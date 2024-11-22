https://sarabic.ae/20241122/السفير-الروسي-السابق-في-لبنان-التصعيد-الغربي-لا-يحقق-أهدافه-وروسيا-مستعدة-لرد-نوعي-1095100587.html

السفير الروسي السابق في لبنان: التصعيد الغربي لا يحقق أهدافه وروسيا مستعدة لرد نوعي

السفير الروسي السابق في لبنان: التصعيد الغربي لا يحقق أهدافه وروسيا مستعدة لرد نوعي

سبوتنيك عربي

رأى الدبلوماسي والسفير الروسي السابق في لبنان ألكسندر زاسبكين، أنّ "التصعيد الغربي تجاه روسيا خطوة متوقعة، لكنها لم تحقق النتائج المرجوة". 22.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-22T16:20+0000

2024-11-22T16:20+0000

2024-11-22T16:20+0000

روسيا

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تقارير سبوتنيك

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وأضاف زاسبكين أنّ "فعالية الصواريخ الباليستية التي أطلقها الغرب باتجاه الأراضي الروسية كانت "متدنية"، حيث تم إسقاط أغلب الصواريخ دون أن تُسجل إصابات كبيرة".وقال في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك": "الصواريخ الغربية لم تحدث أضرارًا تذكر، وهذا يثبت ضعف فعاليتها في مواجهة الدفاعات الروسية".وأضاف: "هذا الصاروخ نجح في تحقيق ضربته الأولى في المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، وهو ما يمثل مفاجأة للعالم"، مشيرًا إلى أنّ "هذا الإنجاز يعد من أهم التطورات العسكرية الروسية في الوقت الراهن".وفي ما يتعلق بالسياسات الغربية، دعا السفير الروسي السابق في لبنان "الغرب إلى إعادة النظر في استراتيجيته التصعيدية"، لافتاً إلى أنّ "حكام أوروبا "ينفذون أوامر إدارة واشنطن" التي تطلب منهم زيادة التصعيد ضد روسيا". وتابع: "لقد اعتدنا على أن حكام أوروبا يتبعون تعليمات واشنطن، وهذه التعليمات واضحة الآن بضرورة رفع مستوى التصعيد".وحول الأزمة الأوكرانية، أكد زاسبكين أنّ "الوضع في أوكرانيا هو جزء من صراع أوسع يشمل المنطقة الأوراسية بشكل عام"، موضحًا أنّ "بلاده ترى أن القضية لا تقتصر على أوكرانيا فقط، بل تتعلق بالأمن في المنطقة بشكل عام". وقال: "أوكرانيا جزء من المفاوضات المستقبلية، لكن ليس في الوقت الراهن، والتفاوض سيكون مع الإدارة الأمريكية الجديدة". وأضاف: "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد مرارًا أن الموضوع ليس محصورًا في أوكرانيا بل يشمل المنطقة الأوراسية ككل، ومن الضروري العودة إلى طاولة المفاوضات حول الأمن في هذه المنطقة".وحذر ضيف "سبوتنيك" من أنّ "الفترة الحالية تشهد تصعيدًا خطيرًا ولكنه لا يؤدي إلى "انزلاق نحو حرب نووية، وهناك خطر كبير في حال استمر الغرب في هذه السياسات، لكننا نعلم أن الغرب قد لا يتحمل مسؤولياته ويستمر في تصعيد الأوضاع"، مشيرًا إلى أنّ "روسيا لن تسمح بأن تُفرض عليها سياسات غير عادلة".وبخصوص الموقف الأمريكي، أكد زاسبكين أنّ "روسيا ترغب في تخفيف حدة التوترات والانتقال من المواجهة المباشرة إلى الحوار، لا سيّما وأنّ الجيش الروسي يحقق تقدمًا ميدانيًا ملحوظًا".وقال: "إذا استمر الوضع على هذا النحو، فإن الانتصار الروسي بات واضحًا، لذلك، يجب البحث عن حل للأزمة الأوكرانية والترتيب مع أوروبا بشكل كامل، بما في ذلك الناتو، ومع الإدارة الأمريكية الجديدة".وأضاف: "نحن نعلم أن طموحات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب هي إيقاف النزاعات والحروب، لكن تفاصيل تصوراته لم تُعلن بعد، ولهذا يجب على الأطراف المعنية التفاوض لكشف الأوراق، ومن ثم يمكن الوصول إلى قواسم مشتركة". وتابع قائلاً: "الجانب الروسي جاهز للتقدم بسرعة، والصورة واضحة تمامًا. الوقت حان للتفاوض الجاد للوصول إلى حلول قابلة للتنفيذ".

https://sarabic.ae/20241122/بيلاؤوسوف-الجيش-الروسي-عطل-حملة-2025-بأكملها-وسحق-القوات-الأوكرانية-1095077432.html

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