات حياته العسكرية للدفاع عن مظلومي فلسطين، ونال درجة الشهادة الرفيعة في معركة غير متكافئة، هو رسالة واضحة لمواصلة طريق المقاومة ومزيد من الحوافز لأتباع وعشاق الاستشهاد وكل دعاة الحق في العالم وزوال الكيان الصهيوني المتعطش للدماء الذي أراق بدعم من داعميه المجرمين وخاصة أمريكا دماء عشرات الآلاف من الأبرياء".
وأشار الجنرال عبد الرحيم موسوي إلى أن "إيران على يقين بأن راية الكفاح ضد الظلم ستظل مرفوعة دائما، وسيتحقق قريبا تحرير فلسطين والقدس الشريف ونهاية الحياة المقيتة للغدة السرطانية الكيان الصهيوني الغاصب وغير الشرعي"، على حد قوله.
وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، نشر أول أمس الخميس، مقطع فيديو للحظات الأخيرة قبل مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، يحيى السنوار، حيث ظهر ملثما وهو يجلس على أريكة ويحاول إسقاط طائرة بدون طيار صغيرة كانت تصور المكان.
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينة، يحيى السنوار - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2024
حماس: ندعو إلى أداء صلاة الغائب على روح السنوار في كل المساجد والمراكز الإسلامية حول العالم
أمس, 20:55 GMT
وقد أصيب السنوار بجروح خطيرة جراء قصف المنزل الذي كان يتواجد به، بعد ذلك أرسلت قوة مشاة إسرائيلية طائرة مسيرة لمحاولة معرفة من كان داخل المنزل.
وحسب الفيديو الذي التقطته الطائرة الدرون، فقد كان السنوار يحاول إسقاط هذه الطائرة وضربها بواسطة عصا. وظهر السنوار وهو يجلس على أريكة ويده تنزف بغزارة ومصابة بجروح خطيرة.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الخميس، رسميا مقتل زعيم حركة حماس يحيى السنوار في عملية للجيش بمدينة رفح جنوبي غزة.
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