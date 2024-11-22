روسيا تدين بشدة الهجمات الإسرائيلية على مدينة تدمر السورية

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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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20 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
10:24 GMT
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مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
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الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
12:31 GMT
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لقاء سبوتنيك
مستقبل إقليم كردستان العراق بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات ومحاولات تشكيل الحكومة
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ملفات ساخنة
فيتو أمريكي جديد في مجلس الأمن ضد قرار لوقف الحرب في غزة
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خبير: الاستحقاق الانتخابي خطوة مهمة والاتفاق على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ينهي التدخلات الخارجية
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:18 GMT
12 د
صدى الحياة
خبير: الاستحقاق الانتخابي خطوة مهمة والاتفاق على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ينهي التدخلات الخارجية
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستشارة إعلامية تدعو لفصل صناع المحتوى عن الإعلاميين وتدعو لدعم أطفال فلسطين
10:29 GMT
24 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
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عرب بوينت بودكاست
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الإنسان والثقافة
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تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
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روسيا تدين بشدة الهجمات الإسرائيلية على مدينة تدمر السورية
روسيا تدين بشدة الهجمات الإسرائيلية على مدينة تدمر السورية
سبوتنيك عربي
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن بلادها تدين بشدة الضربات الإسرائيلية على مدينة تدمر السورية، مشيرةً إلى أن فقدان... 22.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-22T14:06+0000
2024-11-22T14:06+0000
روسيا
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وجاء في تصريح زاخاروفا، المنشور على الموقع الإلكتروني للوزارة: "ندين بشدة هذا الهجوم الذي أدى، بحسب السلطات السورية، إلى مقتل 36 شخصا وإصابة أكثر من 50 آخرين، وتسبب في دمار كبير للمباني السكنية. إن استخدام القوة الذي قامت به إسرائيل على الأراضي السورية، وكذلك كل ما سبقه، يشكل انتهاكا صارخا لسيادة هذا البلد وللقواعد الأساسية للقانون الدولي".وأفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، يوم الأربعاء، أن طائرات حربية إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من أجواء القاعدة الأمريكية في منطقة التنف على الحدود السورية العراقية الأردنية، أقصى ريف حمص الجنوبي الشرقي، مستهدفة محيط مدينة تدمر، ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى.وفي وقت لاحق، ذكر مصدر عسكري سوري: "حوالي الساعة 30 :13 بعد ظهر يوم الأربعاء، شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه منطقة التنف مستهدفاً عدداً من الأبنية في مدينة تدمر بالبادية السورية ما أدى إلى ارتقاء 36 شهيدا وإصابة أكثر من 50 آخرين بجروح وإلحاق أضرار مادية كبيرة بالأبنية المستهدفة والمنطقة المحيطة".
https://sarabic.ae/20241120/مراسل-سبوتنيك-في-سوريا-عدوان-يستهدف-مدينة-تدمر-بريف-حمص-الشرقي-1094998055.html
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روسيا, أخبار سوريا اليوم
روسيا, أخبار سوريا اليوم

روسيا تدين بشدة الهجمات الإسرائيلية على مدينة تدمر السورية

14:06 GMT 22.11.2024
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصورزخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية.
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2024
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
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تابعنا عبر
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن بلادها تدين بشدة الضربات الإسرائيلية على مدينة تدمر السورية، مشيرةً إلى أن فقدان الاحترام بين الجيران وتصعيد الصراع يصعّب تحقيق السلام في الشرق الأوسط.
وجاء في تصريح زاخاروفا، المنشور على الموقع الإلكتروني للوزارة: "ندين بشدة هذا الهجوم الذي أدى، بحسب السلطات السورية، إلى مقتل 36 شخصا وإصابة أكثر من 50 آخرين، وتسبب في دمار كبير للمباني السكنية. إن استخدام القوة الذي قامت به إسرائيل على الأراضي السورية، وكذلك كل ما سبقه، يشكل انتهاكا صارخا لسيادة هذا البلد وللقواعد الأساسية للقانون الدولي".

وأضافت زاخاروفا: "يجب أن نتذكر أن الخسارة النهائية للاحترام المتبادل للجيران في المنطقة وتأجيج الصراع، قد يجعل من احتمال التوصل إلى سلام دائم في الشرق الأوسط بعيد المنال".

قصف صاروحي لقاعدة أمريكية في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2024
سقوط عدد من القتلى والجرحى إثر عدوان إسرائيلي استهدف مدينة تدمر في ريف حمص الشرقي
20 نوفمبر, 11:08 GMT
وأفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، يوم الأربعاء، أن طائرات حربية إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من أجواء القاعدة الأمريكية في منطقة التنف على الحدود السورية العراقية الأردنية، أقصى ريف حمص الجنوبي الشرقي، مستهدفة محيط مدينة تدمر، ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى.
وذكر مراسل "سبوتنيك" أن المعلومات الأولية تشير إلى سقوط ضحايا إثر القصف في محيط مدينة تدمر السورية.
وفي وقت لاحق، ذكر مصدر عسكري سوري: "حوالي الساعة 30 :13 بعد ظهر يوم الأربعاء، شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه منطقة التنف مستهدفاً عدداً من الأبنية في مدينة تدمر بالبادية السورية ما أدى إلى ارتقاء 36 شهيدا وإصابة أكثر من 50 آخرين بجروح وإلحاق أضرار مادية كبيرة بالأبنية المستهدفة والمنطقة المحيطة".
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