https://sarabic.ae/20241121/الصحفيون-الروس-الذين-لقوا-حتفهم-نتيجة-لجرائم-نظام-كييف-1095058389.html
الصحفيون الروس الذين لقوا حتفهم نتيجة لجرائم نظام كييف
الصحفيون الروس الذين لقوا حتفهم نتيجة لجرائم نظام كييف
سبوتنيك عربي
الصحفيون الروس الذين لقوا حتفهم نتيجة لجرائم نظام كييف
2024-11-21T15:04+0000
2024-11-21T15:04+0000
2024-11-21T15:04+0000
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وأشارت الرسالة إلى أن "مسودة تقرير اليونسكو حول سلامة الصحفيين لا تتضمن ذكرًا لعدد من الحوادث، التي شهدت مقتل أو إصابة ممثلي وسائل الإعلام الروسية. على سبيل المثال، لم يتم الإشارة إلى المراسل الحربي في وكالة "سبوتنيك"، روستيسلاف جورافليف، الذي قُتل في 22 يوليو/ تموز 2023، نتيجة قصف أوكراني في مقاطعة زابوروجيه".وأوضحت الرسالة أن "التوجه السياسي المتحيز لأمانة اليونسكو أصبح واضحًا، حيث انخرطت المنظمة فعليًا في السياسة التي أطلقها الغرب لإلغاء دور روسيا".كما ذكرت الرسالة أن "مسودة التقرير لم تتضمن العديد من حالات التضييق وانتهاكات حقوق صحفيي مجموعة "روسيا سيغودنيا"، الذين يعملون في دول الغرب".وتابعت الرسالة: "للأسف، أكدت الوثيقة مرة أخرى أن أمانة اليونسكو قد نسيت المبادئ، التي قامت عليها الأمم المتحدة في الأصل".شاهد أيضا - وزراء الخارجية في الدول الأفريقية يقولون إنهم بفضل القنوات الروسية يمكنهم معرفة الحقيقة حول ما يجري في العالمللاطلاع على كل جديد وعاجل تابعونا على منصات "تلغرام" و"إكس" و "واتساب".
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
الصحفيون الروس الذين لقوا حتفهم نتيجة لجرائم نظام كييف
الصحفيون الروس الذين لقوا حتفهم نتيجة لجرائم نظام كييف
الصحفيون الروس الذين لقوا حتفهم نتيجة لجرائم نظام كييف
وجّهت مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية التي تضم وكالة "سبوتنيك"، رسالة إلى المديرة العامة لمنظمة "يونسكو" أودري أزولاي، طالبت فيها المنظمة بالتوقف عن التعتيم على انتهاكات حقوق الصحفيين الروس.
وأشارت الرسالة إلى أن "مسودة تقرير اليونسكو حول سلامة الصحفيين لا تتضمن ذكرًا لعدد من الحوادث
، التي شهدت مقتل أو إصابة ممثلي وسائل الإعلام الروسية. على سبيل المثال، لم يتم الإشارة إلى المراسل الحربي في وكالة "سبوتنيك"، روستيسلاف جورافليف، الذي قُتل في 22 يوليو/ تموز 2023، نتيجة قصف أوكراني في مقاطعة زابوروجيه".
وأوضحت الرسالة أن "التوجه السياسي المتحيز لأمانة اليونسكو أصبح واضحًا، حيث انخرطت المنظمة فعليًا في السياسة التي أطلقها الغرب لإلغاء دور روسيا".
كما ذكرت الرسالة أن "مسودة التقرير لم تتضمن العديد من حالات التضييق وانتهاكات حقوق صحفيي مجموعة "روسيا سيغودنيا"، الذين يعملون في دول الغرب".
وتابعت الرسالة: "للأسف، أكدت الوثيقة مرة أخرى أن أمانة اليونسكو قد نسيت المبادئ، التي قامت عليها الأمم المتحدة في الأصل".
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