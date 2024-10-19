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العراق.. تظاهرات غاضبة في بغداد احتجاجا على تقرير لقناة "عربية" وصفت قادة "حماس" بـ"الإرهابيين"
العراق.. تظاهرات غاضبة في بغداد احتجاجا على تقرير لقناة "عربية" وصفت قادة "حماس" بـ"الإرهابيين"
سبوتنيك عربي
اقتحم العشرات من العراقيين، أمس السبت، مقر قناة عربية في العاصمة بغداد، احتجاجا على بثها تقريرا يصف قادة "حزب الله" و"حماس" بـ"الإرهابيين". 19.10.2024, سبوتنيك عربي
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بغداد - سبوتنيك. وقال مراسل وكالة "سبوتنيك" في بغداد، إن "المحتجين اقتحموا مقر مكتب قناة "إم.بي.سي عراق" في بغداد وقاموا بتحطيم محتوياته كما أضرموا النار في الباحة الخارجية للمكتب".وتابع أن "المحتجين طالبوا الحكومة العراقية بغلق مكتب القناة في بغداد وإصدار بيان رسمي لاستنكار ما جاء في التقرير"، مضيفا أن "قوات الأمن العراقية انتشرت بشكل كثيف أمام مكتب القناة وفي محيطه وقامت بإخراج المحتجين من مكتب القناة ومنع أي شخص من الوصول إليه".وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الصراع بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية في غزة، وحزب الله في لبنان.وأعلن الجيش الإسرائيلي، أول أمس الخميس، مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، يحيى السنوار، في عملية عسكرية بقطاع غزة.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي: "تصفية الإرهابي المدعو يحيي السنوار زعيم "حماس" الإرهابية والرأس المدبر لمجزرة السابع من أكتوبر".وقال أدرعي في بيان رسمي، إن "قوة من لواء 828 عملت في المنطقة، رصدت وقتلت 3 مخربين، وبعد استكمال عملية تشخيص الجثة يمكن التأكيد أن المدعو يحيى السنوار قد قٌتل".وأضاف البيان: "يعلن جيش الدفاع والشاباك أنه في ختام عملية مطاردة استغرقت عاما كاملا، قضت يوم أمس الأربعاء قوات من جيش الدفاع في جنوب قطاع غزة على الإرهابي المدعو، يحيي السنوار، زعيم "حماس".وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، أطلقت خلالها آلاف الصواريخ تجاه إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، وأسر نحو 250 آخرين.
https://sarabic.ae/20241018/الجيش-الإسرائيلي-يرصد-إطلاق-20-صاروخا-من-لبنان-على-الجليل-الأعلى-1093932075.html
https://sarabic.ae/20241018/أنصار-الله-تعلن-مهاجمة-سفينة-جديدة-في-البحر-العربي-بالطائرات-المسيرة-1093932260.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, حركة حماس, غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار لبنان, لبنان, أخبار حزب الله
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, حركة حماس, غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار لبنان, لبنان, أخبار حزب الله

العراق.. تظاهرات غاضبة في بغداد احتجاجا على تقرير لقناة "عربية" وصفت قادة "حماس" بـ"الإرهابيين"

03:00 GMT 19.10.2024
© AP Photo / Hadi Mizbanمتظاهرون مناهضون للحكومة يرشقون الحجارة على قوات الأمن العراقية خلال مظاهرة في ساحة التحرير في بغداد، العراق، 28 سبتمبر 2022.
متظاهرون مناهضون للحكومة يرشقون الحجارة على قوات الأمن العراقية خلال مظاهرة في ساحة التحرير في بغداد، العراق، 28 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2024
© AP Photo / Hadi Mizban
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اقتحم العشرات من العراقيين، أمس السبت، مقر قناة عربية في العاصمة بغداد، احتجاجا على بثها تقريرا يصف قادة "حزب الله" و"حماس" بـ"الإرهابيين".
بغداد - سبوتنيك. وقال مراسل وكالة "سبوتنيك" في بغداد، إن "المحتجين اقتحموا مقر مكتب قناة "إم.بي.سي عراق" في بغداد وقاموا بتحطيم محتوياته كما أضرموا النار في الباحة الخارجية للمكتب".
وتابع أن "المحتجين طالبوا الحكومة العراقية بغلق مكتب القناة في بغداد وإصدار بيان رسمي لاستنكار ما جاء في التقرير"، مضيفا أن "قوات الأمن العراقية انتشرت بشكل كثيف أمام مكتب القناة وفي محيطه وقامت بإخراج المحتجين من مكتب القناة ومنع أي شخص من الوصول إليه".
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وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الصراع بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية في غزة، وحزب الله في لبنان.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، أول أمس الخميس، مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، يحيى السنوار، في عملية عسكرية بقطاع غزة.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي: "تصفية الإرهابي المدعو يحيي السنوار زعيم "حماس" الإرهابية والرأس المدبر لمجزرة السابع من أكتوبر".
وقال أدرعي في بيان رسمي، إن "قوة من لواء 828 عملت في المنطقة، رصدت وقتلت 3 مخربين، وبعد استكمال عملية تشخيص الجثة يمكن التأكيد أن المدعو يحيى السنوار قد قٌتل".
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وأضاف البيان: "يعلن جيش الدفاع والشاباك أنه في ختام عملية مطاردة استغرقت عاما كاملا، قضت يوم أمس الأربعاء قوات من جيش الدفاع في جنوب قطاع غزة على الإرهابي المدعو، يحيي السنوار، زعيم "حماس".
وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، أطلقت خلالها آلاف الصواريخ تجاه إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، وأسر نحو 250 آخرين.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل03:00 GMTيحيى السنوار، رئيس حركة حماس في قطاع غزة، 24 مايو 2021 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... تفاصيل جديدة حول مقتل السنوارأمس, 12:58 GMTيحيى السنوار، رئيس حركة حماس في قطاع غزة، 24 مايو 2021 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تعلن اغتيال يحيى السنوار17 أكتوبر, 19:55 GMT
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