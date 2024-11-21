https://sarabic.ae/20241121/السفير-التونسي-لدى-مصر-رفضنا-سياسات-صندوق-النقد-ولدينا-علاقات-متوازنة-مع-روسيا-1095054778.html
السفير التونسي لدى مصر: رفضنا سياسات صندوق النقد ولدينا علاقات متوازنة مع روسيا
السفير التونسي لدى مصر: رفضنا سياسات صندوق النقد ولدينا علاقات متوازنة مع روسيا
سبوتنيك عربي
قال السفير التونسي في مصر، محمد بن يوسف، إن بلاده رفضت سياسات صندوق النقد الدولي ولذلك لم تبرم اتفاقيات معه خلال الفترة الماضية. 21.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-21T13:56+0000
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وكشف السفير التونسي في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك" عن أن شعار الرئيس التونسي خلال الفترة الماضية والحالية هو الإصلاح الاقتصادي، وهذا منهج للرئيس قيس سعيد وليس شعارا انتخابيا، مؤكدا أن البلاد تستهدف نموا بـ2.5 في المئة خلال عام 2025، وهو رغم صغره مهم جدا، خاصة في ظل الظروف التي تعيشها المنطقة.ولفت إلى أن بلاده عملت على ترشيد الاستيراد والاستهلاك، من أجل التوازن الاقتصادي وهو نظام اتبعته مصر سابقا، لذلك سيكون هناك خفض في الميزانية العامة التي تناقش الآن في مجلس النواب، في ظل رفض سياسة الاقتراض من صندوق النقد بعد رفض سياساته التي حاول فرضها على تونس.وعن التقرب التونسي من المعسكر الشرقي (روسيا والصين) خلال الفترة الماضية، أكد السفير محمد بن يوسف أن توجه تونس تاريخيا هو عدم الاصطفاف في معسكرات سواء غربية أو شرقية، ولكن بلاده تحرص دائما على علاقات متوازنة مع الجميع.وأكد السفير التونسي أن بلاده لديها علاقات تاريخيّة ومتميزة مع الصين، وبكين تعرف حرص تونس على تلك العلاقات،مشددا على أن علاقة بلاده متوازنة مع روسيا.وفيما يخص اتفاقية التجارة مع الاتحاد الأوروبي، أكد السفير أن هناك تباحثا بين تونس والاتحاد الأوروبي بشأن الشروط التي لا تضر بسياسات بلاده.مؤكدا في الوقت نفسه أن "75 في المئة من تجارة بلاده هي مع الاتحاد الأوروبي".
https://sarabic.ae/20240627/تونس-ترد-على-قلق-الاتحاد-الأوروبي-من-تقاربها-مع-روسيا-والصين-1090227294.html
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حصري, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, تونس, أخبار تونس اليوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم
حصري, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, تونس, أخبار تونس اليوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم
السفير التونسي لدى مصر: رفضنا سياسات صندوق النقد ولدينا علاقات متوازنة مع روسيا
حصري
قال السفير التونسي في مصر، محمد بن يوسف، إن بلاده رفضت سياسات صندوق النقد الدولي ولذلك لم تبرم اتفاقيات معه خلال الفترة الماضية.
وكشف السفير التونسي في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك" عن أن شعار الرئيس التونسي خلال الفترة الماضية والحالية هو الإصلاح الاقتصادي، وهذا منهج للرئيس قيس سعيد
وليس شعارا انتخابيا، مؤكدا أن البلاد تستهدف نموا بـ2.5 في المئة خلال عام 2025، وهو رغم صغره مهم جدا، خاصة في ظل الظروف التي تعيشها المنطقة.
ولفت إلى أن بلاده عملت على ترشيد الاستيراد والاستهلاك، من أجل التوازن الاقتصادي وهو نظام اتبعته مصر سابقا، لذلك سيكون هناك خفض في الميزانية العامة التي تناقش الآن في مجلس النواب، في ظل رفض سياسة الاقتراض من صندوق النقد بعد رفض سياساته التي حاول فرضها على تونس.
وعن التقرب التونسي من المعسكر الشرقي (روسيا والصين) خلال الفترة الماضية، أكد السفير محمد بن يوسف أن توجه تونس تاريخيا هو عدم الاصطفاف في معسكرات سواء غربية أو شرقية، ولكن بلاده تحرص دائما على علاقات متوازنة مع الجميع.
وأكد السفير التونسي أن بلاده لديها علاقات تاريخيّة ومتميزة مع الصين
، وبكين تعرف حرص تونس على تلك العلاقات،مشددا على أن علاقة بلاده متوازنة مع روسيا.
وفيما يخص اتفاقية التجارة مع الاتحاد الأوروبي، أكد السفير أن هناك تباحثا بين تونس والاتحاد الأوروبي بشأن الشروط التي لا تضر بسياسات بلاده.مؤكدا في الوقت نفسه أن "75 في المئة من تجارة بلاده هي مع الاتحاد الأوروبي".