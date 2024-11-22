"سبوتنيك" و"مجموعة دار الشرق" الإعلامية القطرية توقعان مذكرة تعاون
© Sputnik"سبوتنيك" ومجموعة دار الشرق الإعلامية القطرية توقعان اتفاق شراكة
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وقعت وكالة الأنباء والإذاعة "سبوتنيك"، و"مجموعة دار الشرق"، أكبر مجموعة إعلامية قطرية، مذكرة تعاون، في مدينة الدوحة، حيث مثل وكالة "سبوتنيك" خلال مراسم التوقيع، رئيس مديرية التعاون الدولي فاسيلي بوشكوف، فيما مثل مجموعة الشرق الدولية، رئيس تحرير صحيفة "الشرق" جابر سالم الحرمي.
وأكدت الاتفاقية على رغبة الطرفين في تعاون طويل الأمد في مجال تبادل المعلومات باللغتين العربية والإنجليزية، وتطوير المبادرات الروسية القطرية في مجال الإعلام، وتنظيم وإجراء البرامج والفعاليات المشتركة.
وستعتبر الوثيقة أساساً للتبادل المستمر للمواد الإخبارية بين وكالة "سبوتنيك" وصحيفتي "الشرق" و"البننسولا" المملوكتين للمؤسسة الإعلامية "دار الشرق".
© Sputnikمدير التعاون الدولي في وكالة "سبوتنيك" فاسيلي بوشكوف، ورئيس التحريرفي جريدة الشرق القطرية جابر سالم الحرمي".
مدير التعاون الدولي في وكالة "سبوتنيك" فاسيلي بوشكوف، ورئيس التحريرفي جريدة الشرق القطرية جابر سالم الحرمي".
© Sputnik
وخلال حفل التوقيع، شكر فاسيلي بوشكوف الشركاء على حسن ضيافتهم، وأشار إلى أن "دار الشرق هي أكبر مجموعة إعلامية ليس في قطر فحسب، بل في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وهذا بالفعل شريكنا الثاني من بلد رائع".
وأضاف بوشكوف: "نحن نرى اهتمامًا كبيرًا من الشركاء الجدد بالقضايا الروسية، ورغبة في الفهم ورغبة في أن يُفهموا، وفي هذا السياق تكون رغباتنا متبادلة".
© Sputnik"سبوتنيك" ومجموعة دار الشرق الإعلامية القطرية توقعان مذكرة تعاون
"سبوتنيك" ومجموعة دار الشرق الإعلامية القطرية توقعان مذكرة تعاون
© Sputnik
بدوره، قال جابر سالم الحرمي: "نعتز بجريدة الشرق بالتوقيع على اتفاقية تعاون مع مؤسسة سبوتنيك، وهي خطوة نعتقد أنها ستساهم ليس فقط في تعزيز العلاقات الإعلامية بين الشرق وسبوتنيك، بل سينعكس هذا الاتفاق في إثراء المحتوى لدى الطرفين ، نظرا لما تتمتعان به من حضور فاعل، ومصداقية عالية".
وتابع سالمي الحرمي: "وفي ظل التسارع في عالم الإعلام، والأدوات الإعلامية الجديدة، فإن المؤسسات الإعلامية بحاجة إلى مزيد من التعاون وإقامة شراكات متعددة للاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى الطرفين، وتوظيفها بصورة أفضل".
© Sputnik"سبوتنيك" ومجموعة دار الشرق الإعلامية القطرية توقعات اتفاق شراكة
"سبوتنيك" ومجموعة دار الشرق الإعلامية القطرية توقعات اتفاق شراكة
© Sputnik
ونوه سالم الحرمي إلى وجود "الكثير من الفرص التي يمكن أن نتعاون فيها فيما يتعلق بتعزيز المحتوى، وتقديم مواد إعلامية جديدة ومتنوعة لجمهور كلا المؤسستين. نحن في الشرق سعداء بهذه الاتفاقية، وحريصون على المضي قدماً في تعزيزها خلال المرحلة القادمة".
© Sputnikزيارة مدير التعاون الدولي في وكالة "سبوتنيك" إلى مقر جريدة الشرق القطرية.
زيارة مدير التعاون الدولي في وكالة "سبوتنيك" إلى مقر جريدة الشرق القطرية.
© Sputnik
الجدير بالذكر، أن المذكرة الموقعة تعتبر ثاني وثيقة تعاون يتم إبرامها مع وسائل الإعلام القطرية، حيث وقعت وكالة "سبوتنيك" في سبتمبر/أيلول من هذا العام، اتفاقية في موسكو مع وكالة الأنباء القطرية "قنا".