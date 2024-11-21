https://sarabic.ae/20241121/خبير-في-الشأن-الروسي-دعم-أمريكا-لأوكرانيا-لم-يحقق-تقدما-وأوروبا-ارتكبت-خطأ-تاريخيا-1095037111.html

خبير في الشأن الروسي: دعم أمريكا لأوكرانيا لم يحقق تقدما وأوروبا ارتكبت خطأ تاريخيا

خبير في الشأن الروسي: دعم أمريكا لأوكرانيا لم يحقق تقدما وأوروبا ارتكبت خطأ تاريخيا

سبوتنيك عربي

رأى الخبير في الشأن الروسي عباس حبيش، أن "دول أوروبا الغربية، مثل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، ارتكبت خطأ تاريخياً كبيراً عندما سمحت لدول صغيرة مثل دول البلطيق... 21.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-21T10:45+0000

2024-11-21T10:45+0000

2024-11-21T10:45+0000

تقارير سبوتنيك

روسيا

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وأكد حبيش، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "الدعم الأميركي لأوكرانيا، لم يعطها أي ميزة في الأزمة الاوكرانية، ولم يمنع روسيا من تحقيق أهدافها على الأرض".وأضاف: "المسألة ليست في السماح لأوكرانيا باستخدام الصواريخ الأمريكية، ولكن في السماح باستخدام هذه الصواريخ ضد روسيا، حيث أن هذه الصواريخ لا يمكن أن تُدار إلا من قبل جنود مدربين بشكل خاص، وهناك أقمار صناعية وأجهزة استخباراتية متطورة، فضلاً عن إدارة فضائية كبيرة توجه هذه الصواريخ، وتوجيهها لا يمكن أن يكون إلا من قبل جنود أو متخصصين تابعين لدول غربية".كما تناول ضيف "سبوتنيك"، الاتصال بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمستشار الألماني أولاف شولتس، قائلاً إن "ألمانيا تعاني من أزمات اقتصادية كبيرة، وقد أطلقت النار على نفسها منذ فترة طويلة، عندما توقفت عن استيراد الغاز الرخيص من روسيا، مما جعل الوضع الاقتصادي الألماني أكثر تعقيداً".وأضاف حبيش أن هناك "فراغاً في القيادة الأوروبية"، موضحًا أن "الزعماء الأوروبيين، سواء في ألمانيا أو بريطانيا أو فرنسا، لا يفكرون في مصالح أوروبا، وهم الآن في ورطة كبيرة بعدما تبين لهم أن واشنطن لن تدخل في الصراع مباشرة".أما في ما يتعلق بالعقيدة النووية الروسية، قال الخبير في الشأن الروسي، إن "التعديلات التي أجريت عليها لم تتغير كثيراً، ولكن الهدف منها هو توضيح تبعات السياسات العدائية الغربية تجاه روسيا".وأكد أن "روسيا قد تستخدم السلاح النووي في حال تعرضت هي أو بيلاروسيا لهجوم من الغرب".واختتم الخبير في الشأن الروسي تصريحاته، قائلاً: "الانقسام العالمي اليوم ليس فقط سياسياً وعسكرياً، بل هو أيضاً انقسام حضاري وقيمي، وهو ما يعكس التوترات المتزايدة بين الشرق والغرب".

https://sarabic.ae/20241121/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-دالنيي-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1095031796.html

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