العميد المتقاعد علي مقصود: روسيا تفاجئ العالم بصاروخ "أريشنيك" وتوجه رسالة قوية للغرب

عربي
بوتين: لا توجد أي أنظمة مضادة لصواريخ "أوريشنيك" حتى الآن ونحن مستمرون في اختبارها
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستشارة إعلامية تدعو لفصل صناع المحتوى عن الإعلاميين وتدعو لدعم أطفال فلسطين
09:16 GMT
24 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
10:24 GMT
36 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
12:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
مستقبل إقليم كردستان العراق بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات ومحاولات تشكيل الحكومة
13:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: الفيتو الأمريكي دليل واضح على أنها ترعى الإرهاب والإبادة الجماعية
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
فيتو أمريكي جديد في مجلس الأمن ضد قرار لوقف الحرب في غزة
18:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: الاستحقاق الانتخابي خطوة مهمة والاتفاق على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ينهي التدخلات الخارجية
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:18 GMT
12 د
صدى الحياة
خبير: الاستحقاق الانتخابي خطوة مهمة والاتفاق على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ينهي التدخلات الخارجية
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستشارة إعلامية تدعو لفصل صناع المحتوى عن الإعلاميين وتدعو لدعم أطفال فلسطين
10:29 GMT
24 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:32 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
11:46 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
آفاق التعاون العلمي والتعليمي والثقافي بين روسيا وأفريقيا
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
12:33 GMT
22 د
ملفات ساخنة
فيتو أمريكي جديد في مجلس الأمن ضد قرار لوقف الحرب في غزة
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الرد الروسي بمنظومة "أوريشنيك" الباليستية هو رسالة للغرب بأن لدى موسكو خيارات واسعة للرد
17:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: روسيا ستبقى المصدر الرئيس للغاز لأوروبا
17:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
تداعيات قرار الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وجالانت، "لبنان يسعى لتعديل المقترح الأميركي لضمان انسحاب إسرائيلي كامل"
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241122/العميد-المتقاعد-علي-مقصود-روسيا-تفاجئ-العالم-بصاروخ-أريشنيك-وتوجه-رسالة-قوية-للغرب--1095101375.html
العميد المتقاعد علي مقصود: روسيا تفاجئ العالم بصاروخ "أريشنيك" وتوجه رسالة قوية للغرب
العميد المتقاعد علي مقصود: روسيا تفاجئ العالم بصاروخ "أريشنيك" وتوجه رسالة قوية للغرب
سبوتنيك عربي
فاجأت روسيا العالم بهجوم صاروخي استخدمت فيه لأول مرة صاروخ "أريشنيك"، الذي يعتبر من الصواريخ الباليستية ويتميز بسرعته غير المسبوقة، وفي هذا السياق وأكّد العميد... 22.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-22T16:42+0000
2024-11-22T16:42+0000
روسيا
حصري
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104483/46/1044834679_0:23:3227:1838_1920x0_80_0_0_82963eb86732dc888083770ff3d80e30.jpg
وبيّن في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أنّ "هذه الضربة جاءت في وقت حساس، حيث كانت رداً مباشرًا على الدعم الغربي الواسع لأوكرانيا، والذي تمثل في تزويدها بالصواريخ الغربية المتطورة". وقال: "كان من الواضح أن هذا الهجوم هو رد على ما قامت به الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا، من تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا، بما في ذلك تزويدها بصواريخ متقدمة لاستهداف روسيا".كما أشار إلى أن هذا الموقف الروسي يحمل رسالة تهدئة و"دعوة لضبط النفس" من قبل موسكو في التعامل مع الدول الغربية في هذا السياق، و أن الصواريخ المضادة التي تمتلكها روسيا قادرة على التصدي لهذا النوع من الصواريخ المتطورة، وما حدث هو رسم معادلة جديدة في مجالات الدفاع الجوي والصاروخي، ويظهر الفارق الكبير بين قدرات الدفاعات الغربية والصواريخ الروسية المتقدمة".في هذا السياق، أشار ضيف "سبوتنيك"، إلى "الاستراتيجية العسكرية الروسية التي ورثتها من الاتحاد السوفييتي، والتي تركز بشكل كبير على القوة الصاروخية، في مقابل استراتيجية الولايات المتحدة التي تعتمد بشكل رئيسي على نشر القواعد العسكرية حول العالم".وشدّد على أنّ "موسكو تمتلك منظومات صاروخية لا يمكن منافستها بسهولة"، قائلاً: "روسيا تمتلك منظومات صاروخية متقدمة قد تحتاج إلى عقد أو عقدين من الزمن حتى يتمكن الغرب من اللحاق بها، إذا ما أراد تطوير منظومات مشابهة".ولفت الخبير العسكري إلى أنّ "العالم أمام مرحلة جديدة من المواجهات العسكرية، وأن قدرة روسيا على تنفيذ ضربات صاروخية بهذه القوة والسرعة تشكل تحديًا كبيرًا للدفاعات الغربية".
https://sarabic.ae/20241122/الدوما-الروسي-تصريح-أوكرانيا-بامتلاكها-صواريخ-بعيدة-المدى-يؤكد-أن-الناتو-يقاتل-ضد-روسيا-1095094508.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104483/46/1044834679_373:0:2852:1859_1920x0_80_0_0_546401d1197911cc7e2edffb32dd96d3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, حصري, تقارير سبوتنيك
روسيا, حصري, تقارير سبوتنيك

