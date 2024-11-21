"سابقة تاريخية"... دولة عربية تستضيف خلوة مجلس حقوق الإنسان الأممي

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المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت
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لقاء سبوتنيك
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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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جولة الحسم في دوري الأمم الأوروبية ومبابي خارج تشكيلة فرنسا
12:03 GMT
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ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
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لقاء سبوتنيك
حراك سياسي في ليبيا مع أول انتخابات بلدية في البلاد ومحاولات للمصالحة الوطنية
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59 د
مدار الليل والنهار
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستشارة إعلامية تدعو لفصل صناع المحتوى عن الإعلاميين وتدعو لدعم أطفال فلسطين
09:16 GMT
24 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
10:24 GMT
36 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
12:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
مستقبل إقليم كردستان العراق بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات ومحاولات تشكيل الحكومة
13:03 GMT
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البرنامج المسائي
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فيتو أمريكي جديد في مجلس الأمن ضد قرار لوقف الحرب في غزة
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خبير: الاستحقاق الانتخابي خطوة مهمة والاتفاق على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ينهي التدخلات الخارجية
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https://sarabic.ae/20241121/سابقة-تاريخية-دولة-عربية-تستضيف-خلوة-مجلس-حقوق-الإنسان-الأممي-1095045214.html
"سابقة تاريخية"... دولة عربية تستضيف خلوة مجلس حقوق الإنسان الأممي
"سابقة تاريخية"... دولة عربية تستضيف خلوة مجلس حقوق الإنسان الأممي
سبوتنيك عربي
تستعد العاصمة المغربية الرباط لاستضافة خلوة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي تترأسه المملكة، والتي انطلقت قبل أكثر من عقد من الزمن، في حدث يعد الأول... 21.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-21T12:42+0000
2024-11-21T12:42+0000
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وقالت صحيفة "هسبريس" المغربية إن المغرب استضاف هذا الحدث بهدف تأسيس فضاء للحوار والنقاش حول تقييم أداء هذا المجلس، بناء على قراره التأسيسي تحت إشراف الجمعية العامة للأمم المتحدة.ومن المنتظر أن تشكل "خلوة الرباط"، فرصة فريدة بالنسبة للمملكة من أجل تعزيز التنسيق بين الدول واستكشاف الطرق الكفيلة بتحسين وتجويد عمل المجلس تحت رئاستها ومواجهة التحديات المطروحة على الساحة الحقوقية العالمية وتطوير آليات عمل هذه المؤسسة.يشار إلى أنه سبقت تلك الخلوة خلوات مماثلة لدول حظيت هي الأخرى بثقة المجتمع الدولي لرئاسة هذا المجلس الأممي، ومن المنتظر ان تشهد هذه الخلوة مشاركة ممثلين عن الأعضاء الحاليين في المجلس ومنسقي المجموعات الإقليمية إضافة إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني.تأتي تلك الخطوة بعدما حصل المغرب، في بداية العام الجاري، على ثقة رئاسة مجلس حقوق الإنسان بعد حصوله على صوت 30 عضوا من بين أصوات الدول الأعضاء مقابل 17 صوتا فقط للملف الجنوب إفريقي المنافس حينها.يشار إلى أن المغرب كان قد أسهم في مختلف مبادرات إصلاح وتطوير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة منذ تأسيسه وكذا مختلف آلياته الرقابية، في تأكيد على التزام المملكة بدعم وتعزيز المنظومة الحقوقية الدولية؛ الشيء الذي جعل المملكة تحتل موقعا متميزا داخل هذا الإطار الأممي، محافظا بذلك على ثوابت اختياراته التي جعلت من الديمقراطية وحقوق الإنسان كلا لا يتجزأ.
https://sarabic.ae/20241119/برلمانية-مغربية-لـسبوتنيك-تطوير-العلاقات-بين-الرباط-وموسكو-يحقق-استفادة-متبادلة-في-كافة-القطاعات-1094959416.html
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العالم العربي, أخبار المغرب اليوم, الأخبار
العالم العربي, أخبار المغرب اليوم, الأخبار

"سابقة تاريخية"... دولة عربية تستضيف خلوة مجلس حقوق الإنسان الأممي

12:42 GMT 21.11.2024
© Sputnik . Vladimir Fedorenko / الانتقال إلى بنك الصورالرباط
الرباط - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2024
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تستعد العاصمة المغربية الرباط لاستضافة خلوة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي تترأسه المملكة، والتي انطلقت قبل أكثر من عقد من الزمن، في حدث يعد الأول من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقالت صحيفة "هسبريس" المغربية إن المغرب استضاف هذا الحدث بهدف تأسيس فضاء للحوار والنقاش حول تقييم أداء هذا المجلس، بناء على قراره التأسيسي تحت إشراف الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ومن المنتظر أن تشكل "خلوة الرباط"، فرصة فريدة بالنسبة للمملكة من أجل تعزيز التنسيق بين الدول واستكشاف الطرق الكفيلة بتحسين وتجويد عمل المجلس تحت رئاستها ومواجهة التحديات المطروحة على الساحة الحقوقية العالمية وتطوير آليات عمل هذه المؤسسة.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره المغربي ناصر بوريطة خلال المنتدى العربي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2024
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19 نوفمبر, 13:11 GMT
يشار إلى أنه سبقت تلك الخلوة خلوات مماثلة لدول حظيت هي الأخرى بثقة المجتمع الدولي لرئاسة هذا المجلس الأممي، ومن المنتظر ان تشهد هذه الخلوة مشاركة ممثلين عن الأعضاء الحاليين في المجلس ومنسقي المجموعات الإقليمية إضافة إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني.
تأتي تلك الخطوة بعدما حصل المغرب، في بداية العام الجاري، على ثقة رئاسة مجلس حقوق الإنسان بعد حصوله على صوت 30 عضوا من بين أصوات الدول الأعضاء مقابل 17 صوتا فقط للملف الجنوب إفريقي المنافس حينها.
يشار إلى أن المغرب كان قد أسهم في مختلف مبادرات إصلاح وتطوير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة منذ تأسيسه وكذا مختلف آلياته الرقابية، في تأكيد على التزام المملكة بدعم وتعزيز المنظومة الحقوقية الدولية؛ الشيء الذي جعل المملكة تحتل موقعا متميزا داخل هذا الإطار الأممي، محافظا بذلك على ثوابت اختياراته التي جعلت من الديمقراطية وحقوق الإنسان كلا لا يتجزأ.
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