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ترامب يعلن تسمية بام بوندي المدعية العامة السابقة لولاية فلوريدا وزيرة للعدل
ترامب يعلن تسمية بام بوندي المدعية العامة السابقة لولاية فلوريدا وزيرة للعدل
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، اليوم الجمعة، تسمية بام بوندي المدعية العامة السابقة لولاية فلوريدا وزيرة للعدل، وذلك بعدما أعلن عضو الكونغرس السابق... 22.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-22T00:23+0000
2024-11-22T02:24+0000
ترامب
المدعي العام الأمريكي
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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القاهرة -سبوتنيك. وقال ترامب في بيان عبر منصة "تروث سوشيال": "أنا فخور بالإعلان أن المدعية العامة السابقة لولاية فلوريدا العظيمة، بام بوندي، ستكون مدعية عامة للولايات المتحدة".والخميس، وقال غيتز في منشور على منصة "إكس": "بينما كان الزخم قويًا، فمن الواضح أن تعييني أصبح بشكل غير عادل بمثابة تشتيت للعمل الحاسم في ولاية ترامب / فانس. ليس هناك وقت نضيعه في شجار طويل غير ضروري في واشنطن، وبالتالي سأسحب اسمي من الترشيح لأواصل عملي كمحامٍ".وكان ترامب أعلن تعيين المتحدثة باسم حملته الانتخابية كارولين ليفيت (27 عاما)، لشغل منصب المتحدثة باسم البيت الأبيض.وقال في بيان بوقت سابق الأسبوع الجاري، إن" كارولين ليفيت قامت بعمل رائع كمتحدثة صحافية وطنية في حملتي التاريخية، ويسعدني أن أعلن أنها ستعمل كمتحدثة صحافية للبيت الأبيض".وقد فاز ترامب، الذي شغل منصب رئيس الولايات المتحدة بنتيجة انتخابات عام 2016، بالانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني. وأصبح أول سياسي أمريكي منذ القرن التاسع عشر يعود إلى البيت الأبيض بعد انقطاع دام أربع سنوات.
https://sarabic.ae/20241120/الصحفي-الأمريكي-كارلسون-ينتقد-قرار-بايدن-بشأن-توجيه-ضربات-إلى-العمق-الروسي--1095015307.html
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ترامب, المدعي العام الأمريكي, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب, المدعي العام الأمريكي, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

ترامب يعلن تسمية بام بوندي المدعية العامة السابقة لولاية فلوريدا وزيرة للعدل

00:23 GMT 22.11.2024 (تم التحديث: 02:24 GMT 22.11.2024)
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
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أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، اليوم الجمعة، تسمية بام بوندي المدعية العامة السابقة لولاية فلوريدا وزيرة للعدل، وذلك بعدما أعلن عضو الكونغرس السابق مات غيتز الانسحاب من الترشيح للمنصب.
القاهرة -سبوتنيك. وقال ترامب في بيان عبر منصة "تروث سوشيال": "أنا فخور بالإعلان أن المدعية العامة السابقة لولاية فلوريدا العظيمة، بام بوندي، ستكون مدعية عامة للولايات المتحدة".
والخميس، وقال غيتز في منشور على منصة "إكس": "بينما كان الزخم قويًا، فمن الواضح أن تعييني أصبح بشكل غير عادل بمثابة تشتيت للعمل الحاسم في ولاية ترامب / فانس. ليس هناك وقت نضيعه في شجار طويل غير ضروري في واشنطن، وبالتالي سأسحب اسمي من الترشيح لأواصل عملي كمحامٍ".
وردًا على ذلك، قال ترامب عبر "تروث سوشيال" "إنني أقدر بشدة الجهود التي بذلها مات غيتز مؤخرًا في سعيه للحصول على الموافقة لتولي منصب المدعي العام. لقد كان أداؤه جيدًا للغاية، ولكن في الوقت نفسه لم يكن يريد أن يكون مصدر إلهاء للإدارة، التي يكن لها احترامًا كبيرًا. إن مات يتمتع بمستقبل رائع".
وكان ترامب أعلن تعيين المتحدثة باسم حملته الانتخابية كارولين ليفيت (27 عاما)، لشغل منصب المتحدثة باسم البيت الأبيض.
وقال في بيان بوقت سابق الأسبوع الجاري، إن" كارولين ليفيت قامت بعمل رائع كمتحدثة صحافية وطنية في حملتي التاريخية، ويسعدني أن أعلن أنها ستعمل كمتحدثة صحافية للبيت الأبيض".
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وقد فاز ترامب، الذي شغل منصب رئيس الولايات المتحدة بنتيجة انتخابات عام 2016، بالانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني. وأصبح أول سياسي أمريكي منذ القرن التاسع عشر يعود إلى البيت الأبيض بعد انقطاع دام أربع سنوات.
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