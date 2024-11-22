https://sarabic.ae/20241122/روسيا-تدين-بشدة-الهجمات-الإسرائيلية-على-مدينة-تدمر-السورية--1095096725.html
روسيا تدين بشدة الهجمات الإسرائيلية على مدينة تدمر السورية
روسيا تدين بشدة الهجمات الإسرائيلية على مدينة تدمر السورية
سبوتنيك عربي
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن بلادها تدين بشدة الضربات الإسرائيلية على مدينة تدمر السورية، مشيرةً إلى أن فقدان... 22.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-22T14:06+0000
2024-11-22T14:06+0000
2024-11-22T14:06+0000
روسيا
أخبار سوريا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094533730_0:116:3071:1843_1920x0_80_0_0_8a13bcd9cd4801a7d636eec6eb13946e.jpg
وجاء في تصريح زاخاروفا، المنشور على الموقع الإلكتروني للوزارة: "ندين بشدة هذا الهجوم الذي أدى، بحسب السلطات السورية، إلى مقتل 36 شخصا وإصابة أكثر من 50 آخرين، وتسبب في دمار كبير للمباني السكنية. إن استخدام القوة الذي قامت به إسرائيل على الأراضي السورية، وكذلك كل ما سبقه، يشكل انتهاكا صارخا لسيادة هذا البلد وللقواعد الأساسية للقانون الدولي".وأفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، يوم الأربعاء، أن طائرات حربية إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من أجواء القاعدة الأمريكية في منطقة التنف على الحدود السورية العراقية الأردنية، أقصى ريف حمص الجنوبي الشرقي، مستهدفة محيط مدينة تدمر، ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى.وفي وقت لاحق، ذكر مصدر عسكري سوري: "حوالي الساعة 30 :13 بعد ظهر يوم الأربعاء، شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه منطقة التنف مستهدفاً عدداً من الأبنية في مدينة تدمر بالبادية السورية ما أدى إلى ارتقاء 36 شهيدا وإصابة أكثر من 50 آخرين بجروح وإلحاق أضرار مادية كبيرة بالأبنية المستهدفة والمنطقة المحيطة".
https://sarabic.ae/20241120/مراسل-سبوتنيك-في-سوريا-عدوان-يستهدف-مدينة-تدمر-بريف-حمص-الشرقي-1094998055.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094533730_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_da92d22e5e92b452e22639a1bdbc6e9a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار سوريا اليوم
روسيا تدين بشدة الهجمات الإسرائيلية على مدينة تدمر السورية
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن بلادها تدين بشدة الضربات الإسرائيلية على مدينة تدمر السورية، مشيرةً إلى أن فقدان الاحترام بين الجيران وتصعيد الصراع يصعّب تحقيق السلام في الشرق الأوسط.
وجاء في تصريح زاخاروفا، المنشور على الموقع الإلكتروني للوزارة: "ندين بشدة هذا الهجوم الذي أدى، بحسب السلطات السورية، إلى مقتل 36 شخصا وإصابة أكثر من 50 آخرين، وتسبب في دمار كبير للمباني السكنية. إن استخدام القوة الذي قامت به إسرائيل على الأراضي السورية، وكذلك كل ما سبقه، يشكل انتهاكا صارخا لسيادة هذا البلد وللقواعد الأساسية للقانون الدولي".
وأضافت زاخاروفا: "يجب أن نتذكر أن الخسارة النهائية للاحترام المتبادل للجيران في المنطقة وتأجيج الصراع، قد يجعل من احتمال التوصل إلى سلام دائم في الشرق الأوسط بعيد المنال".
وأفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، يوم الأربعاء، أن طائرات حربية إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من أجواء القاعدة الأمريكية في منطقة التنف على الحدود السورية العراقية الأردنية، أقصى ريف حمص الجنوبي الشرقي، مستهدفة محيط مدينة تدمر، ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى.
وذكر مراسل "سبوتنيك" أن المعلومات الأولية تشير إلى سقوط ضحايا إثر القصف في محيط مدينة تدمر السورية.
وفي وقت لاحق، ذكر مصدر عسكري سوري: "حوالي الساعة 30 :13 بعد ظهر يوم الأربعاء، شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه منطقة التنف مستهدفاً عدداً من الأبنية في مدينة تدمر بالبادية السورية ما أدى إلى ارتقاء 36 شهيدا وإصابة أكثر من 50 آخرين بجروح وإلحاق أضرار مادية كبيرة بالأبنية المستهدفة والمنطقة المحيطة".