https://sarabic.ae/20241101/تعود-لعصور-زمنية-مختلفة-العثور-على-عشرات-القطع-الأثرية-في-العراق-1094388926.html

"تعود لعصور زمنية مختلفة".. العثور على عشرات القطع الأثرية في العراق

"تعود لعصور زمنية مختلفة".. العثور على عشرات القطع الأثرية في العراق

سبوتنيك عربي

أعلنت السلطات العراقية، اليوم الجمعة، عن العثور على عشرات القطع الأثرية في البلاد تعود لعصور زمنية مختلفة. 01.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-01T12:39+0000

2024-11-01T12:39+0000

2024-11-01T12:39+0000

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وأفادت قناة "السومرية"، مساء اليوم الجمعة، بأن بعثة التنقيب العراقية عثرت على 13 قطعة أثرية تعود لعصور زمنية مختلفة في موقع "إيشان خالد" بمحافظة الديوانية.ونقلت القناة عن شرطة الديوانية العراقية أنه "بتوجيه مباشر من قبل قائد شرطة محافظة الديوانية اللواء نجاح محمود سلطان، شرعت مفارز قسم آثار وتراث الديوانية بمتابعة مدير القسم بتأمين الحماية للبعثة التنقيبية العراقية والتي تقوم بأعمال البحث والتنقيب في الموقع الأثري (ايشان خالد)".وأكدت الشرطة العراقية أنه بعد عمليات البحث والتنقيب من قبل العاملين والمختصين العراقيين، تم العثور على مجموعة من القطع الأثرية والبالغ عددها 13 قطعة تعود إلى عصور زمنية مختلفة.ويشار إلى أنه في 22 من شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت الهيئة العامة للآثار والتراث العراقية تحقيق اكتشافات أثرية مهمة في تل "عرب كومبت" بمحافظة كركوك شمالي البلاد.وذكرت قناة "السومرية" أن "التنقيبات الأثرية في مدينة كركوك، قد أظهرت أن الموقع يعود إلى أكثر من أربعة آلاف عام، وهو ما يعزز فهم تاريخ المنطقة الممتد بين عصر فجر السلالات والعصر البابلي القديم، والذي يعود إلى الألف الثالث والثاني قبل الميلاد".وأشارت القناة العراقية إلى أن "مدير قسم التنقيبات في الهيئة العراقية، سهيل التميمي، قد زار الموقع الأثري برفقة لجنة المتابعة، واطلعوا على سير الأعمال التنقيبية، التي تقودها بعثتان عراقيتان".

https://sarabic.ae/20221207/برلماني-عراقي-يطالب-واشنطن-ولندن-بإعادة-الآثار-المسروقة-1070952370.html

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