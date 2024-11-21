https://sarabic.ae/20241121/بيتكوين-أمام-حدث-مفصلي-في-تاريخها-بوصولها-إلى-عتبة-100-ألف-دولار-1095051929.html

بيتكوين أمام حدث مفصلي في تاريخها بوصولها إلى عتبة 100 ألف دولار

بيتكوين أمام حدث مفصلي في تاريخها بوصولها إلى عتبة 100 ألف دولار

سبوتنيك عربي

سجلت عملة بيتكوين الافتراضية، مستويات قياسية مع بدء أسواق تعاملات العملات صباح اليوم الخميس، إذ لامست عتبة 98 ألف دولار، للمرة الأولى بتاريخها منذ إطلاقها. 21.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-21T13:23+0000

2024-11-21T13:23+0000

2024-11-21T13:34+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

اقتصاد

الأخبار

دونالد ترامب

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وبدأت بيتكوين بتسجيل ارتفاعات مضطردة منذ الإعلان عن فوز الجمهوري دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، الأمر الذي أحدث انتعاشا في أسواق العملات المشفرة، خاصة وأنه يتوقع أن يقر ترامب تشريعات أكثر مرونة لتلك الأسواق.وفي تعاملات اليوم، صعدت بيتكوين إلى 97 ألفا و862.64 دولار وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق، وظلت مرتفعة بنسبة 4.27% في آخر 24 ساعة عند 96 ألفا و912.85 دولار.وتخطت القيمة السوقية لمجمل وحدات بيتكوين المتداولة في الأسواق 1.92 تريليون دولار، من إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة التي قُدرت بأكثر من 3.18 تريليونات دولار.وتضاعفت قيمة بيتكوين منذ بداية العام بمساعدة الطلب القوي على صناديق "ETF" وخفض أسعار الفائدة من قبل "الفيدرالي".خلص محللون اقتصاديون وماليون إلى أن العملة الرقمية المشفرة بيتكوين تتجه إلى تسجيل أعلى مستوى في تاريخها، وقد تخترق مستويات 100 ألف دولار أمريكي، مدفوعة بالتطورات السياسية الساخنة التي يشهدها العالم، وفي مقدمتها فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة.كما وعد ترامب سابقاً بإنشاء احتياطي بيتكوين يحمل العملة الرقمية التي جمعتها الحكومة الفيدرالية الأمريكية من مصادرة الأصول من المجرمين الماليين، وتعهد أيضاً بتعزيز قطاع تعدين البيتكوين في الولايات المتحدة، قائلاً إنه يريد تعدين كل عملات البيتكوين المتبقية في العالم في أمريكا.

https://sarabic.ae/20240110/هيئة-الأوراق-المالية-والبورصات-الأمريكية-توافق-على-أول-صندوق-استثماري-متداول-للبيتكوين-1084870459.html

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الولايات المتحدة الأمريكية, اقتصاد, الأخبار, دونالد ترامب