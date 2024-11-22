https://sarabic.ae/20241122/العميد-المتقاعد-علي-مقصود-روسيا-تفاجئ-العالم-بصاروخ-أريشنيك-وتوجه-رسالة-قوية-للغرب--1095101375.html

العميد المتقاعد علي مقصود: روسيا تفاجئ العالم بصاروخ "أريشنيك" وتوجه رسالة قوية للغرب

العميد المتقاعد علي مقصود: روسيا تفاجئ العالم بصاروخ "أريشنيك" وتوجه رسالة قوية للغرب

سبوتنيك عربي

فاجأت روسيا العالم بهجوم صاروخي استخدمت فيه لأول مرة صاروخ "أريشنيك"، الذي يعتبر من الصواريخ الباليستية ويتميز بسرعته غير المسبوقة، وفي هذا السياق وأكّد العميد... 22.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-22T16:42+0000

2024-11-22T16:42+0000

2024-11-22T16:42+0000

روسيا

حصري

تقارير سبوتنيك

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وبيّن في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أنّ "هذه الضربة جاءت في وقت حساس، حيث كانت رداً مباشرًا على الدعم الغربي الواسع لأوكرانيا، والذي تمثل في تزويدها بالصواريخ الغربية المتطورة". وقال: "كان من الواضح أن هذا الهجوم هو رد على ما قامت به الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا، من تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا، بما في ذلك تزويدها بصواريخ متقدمة لاستهداف روسيا".كما أشار إلى أن هذا الموقف الروسي يحمل رسالة تهدئة و"دعوة لضبط النفس" من قبل موسكو في التعامل مع الدول الغربية في هذا السياق، و أن الصواريخ المضادة التي تمتلكها روسيا قادرة على التصدي لهذا النوع من الصواريخ المتطورة، وما حدث هو رسم معادلة جديدة في مجالات الدفاع الجوي والصاروخي، ويظهر الفارق الكبير بين قدرات الدفاعات الغربية والصواريخ الروسية المتقدمة".في هذا السياق، أشار ضيف "سبوتنيك"، إلى "الاستراتيجية العسكرية الروسية التي ورثتها من الاتحاد السوفييتي، والتي تركز بشكل كبير على القوة الصاروخية، في مقابل استراتيجية الولايات المتحدة التي تعتمد بشكل رئيسي على نشر القواعد العسكرية حول العالم".وشدّد على أنّ "موسكو تمتلك منظومات صاروخية لا يمكن منافستها بسهولة"، قائلاً: "روسيا تمتلك منظومات صاروخية متقدمة قد تحتاج إلى عقد أو عقدين من الزمن حتى يتمكن الغرب من اللحاق بها، إذا ما أراد تطوير منظومات مشابهة".ولفت الخبير العسكري إلى أنّ "العالم أمام مرحلة جديدة من المواجهات العسكرية، وأن قدرة روسيا على تنفيذ ضربات صاروخية بهذه القوة والسرعة تشكل تحديًا كبيرًا للدفاعات الغربية".

https://sarabic.ae/20241122/الدوما-الروسي-تصريح-أوكرانيا-بامتلاكها-صواريخ-بعيدة-المدى-يؤكد-أن-الناتو-يقاتل-ضد-روسيا-1095094508.html

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