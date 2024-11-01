https://sarabic.ae/20241101/الشرطة-الأمريكية-تعتقل-السنجاب-بينات-والراكون-فريد---1094390808.html

الشرطة الأمريكية تعتقل السنجاب "بينات" والراكون "فريد"

الشرطة الأمريكية تعتقل السنجاب "بينات" والراكون "فريد"

سبوتنيك عربي

قامت السلطات في ولاية نيويورك باعتقال السنجاب الشهير على مواقع التواصل الاجتماعي "بينات" (peanut) من مالكه، خلال مداهمة أسفرت أيضًا عن اعتقال راكون يدعى فريد. 01.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-01T13:29+0000

2024-11-01T13:29+0000

2024-11-01T13:30+0000

مجتمع

العالم

منوعات

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/01/1094389921_0:1367:1945:2461_1920x0_80_0_0_30013ac8821c414d553536a2b5d685c6.jpg

ويحظى "بينات" بمئات الآلاف من المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي خلال السنوات السبع التي قضاها مع مالكه مارك لونغو، الذي ناشد السلطات الإفراج عن حيوانه الأليف المحبوب.وقال متحدث باسم وكالة الحفاظ على البيئة في بيان: "الوكالة بدأت تحقيقًا بعد تلقي "تقارير متعدّدة عن السكن غير الآمن لحيوانات برية والتي يمكن أن تنقل داء الكلب، إضافة إلى الاحتفاظ غير القانوني بحيوانات برية كحيوانات أليفة".ويذكر أنه قبل سبع سنوات، وبعد وفاة والدة السنجاب بحادث، اعتنى لونغو بالحيوان لمدى 8 أشهر قبل أن يحاول إطلاق سراحه في الهواء الطلق. وقال: "بعد يوم ونصف اليوم، وجدته جالسًا على شرفتي وقد فقد نصف ذيله وعظمته بارزة".وعندها اعتبر لونغو أن الحيوان يفتقر إلى مهارات البقاء على قيد الحياة للعيش في البرية، فاحتفظ به.وبعد فترة وجيزة من نشر لونغو مقاطع فيديو للسنجاب وهو يلعب مع قطته، حظي الحيوان بشهرة على الإنترنت. وعلى مر السنين، ظهرت قصة السنجاب على شاشات التلفزيون والصحف.ومنذ افتتاحها في أبريل/ نيسان الماضي، ضمّت المحمية نحو 300 حيوان بما في ذلك الخيول والماعز والألبكة.ولونغو ليس الأول الذي يحتج على مصادرة حيوانه الأليف من قبل سلطات نيويورك، حيث رفع رجل من منطقة بوفالو صادرت وكالة الحفاظ على البيئة تمساحه في شهر مارس/ آذار الماضي، دعوى قضائية ضد الوكالة لاستعادة التمساح الذي يبلغ وزنه 340 كيلوغرامًا."اليد العملاقة" المخيفة تعود إلى أسترالياما السر وراء انجذاب الحيوانات والحشرات لشرب الكحوليات؟.. دراسة تجيب

https://sarabic.ae/20241101/تعود-لعصور-زمنية-مختلفة-العثور-على-عشرات-القطع-الأثرية-في-العراق-1094388926.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, منوعات