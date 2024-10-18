https://sarabic.ae/20241018/الخارجية-الروسية-حول-مقتل-السنوار-دائما-هناك-بديل-1093923807.html
الخارجية الروسية حول مقتل السنوار: دائما هناك بديل
الخارجية الروسية حول مقتل السنوار: دائما هناك بديل
سبوتنيك عربي
ذكر نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، أن تصفية رئيس حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة، يحيى السنوار، من غير المرجح أن تؤثر على الوضع في المنطقة. 18.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-18T15:28+0000
2024-10-18T15:28+0000
2024-10-18T15:28+0000
روسيا
العالم العربي
غزة
قطاع غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
طوفان الأقصى
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وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي، أنه "هذه ليست المرة الأولى التي تحدث فيها مثل هذه الأحداث الدرامية، وهناك دائما بديل، وكان هناك بديل بالفعل، وعلى حد علمي، فإن خالد مشعل، الذي كان يترأس حماس قبل إسماعيل هنية، سيقود حماس مرة أخرى الآن".وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي: "تصفية الإرهابي المدعو يحيي السنوار زعيم "حماس" الإرهابية والرأس المدبر لمجزرة السابع من أكتوبر".وقال أدرعي في بيان رسمي، إن "قوة من لواء 828 عملت في المنطقة، رصدت وقتلت 3 مخربين، وبعد استكمال عملية تشخيص الجثة يمكن التأكيد أن المدعو يحيى السنوار قد قٌتل".وتابع: "كان المدعو السنوار دّبر وخطط وأشرف على تنفيذ المجزر المروعة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023".
https://sarabic.ae/20241018/بعد-يحيى-السنوار-من-هم-المرشحون-البارزون-لخلافته؟-1093922370.html
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روسيا, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى
روسيا, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى
الخارجية الروسية حول مقتل السنوار: دائما هناك بديل
ذكر نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، أن تصفية رئيس حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة، يحيى السنوار، من غير المرجح أن تؤثر على الوضع في المنطقة.
وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي، أنه "هذه ليست المرة الأولى التي تحدث فيها مثل هذه الأحداث الدرامية، وهناك دائما بديل، وكان هناك بديل بالفعل، وعلى حد علمي، فإن خالد مشعل، الذي كان يترأس حماس قبل إسماعيل هنية، سيقود حماس مرة أخرى الآن".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، يوم أمس الخميس، مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، يحيى السنوار، في عملية عسكرية بقطاع غزة.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي: "تصفية الإرهابي المدعو يحيي السنوار زعيم "حماس" الإرهابية والرأس المدبر لمجزرة السابع من أكتوبر".
وقال أدرعي في بيان رسمي، إن "قوة من لواء 828 عملت في المنطقة، رصدت وقتلت 3 مخربين، وبعد استكمال عملية تشخيص الجثة
يمكن التأكيد أن المدعو يحيى السنوار قد قٌتل".
"يعلن جيش الدفاع والشاباك أنه في ختام عملية مطاردة استغرقت عاما كاملا، قضت يوم أمس الأربعاء قوات من جيش الدفاع في جنوب قطاع غزة على الإرهابي المدعو، يحيي السنوار، زعيم "حماس".
وتابع: "كان المدعو السنوار دّبر وخطط وأشرف على تنفيذ المجزر المروعة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023".