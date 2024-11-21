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المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت
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لقاء سبوتنيك
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59 د
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34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستشارة إعلامية تدعو لفصل صناع المحتوى عن الإعلاميين وتدعو لدعم أطفال فلسطين
09:16 GMT
24 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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20 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
10:24 GMT
36 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
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12:31 GMT
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لقاء سبوتنيك
مستقبل إقليم كردستان العراق بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات ومحاولات تشكيل الحكومة
13:03 GMT
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مدار الليل والنهار
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59 د
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فيتو أمريكي جديد في مجلس الأمن ضد قرار لوقف الحرب في غزة
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خبير: الاستحقاق الانتخابي خطوة مهمة والاتفاق على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ينهي التدخلات الخارجية
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29 د
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https://sarabic.ae/20241121/بيتكوين-أمام-حدث-مفصلي-في-تاريخها-بوصولها-إلى-عتبة-100-ألف-دولار-1095051929.html
بيتكوين أمام حدث مفصلي في تاريخها بوصولها إلى عتبة 100 ألف دولار
بيتكوين أمام حدث مفصلي في تاريخها بوصولها إلى عتبة 100 ألف دولار
سبوتنيك عربي
سجلت عملة بيتكوين الافتراضية، مستويات قياسية مع بدء أسواق تعاملات العملات صباح اليوم الخميس، إذ لامست عتبة 98 ألف دولار، للمرة الأولى بتاريخها منذ إطلاقها. 21.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-21T13:23+0000
2024-11-21T13:34+0000
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دونالد ترامب
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وبدأت بيتكوين بتسجيل ارتفاعات مضطردة منذ الإعلان عن فوز الجمهوري دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، الأمر الذي أحدث انتعاشا في أسواق العملات المشفرة، خاصة وأنه يتوقع أن يقر ترامب تشريعات أكثر مرونة لتلك الأسواق.وفي تعاملات اليوم، صعدت بيتكوين إلى 97 ألفا و862.64 دولار وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق، وظلت مرتفعة بنسبة 4.27% في آخر 24 ساعة عند 96 ألفا و912.85 دولار.وتخطت القيمة السوقية لمجمل وحدات بيتكوين المتداولة في الأسواق 1.92 تريليون دولار، من إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة التي قُدرت بأكثر من 3.18 تريليونات دولار.وتضاعفت قيمة بيتكوين منذ بداية العام بمساعدة الطلب القوي على صناديق "ETF" وخفض أسعار الفائدة من قبل "الفيدرالي".خلص محللون اقتصاديون وماليون إلى أن العملة الرقمية المشفرة بيتكوين تتجه إلى تسجيل أعلى مستوى في تاريخها، وقد تخترق مستويات 100 ألف دولار أمريكي، مدفوعة بالتطورات السياسية الساخنة التي يشهدها العالم، وفي مقدمتها فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة.كما وعد ترامب سابقاً بإنشاء احتياطي بيتكوين يحمل العملة الرقمية التي جمعتها الحكومة الفيدرالية الأمريكية من مصادرة الأصول من المجرمين الماليين، وتعهد أيضاً بتعزيز قطاع تعدين البيتكوين في الولايات المتحدة، قائلاً إنه يريد تعدين كل عملات البيتكوين المتبقية في العالم في أمريكا.
https://sarabic.ae/20240110/هيئة-الأوراق-المالية-والبورصات-الأمريكية-توافق-على-أول-صندوق-استثماري-متداول-للبيتكوين-1084870459.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, اقتصاد, الأخبار, دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية, اقتصاد, الأخبار, دونالد ترامب

بيتكوين أمام حدث مفصلي في تاريخها بوصولها إلى عتبة 100 ألف دولار

13:23 GMT 21.11.2024 (تم التحديث: 13:34 GMT 21.11.2024)
© Getty Images / Olemediaصورة تجسد العملات الرقمية بيتكوين
صورة تجسد العملات الرقمية بيتكوين - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2024
© Getty Images / Olemedia
تابعنا عبر
سجلت عملة بيتكوين الافتراضية، مستويات قياسية مع بدء أسواق تعاملات العملات صباح اليوم الخميس، إذ لامست عتبة 98 ألف دولار، للمرة الأولى بتاريخها منذ إطلاقها.
وبدأت بيتكوين بتسجيل ارتفاعات مضطردة منذ الإعلان عن فوز الجمهوري دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، الأمر الذي أحدث انتعاشا في أسواق العملات المشفرة، خاصة وأنه يتوقع أن يقر ترامب تشريعات أكثر مرونة لتلك الأسواق.
وفي تعاملات اليوم، صعدت بيتكوين إلى 97 ألفا و862.64 دولار وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق، وظلت مرتفعة بنسبة 4.27% في آخر 24 ساعة عند 96 ألفا و912.85 دولار.
بيتكوين - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2024
هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية توافق على أول صندوق استثماري متداول للبيتكوين
10 يناير, 23:42 GMT
وتخطت القيمة السوقية لمجمل وحدات بيتكوين المتداولة في الأسواق 1.92 تريليون دولار، من إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة التي قُدرت بأكثر من 3.18 تريليونات دولار.
وتضاعفت قيمة بيتكوين منذ بداية العام بمساعدة الطلب القوي على صناديق "ETF" وخفض أسعار الفائدة من قبل "الفيدرالي".
خلص محللون اقتصاديون وماليون إلى أن العملة الرقمية المشفرة بيتكوين تتجه إلى تسجيل أعلى مستوى في تاريخها، وقد تخترق مستويات 100 ألف دولار أمريكي، مدفوعة بالتطورات السياسية الساخنة التي يشهدها العالم، وفي مقدمتها فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة.
كما وعد ترامب سابقاً بإنشاء احتياطي بيتكوين يحمل العملة الرقمية التي جمعتها الحكومة الفيدرالية الأمريكية من مصادرة الأصول من المجرمين الماليين، وتعهد أيضاً بتعزيز قطاع تعدين البيتكوين في الولايات المتحدة، قائلاً إنه يريد تعدين كل عملات البيتكوين المتبقية في العالم في أمريكا.
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