العميد المتقاعد علي مقصود: روسيا تفاجئ العالم بصاروخ "أريشنيك" وتوجه رسالة قوية للغرب

16:42 GMT 22.11.2024
© AP Photoصاروخ روسي خارق
صاروخ روسي خارق - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2024
© AP Photo
تابعنا عبر
حصري
فاجأت روسيا العالم بهجوم صاروخي استخدمت فيه لأول مرة صاروخ "أريشنيك"، الذي يعتبر من الصواريخ الباليستية ويتميز بسرعته غير المسبوقة، وفي هذا السياق وأكّد العميد المتقاعد علي مقصود، الخبير العسكري والاستراتيجي، أنّ "هذه الضربة استهدفت منشأة للصناعات الدفاعية في أوكرانيا"، موضحًا أنّ "هذا الصاروخ يعد من الجيل المتطور في الترسانة العسكرية الروسية".
وبيّن في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أنّ "هذه الضربة جاءت في وقت حساس، حيث كانت رداً مباشرًا على الدعم الغربي الواسع لأوكرانيا، والذي تمثل في تزويدها بالصواريخ الغربية المتطورة". وقال: "كان من الواضح أن هذا الهجوم هو رد على ما قامت به الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا، من تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا، بما في ذلك تزويدها بصواريخ متقدمة لاستهداف روسيا".

وأضاف الخبير العسكري أنّ "استخدام روسيا لصاروخ "أريشنيك" في هذا الهجوم جاء في سياق تفعيل "العقيدة النووية الروسية الجديدة"، معتبرًا أنّ "هذه الضربة لم تكن مجرد عملية عسكرية، بل رسالة تهديد قوية للدول الغربية مفادها أن روسيا قادرة على الرد بكل قوة على أي تصعيد".

كما أشار إلى أن هذا الموقف الروسي يحمل رسالة تهدئة و"دعوة لضبط النفس" من قبل موسكو في التعامل مع الدول الغربية في هذا السياق، و أن الصواريخ المضادة التي تمتلكها روسيا قادرة على التصدي لهذا النوع من الصواريخ المتطورة، وما حدث هو رسم معادلة جديدة في مجالات الدفاع الجوي والصاروخي، ويظهر الفارق الكبير بين قدرات الدفاعات الغربية والصواريخ الروسية المتقدمة".
مبنى مجلس الدوما الروسي، موكسو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2024
الدوما الروسي: تصريح أوكرانيا بامتلاكها صواريخ بعيدة المدى يؤكد أن "الناتو" يقاتل ضد روسيا
13:38 GMT
في هذا السياق، أشار ضيف "سبوتنيك"، إلى "الاستراتيجية العسكرية الروسية التي ورثتها من الاتحاد السوفييتي، والتي تركز بشكل كبير على القوة الصاروخية، في مقابل استراتيجية الولايات المتحدة التي تعتمد بشكل رئيسي على نشر القواعد العسكرية حول العالم".
وشدّد على أنّ "موسكو تمتلك منظومات صاروخية لا يمكن منافستها بسهولة"، قائلاً: "روسيا تمتلك منظومات صاروخية متقدمة قد تحتاج إلى عقد أو عقدين من الزمن حتى يتمكن الغرب من اللحاق بها، إذا ما أراد تطوير منظومات مشابهة".
كما أكد مقصود أنّ "المسؤول الأول عن تصعيد التوترات بين روسيا والدول الغربية هو المملكة المتحدة، التي تعتبر "رأس الحربة" في التصعيد ضد روسيا، بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة عبر الإدارة الديمقراطية برئاسة الرئيس جو بايدن".
ولفت الخبير العسكري إلى أنّ "العالم أمام مرحلة جديدة من المواجهات العسكرية، وأن قدرة روسيا على تنفيذ ضربات صاروخية بهذه القوة والسرعة تشكل تحديًا كبيرًا للدفاعات الغربية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вертолеты Ми-24 на стратегических командно-штабных учениях Восток-2022 на полигоне Сергеевский - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:52 GMTПожарные и спасатели возле компьютерного магазина, пострадавшего в результате израильского авиаудара в центре Бейрута, Ливан - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل09:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала