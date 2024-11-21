https://sarabic.ae/20241121/مشهد-صادم-للحظة-هروب-متهم-من-غرفة-التحقيق-فيديو-1095058754.html
مشهد صادم للحظة هروب متهم من غرفة التحقيق... فيديو
مشهد صادم للحظة هروب متهم من غرفة التحقيق... فيديو
سبوتنيك عربي
في مشهد صادم، تمكنت شرطة ولاية نيوميكسيكو الأمريكية من إلقاء القبض على متهم إثر تمكنه من الهروب من مقر احتجازه بعد أن تمكن من فتح حفرة في الجدار. 21.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-21T15:26+0000
2024-11-21T15:26+0000
2024-11-21T15:26+0000
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ويواجه الشاب الذي يدعى أدلاي ميستر، البالغ من العمر 24 عامًا، اتهامات بقتل 3 من أفراد أسرته داخل منزلهم في الولاية.وتقول الشرطة إن محاولة الهرب وقعت بعد ساعات من الجريمة، حيث لم يكن تم وضع حراسة كافية على المتهم، بينما قالت شقيقة المتهم إن ميستر يعاني من مشكلات نفسية.
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نادي الفيديو, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
نادي الفيديو, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
مشهد صادم للحظة هروب متهم من غرفة التحقيق... فيديو
في مشهد صادم، تمكنت شرطة ولاية نيوميكسيكو الأمريكية من إلقاء القبض على متهم إثر تمكنه من الهروب من مقر احتجازه بعد أن تمكن من فتح حفرة في الجدار.
ويواجه الشاب الذي يدعى أدلاي ميستر، البالغ من العمر 24 عامًا، اتهامات
بقتل 3 من أفراد أسرته داخل منزلهم في الولاية.
وتقول الشرطة
إن محاولة الهرب وقعت بعد ساعات من الجريمة، حيث لم يكن تم وضع حراسة كافية على المتهم، بينما قالت شقيقة المتهم إن ميستر يعاني من مشكلات نفسية.