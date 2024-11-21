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7 د
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قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
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الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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مستشارة إعلامية تدعو لفصل صناع المحتوى عن الإعلاميين وتدعو لدعم أطفال فلسطين
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جولة الحسم في دوري الأمم الأوروبية ومبابي خارج تشكيلة فرنسا
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ملفات ساخنة
هل ينجح المبعوث الأمريكي هذه المرة في الخروج باتفاق حول وقف إطلاق النار في لبنان
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ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
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لقاء سبوتنيك
حراك سياسي في ليبيا مع أول انتخابات بلدية في البلاد ومحاولات للمصالحة الوطنية
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183 د
عرب بوينت بودكاست
مستشارة إعلامية تدعو لفصل صناع المحتوى عن الإعلاميين وتدعو لدعم أطفال فلسطين
09:16 GMT
24 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
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العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
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لقاء سبوتنيك
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https://sarabic.ae/20241121/خبير-في-الشأن-الروسي-دعم-أمريكا-لأوكرانيا-لم-يحقق-تقدما-وأوروبا-ارتكبت-خطأ-تاريخيا-1095037111.html
خبير في الشأن الروسي: دعم أمريكا لأوكرانيا لم يحقق تقدما وأوروبا ارتكبت خطأ تاريخيا
خبير في الشأن الروسي: دعم أمريكا لأوكرانيا لم يحقق تقدما وأوروبا ارتكبت خطأ تاريخيا
سبوتنيك عربي
رأى الخبير في الشأن الروسي عباس حبيش، أن "دول أوروبا الغربية، مثل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، ارتكبت خطأ تاريخياً كبيراً عندما سمحت لدول صغيرة مثل دول البلطيق... 21.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-21T10:45+0000
2024-11-21T10:45+0000
تقارير سبوتنيك
روسيا
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وأكد حبيش، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "الدعم الأميركي لأوكرانيا، لم يعطها أي ميزة في الأزمة الاوكرانية، ولم يمنع روسيا من تحقيق أهدافها على الأرض".وأضاف: "المسألة ليست في السماح لأوكرانيا باستخدام الصواريخ الأمريكية، ولكن في السماح باستخدام هذه الصواريخ ضد روسيا، حيث أن هذه الصواريخ لا يمكن أن تُدار إلا من قبل جنود مدربين بشكل خاص، وهناك أقمار صناعية وأجهزة استخباراتية متطورة، فضلاً عن إدارة فضائية كبيرة توجه هذه الصواريخ، وتوجيهها لا يمكن أن يكون إلا من قبل جنود أو متخصصين تابعين لدول غربية".كما تناول ضيف "سبوتنيك"، الاتصال بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمستشار الألماني أولاف شولتس، قائلاً إن "ألمانيا تعاني من أزمات اقتصادية كبيرة، وقد أطلقت النار على نفسها منذ فترة طويلة، عندما توقفت عن استيراد الغاز الرخيص من روسيا، مما جعل الوضع الاقتصادي الألماني أكثر تعقيداً".وأضاف حبيش أن هناك "فراغاً في القيادة الأوروبية"، موضحًا أن "الزعماء الأوروبيين، سواء في ألمانيا أو بريطانيا أو فرنسا، لا يفكرون في مصالح أوروبا، وهم الآن في ورطة كبيرة بعدما تبين لهم أن واشنطن لن تدخل في الصراع مباشرة".أما في ما يتعلق بالعقيدة النووية الروسية، قال الخبير في الشأن الروسي، إن "التعديلات التي أجريت عليها لم تتغير كثيراً، ولكن الهدف منها هو توضيح تبعات السياسات العدائية الغربية تجاه روسيا".وأكد أن "روسيا قد تستخدم السلاح النووي في حال تعرضت هي أو بيلاروسيا لهجوم من الغرب".واختتم الخبير في الشأن الروسي تصريحاته، قائلاً: "الانقسام العالمي اليوم ليس فقط سياسياً وعسكرياً، بل هو أيضاً انقسام حضاري وقيمي، وهو ما يعكس التوترات المتزايدة بين الشرق والغرب".
https://sarabic.ae/20241121/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-دالنيي-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1095031796.html
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تقارير سبوتنيك, روسيا
تقارير سبوتنيك, روسيا

