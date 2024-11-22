https://sarabic.ae/20241122/الخليفي-يحسم-مصير-إنريكي-في-باريس-سان-جيرمان-1095075612.html
الخليفي يحسم مصير إنريكي في باريس سان جيرمان
الخليفي يحسم مصير إنريكي في باريس سان جيرمان
سبوتنيك عربي
حسم ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بقاء المدير الفني الإسباني لويس إنريكي، داخل ملعب حديقة الأمراء. 22.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-22T07:32+0000
2024-11-22T07:32+0000
2024-11-22T07:32+0000
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وذكرت وسائل إعلام غربية، صباح اليوم الجمعة، أن الخليفي قد ناقش مستقبل لويس إنريكي والمدير الرياضي لويس كامبوس لفريقه الفرنسي، خاصة في ظل تداول تقارير وأنباء تتعلق بقرب رحيلهما عن النادي.وقال الخليفي:ونقلت صحيفة غربية عن الخليفي بشأن ما إذا هناك إمكانية لتجديد عقديهما، أجاب: "لدي ثقة في ذلك".ويشار إلى أن المدير الفني الإسباني، لويس إنريكي، قد مدد عقده بالفعل مع النادي الباريسي حتى صيف العام 2027، فيما تجري المفاوضات مع المدرب لويس كامبوس بشأن الأمر نفسه.وكان لويس إنريكي قد تولى منصب المدير الفني لباريس سان جيرمان بطل فرنسا في صيف 2023، ليقوده للتتويج بـ3 ألقاب محلية حتى الآن.
https://sarabic.ae/20240510/مبابي-يعلن-رحيله-عن-باريس-سان-جيرمان-رسميا-1088719773.html
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الأخبار, رياضة, نادي باريس سان جيرمان, أخبار فرنسا , أخبار كرة القدم
الأخبار, رياضة, نادي باريس سان جيرمان, أخبار فرنسا , أخبار كرة القدم
الخليفي يحسم مصير إنريكي في باريس سان جيرمان
حسم ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بقاء المدير الفني الإسباني لويس إنريكي، داخل ملعب حديقة الأمراء.
وذكرت وسائل إعلام غربية، صباح اليوم الجمعة، أن الخليفي قد ناقش مستقبل لويس إنريكي والمدير الرياضي لويس كامبوس لفريقه الفرنسي، خاصة في ظل تداول تقارير وأنباء تتعلق بقرب رحيلهما عن النادي.
لن نقوم بأي تغيير، هذا ما قلته من قبل.. لدينا ثقة بالغة في مدربنا، الذي يقوم بعمل رائع برفقة كامبوس.
ونقلت صحيفة غربية عن الخليفي بشأن ما إذا هناك إمكانية لتجديد عقديهما، أجاب: "لدي ثقة في ذلك".
ويشار إلى أن المدير الفني الإسباني، لويس إنريكي، قد مدد عقده بالفعل مع النادي الباريسي
حتى صيف العام 2027، فيما تجري المفاوضات مع المدرب لويس كامبوس بشأن الأمر نفسه.
وكان لويس إنريكي
قد تولى منصب المدير الفني لباريس سان جيرمان بطل فرنسا في صيف 2023، ليقوده للتتويج بـ3 ألقاب محلية حتى الآن.