https://sarabic.ae/20241122/الطيران-الحربي-الإسرائيلي-يقصف-عدة-مناطق-في-الضاحية-الجنوبية-لبيروت-فيديو-1095106248.html
الطيران الحربي الإسرائيلي يقصف عدة مناطق في الضاحية الجنوبية لبيروت.. فيديو
الطيران الحربي الإسرائيلي يقصف عدة مناطق في الضاحية الجنوبية لبيروت.. فيديو
سبوتنيك عربي
شنت طائرات الجيش الإسرائيلي سلسلة من الضربات على الضاحية الجنوبية لبيروت في وقت مبكر من صباح اليوم السبت، حيث أصابت أحياء حارة حريك والغبيري والشياح، حسبما... 22.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-22T23:47+0000
2024-11-22T23:47+0000
2024-11-22T23:47+0000
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وقبل وقت قصير من الضربات، دعا المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الناطق باللغة العربية أفيخاي أدرعي سكان منطقتي حارة حريك والغبيري إلى إخلاء العديد من المباني على الفور لأنها، وفقًا للجيش الإسرائيلي، تضم مرافق لحزب الله اللبناني.وبحسب تلفزيون "المنار" اللبناني، تركزت الغارات في مناطق حارة حريك والشياح وبئر العبد، واستهدفت الغارات مبنى سكنيا في الشياح خلف حاجز الأمن العام، وبئر العبد – مقابل مبنى حملة باب الصفا، والغبيري بالقرب من روضة الشهيدين.وأدت الغارات إلى تضرر المباني المستهدفة، ووقوع دمار كبير في المكان.وبالتزامن مع الغارات، لوحظ تحليق كثيف للطائرات المسيرة في مناطق الضاحية الجنوبية وصولاً إلى مدينة صيدا، وعلى علو منخفض، وفقا لتلفزيون "المنار" اللبناني.إلى ذلك، كشف تقرير صادر عن وزارة الصحة اللبنانية، اليوم السبت، عن حصيلة وتداعيات الحرب الإسرائيلية على لبنان.وبحسب التقرير، فإن "غارات العدو الإسرائيلي ليوم الخميس 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 أسفرت عن 62 شهيدا و111 جريحا".وبلغت "الحصيلة الإجمالية لعدد الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان حتى يوم أمس 3645 شهيدا و15355 جريحا"، وفقا لتقرير الصحة اللبنانية.
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار الضاحية الجنوبية, الضاحية الجنوبية, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, الحرب على حزب الله, غارات إسرائيلية, العالم العربي, طوفان الأقصى
أخبار الضاحية الجنوبية, الضاحية الجنوبية, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, الحرب على حزب الله, غارات إسرائيلية, العالم العربي, طوفان الأقصى
الطيران الحربي الإسرائيلي يقصف عدة مناطق في الضاحية الجنوبية لبيروت.. فيديو
شنت طائرات الجيش الإسرائيلي سلسلة من الضربات على الضاحية الجنوبية لبيروت في وقت مبكر من صباح اليوم السبت، حيث أصابت أحياء حارة حريك والغبيري والشياح، حسبما ذكرت وسائل إعلام لبنانية.
وقبل وقت قصير من الضربات، دعا المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الناطق باللغة العربية أفيخاي أدرعي سكان منطقتي حارة حريك والغبيري إلى إخلاء العديد من المباني
على الفور لأنها، وفقًا للجيش الإسرائيلي، تضم مرافق لحزب الله اللبناني.
وبحسب تلفزيون
"المنار" اللبناني، تركزت الغارات في مناطق حارة حريك والشياح وبئر العبد، واستهدفت الغارات مبنى سكنيا في الشياح خلف حاجز الأمن العام، وبئر العبد – مقابل مبنى حملة باب الصفا، والغبيري بالقرب من روضة الشهيدين.
وأدت الغارات إلى تضرر المباني المستهدفة، ووقوع دمار كبير في المكان.
وبالتزامن مع الغارات، لوحظ تحليق كثيف للطائرات المسيرة في مناطق الضاحية الجنوبية وصولاً إلى مدينة صيدا، وعلى علو منخفض، وفقا لتلفزيون "المنار" اللبناني.
إلى ذلك، كشف تقرير صادر عن وزارة الصحة اللبنانية، اليوم السبت، عن حصيلة وتداعيات الحرب الإسرائيلية على لبنان.
وبحسب التقرير، فإن "غارات العدو الإسرائيلي ليوم الخميس 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 أسفرت عن 62 شهيدا و111 جريحا".
وبلغت "الحصيلة الإجمالية لعدد الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان حتى يوم أمس 3645 شهيدا و15355 جريحا"، وفقا لتقرير الصحة اللبنانية.