خبير في الشأن الروسي: دعم أمريكا لأوكرانيا لم يحقق تقدما وأوروبا ارتكبت خطأ تاريخيا

10:45 GMT 21.11.2024
© Photo / Ministry of Defense of the Russian Federationإجلاء أول دبابة أمريكية "أبرامز إم 1"، التي تم تدميرها على اتجاه محور أفدييفكا، من منطقة العملية العسكرية الخاصة
إجلاء أول دبابة أمريكية أبرامز إم 1، التي تم تدميرها على اتجاه محور أفدييفكا، من منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2024
© Photo / Ministry of Defense of the Russian Federation
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رأى الخبير في الشأن الروسي عباس حبيش، أن "دول أوروبا الغربية، مثل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، ارتكبت خطأ تاريخياً كبيراً عندما سمحت لدول صغيرة مثل دول البلطيق بالتهديد المباشر لروسيا".
وأكد حبيش، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "الدعم الأميركي لأوكرانيا، لم يعطها أي ميزة في الأزمة الاوكرانية، ولم يمنع روسيا من تحقيق أهدافها على الأرض".
وأضاف: "المسألة ليست في السماح لأوكرانيا باستخدام الصواريخ الأمريكية، ولكن في السماح باستخدام هذه الصواريخ ضد روسيا، حيث أن هذه الصواريخ لا يمكن أن تُدار إلا من قبل جنود مدربين بشكل خاص، وهناك أقمار صناعية وأجهزة استخباراتية متطورة، فضلاً عن إدارة فضائية كبيرة توجه هذه الصواريخ، وتوجيهها لا يمكن أن يكون إلا من قبل جنود أو متخصصين تابعين لدول غربية".

وفي ما يتعلق بالتسريبات الإعلامية حول السياسة الأمريكية، أشار حبيش إلى أن "هذه التسريبات لا تأتي من الصحف الأمريكية العريقة إلا بتوجيه من الاستخبارات الأمريكية نفسها".

كما تناول ضيف "سبوتنيك"، الاتصال بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمستشار الألماني أولاف شولتس، قائلاً إن "ألمانيا تعاني من أزمات اقتصادية كبيرة، وقد أطلقت النار على نفسها منذ فترة طويلة، عندما توقفت عن استيراد الغاز الرخيص من روسيا، مما جعل الوضع الاقتصادي الألماني أكثر تعقيداً".

وأضاف حبيش أن هناك "فراغاً في القيادة الأوروبية"، موضحًا أن "الزعماء الأوروبيين، سواء في ألمانيا أو بريطانيا أو فرنسا، لا يفكرون في مصالح أوروبا، وهم الآن في ورطة كبيرة بعدما تبين لهم أن واشنطن لن تدخل في الصراع مباشرة".
الجيش الروسي - المدرعة البرمائية بي تي آر - 80 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدة دالنيي في جمهورية دونيتسك الشعبية
09:34 GMT

وأكد حبيش أن "الأوروبيين خاب أملهم بعد أن تبين أن الدعم الأمريكي لأوكرانيا، لن يكون كافيًا لردع روسيا".

أما في ما يتعلق بالعقيدة النووية الروسية، قال الخبير في الشأن الروسي، إن "التعديلات التي أجريت عليها لم تتغير كثيراً، ولكن الهدف منها هو توضيح تبعات السياسات العدائية الغربية تجاه روسيا".
وأوضح أن "هذه التعديلات تهدف إلى إرسال رسالة للأوروبيين، بأن هناك خطراً كبيراً من قيام الدول الغربية بمهاجمة بيلاروسيا، خاصة وأن الأوروبيين لديهم خطط بالفعل للهجوم على بيلاروسيا".
وأكد أن "روسيا قد تستخدم السلاح النووي في حال تعرضت هي أو بيلاروسيا لهجوم من الغرب".
واختتم الخبير في الشأن الروسي تصريحاته، قائلاً: "الانقسام العالمي اليوم ليس فقط سياسياً وعسكرياً، بل هو أيضاً انقسام حضاري وقيمي، وهو ما يعكس التوترات المتزايدة بين الشرق والغرب".
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