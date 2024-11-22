الخليفي يحسم مصير إنريكي في باريس سان جيرمان

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستشارة إعلامية تدعو لفصل صناع المحتوى عن الإعلاميين وتدعو لدعم أطفال فلسطين
09:16 GMT
24 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
10:24 GMT
36 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
12:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
مستقبل إقليم كردستان العراق بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات ومحاولات تشكيل الحكومة
13:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: الفيتو الأمريكي دليل واضح على أنها ترعى الإرهاب والإبادة الجماعية
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
فيتو أمريكي جديد في مجلس الأمن ضد قرار لوقف الحرب في غزة
18:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: الاستحقاق الانتخابي خطوة مهمة والاتفاق على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ينهي التدخلات الخارجية
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:18 GMT
12 د
صدى الحياة
خبير: الاستحقاق الانتخابي خطوة مهمة والاتفاق على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ينهي التدخلات الخارجية
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستشارة إعلامية تدعو لفصل صناع المحتوى عن الإعلاميين وتدعو لدعم أطفال فلسطين
10:29 GMT
24 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:32 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
11:46 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
آفاق التعاون العلمي والتعليمي والثقافي بين روسيا وأفريقيا
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
12:33 GMT
22 د
ملفات ساخنة
فيتو أمريكي جديد في مجلس الأمن ضد قرار لوقف الحرب في غزة
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20241122/الخليفي-يحسم-مصير-إنريكي-في-باريس-سان-جيرمان-1095075612.html
الخليفي يحسم مصير إنريكي في باريس سان جيرمان
الخليفي يحسم مصير إنريكي في باريس سان جيرمان
سبوتنيك عربي
حسم ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بقاء المدير الفني الإسباني لويس إنريكي، داخل ملعب حديقة الأمراء. 22.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-22T07:32+0000
2024-11-22T07:32+0000
مجتمع
الأخبار
رياضة
نادي باريس سان جيرمان
أخبار فرنسا
أخبار كرة القدم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104326/32/1043263280_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_38712fd1fcb172ecc70e43b4b54256c6.jpg
وذكرت وسائل إعلام غربية، صباح اليوم الجمعة، أن الخليفي قد ناقش مستقبل لويس إنريكي والمدير الرياضي لويس كامبوس لفريقه الفرنسي، خاصة في ظل تداول تقارير وأنباء تتعلق بقرب رحيلهما عن النادي.وقال الخليفي:ونقلت صحيفة غربية عن الخليفي بشأن ما إذا هناك إمكانية لتجديد عقديهما، أجاب: "لدي ثقة في ذلك".ويشار إلى أن المدير الفني الإسباني، لويس إنريكي، قد مدد عقده بالفعل مع النادي الباريسي حتى صيف العام 2027، فيما تجري المفاوضات مع المدرب لويس كامبوس بشأن الأمر نفسه.وكان لويس إنريكي قد تولى منصب المدير الفني لباريس سان جيرمان بطل فرنسا في صيف 2023، ليقوده للتتويج بـ3 ألقاب محلية حتى الآن.
https://sarabic.ae/20240510/مبابي-يعلن-رحيله-عن-باريس-سان-جيرمان-رسميا-1088719773.html
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104326/32/1043263280_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_bda46ed1fa2b2cb0c2458c20120aa301.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار, رياضة, نادي باريس سان جيرمان, أخبار فرنسا , أخبار كرة القدم
الأخبار, رياضة, نادي باريس سان جيرمان, أخبار فرنسا , أخبار كرة القدم

الخليفي يحسم مصير إنريكي في باريس سان جيرمان

07:32 GMT 22.11.2024
© AP Photo / Kamil Zihniogluأهداف مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا في الدوري الفرنسي
أهداف مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا في الدوري الفرنسي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2024
© AP Photo / Kamil Zihnioglu
تابعنا عبر
حسم ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بقاء المدير الفني الإسباني لويس إنريكي، داخل ملعب حديقة الأمراء.
وذكرت وسائل إعلام غربية، صباح اليوم الجمعة، أن الخليفي قد ناقش مستقبل لويس إنريكي والمدير الرياضي لويس كامبوس لفريقه الفرنسي، خاصة في ظل تداول تقارير وأنباء تتعلق بقرب رحيلهما عن النادي.
لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2024
مجتمع
مبابي يعلن رحيله عن باريس سان جيرمان رسميا
10 مايو, 19:58 GMT
وقال الخليفي:

لن نقوم بأي تغيير، هذا ما قلته من قبل.. لدينا ثقة بالغة في مدربنا، الذي يقوم بعمل رائع برفقة كامبوس.

ونقلت صحيفة غربية عن الخليفي بشأن ما إذا هناك إمكانية لتجديد عقديهما، أجاب: "لدي ثقة في ذلك".
ويشار إلى أن المدير الفني الإسباني، لويس إنريكي، قد مدد عقده بالفعل مع النادي الباريسي حتى صيف العام 2027، فيما تجري المفاوضات مع المدرب لويس كامبوس بشأن الأمر نفسه.
وكان لويس إنريكي قد تولى منصب المدير الفني لباريس سان جيرمان بطل فرنسا في صيف 2023، ليقوده للتتويج بـ3 ألقاب محلية حتى الآن.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Пожарные и спасатели возле компьютерного магазина, пострадавшего в результате израильского авиаудара в центре Бейрута, Ливан - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل06:07 GMTВертолеты Ми-24 на стратегических командно-штабных учениях Восток-2022 на полигоне Сергеевский - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:17 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала