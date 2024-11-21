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المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت
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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستشارة إعلامية تدعو لفصل صناع المحتوى عن الإعلاميين وتدعو لدعم أطفال فلسطين
09:16 GMT
24 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
10:24 GMT
36 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
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لقاء سبوتنيك
مستقبل إقليم كردستان العراق بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات ومحاولات تشكيل الحكومة
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مدار الليل والنهار
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خبير: الفيتو الأمريكي دليل واضح على أنها ترعى الإرهاب والإبادة الجماعية
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59 د
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مسعفون لبنانيون يروون لـ"سبوتنيك" تفاصيل محزنة للحظات استهداف إسرائيل مركز الدفاع المدني في عين بعال
مسعفون لبنانيون يروون لـ"سبوتنيك" تفاصيل محزنة للحظات استهداف إسرائيل مركز الدفاع المدني في عين بعال
سبوتنيك عربي
روى رئيس مركز الدفاع المدني التطوعي لجمعية الرسالة في بلدة عين بعال اللبنانية، حسن البيطار، الذي سمع أول كلمة من ابنته الرضيعة والبالغة من العمر ثمانية أشهر... 21.11.2024, سبوتنيك عربي
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وشدد المسعف والممرض، علي أبو ديب، الذي يعاني من الفشل الكلوي على متابعة طريق من قضوا في خدمة الصامدين داخل القرى والبلدات الجنوبية للبنان مهما طال أمد الحرب.وتستمر الغارات الإسرائيلية على مناطق لبنانية مختلفة أبرزها العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية، بموازاة استهداف مناطق أثرية أخرى في مدينتي بعلبك وصور.وعلّق المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في وقت سابق، ردا على سؤال حول مخاوف الكرملين من تصعيد الصراع بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني، قائلاً: "بالطبع، الوضع يتدهور كل يوم، ويتدهور بسرعة والتوتر يتزايد، وعدم القدرة على التنبؤ آخذة في الازدياد، وهذا أمر يثير قلقنا".
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تقارير سبوتنيك, حصري, لبنان
تقارير سبوتنيك, حصري, لبنان

مسعفون لبنانيون يروون لـ"سبوتنيك" تفاصيل محزنة للحظات استهداف إسرائيل مركز الدفاع المدني في عين بعال

12:30 GMT 21.11.2024 (تم التحديث: 12:32 GMT 21.11.2024)
© Sputnikمسعفون لبنانيون يروون لـ"سبوتنيك" تفاصيل محزنة للحظات استهداف مركز الدفاع المدني في عين بعال
مسعفون لبنانيون يروون لـسبوتنيك تفاصيل محزنة للحظات استهداف مركز الدفاع المدني في عين بعال - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2024
© Sputnik
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روى رئيس مركز الدفاع المدني التطوعي لجمعية الرسالة في بلدة عين بعال اللبنانية، حسن البيطار، الذي سمع أول كلمة من ابنته الرضيعة والبالغة من العمر ثمانية أشهر فقط، ذكريات أحداث ما جرى أثناء استهداف الغارات الإسرائيلية لمركزهم، ما أدى إلى استشهاد أربعة مسعفين وجرح آخرين.
وشدد المسعف والممرض، علي أبو ديب، الذي يعاني من الفشل الكلوي على متابعة طريق من قضوا في خدمة الصامدين داخل القرى والبلدات الجنوبية للبنان مهما طال أمد الحرب.

وبحسرة، قال والد المسعف، حسن كيكي، الذي قضى في الغارة، وتعود به الذكريات عند مروره عند المكان المستهدف ويؤكد أنه مستمر في صموده داخل بلدة عين بعال فداء للوطن.

وتستمر الغارات الإسرائيلية على مناطق لبنانية مختلفة أبرزها العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية، بموازاة استهداف مناطق أثرية أخرى في مدينتي بعلبك وصور.
تداعيات قصف الطيران الحربي الإسرائيلي على بيروت، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2024
لبنان يتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن ردا على استهداف إسرائيل المتكرر للجيش اللبناني
18 نوفمبر, 16:16 GMT

وتسببت الغارات وعمليات القصف الإسرائيلية على مختلف المناطق اللبنانية، منذ إعلان "حزب الله" اللبناني، قبل أكثر من 13 شهرا، فتح "جبهة لمساندة غزة"، بمقتل 3481 شخصا، وإصابة 14786 آخرين، بحسب أحدث إحصاء صادر عن وزارة الصحة العامة اللبنانية.

وعلّق المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في وقت سابق، ردا على سؤال حول مخاوف الكرملين من تصعيد الصراع بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني، قائلاً: "بالطبع، الوضع يتدهور كل يوم، ويتدهور بسرعة والتوتر يتزايد، وعدم القدرة على التنبؤ آخذة في الازدياد، وهذا أمر يثير قلقنا".
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