https://sarabic.ae/20241122/سبوتنيك-ومجموعة-دار-الشرق-الإعلامية-القطرية-توقعان-مذكرة-تعاون-1095082610.html

"سبوتنيك" و"مجموعة دار الشرق" الإعلامية القطرية توقعان مذكرة تعاون

"سبوتنيك" و"مجموعة دار الشرق" الإعلامية القطرية توقعان مذكرة تعاون

سبوتنيك عربي

وقعت وكالة الأنباء والإذاعة "سبوتنيك"، و"مجموعة دار الشرق"، أكبر مجموعة إعلامية قطرية، مذكرة تعاون، في مدينة الدوحة، حيث مثل وكالة "سبوتنيك" خلال مراسم... 22.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-22T10:05+0000

2024-11-22T10:05+0000

2024-11-22T10:05+0000

العالم العربي

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وأكدت الاتفاقية على رغبة الطرفين في تعاون طويل الأمد في مجال تبادل المعلومات باللغتين العربية والإنجليزية، وتطوير المبادرات الروسية القطرية في مجال الإعلام، وتنظيم وإجراء البرامج والفعاليات المشتركة.وخلال حفل التوقيع، شكر فاسيلي بوشكوف الشركاء على حسن ضيافتهم، وأشار إلى أن "دار الشرق هي أكبر مجموعة إعلامية ليس في قطر فحسب، بل في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وهذا بالفعل شريكنا الثاني من بلد رائع".بدوره، قال جابر سالم الحرمي: "نعتز بجريدة الشرق بالتوقيع على اتفاقية تعاون مع مؤسسة سبوتنيك، وهي خطوة نعتقد أنها ستساهم ليس فقط في تعزيز العلاقات الإعلامية بين الشرق وسبوتنيك، بل سينعكس هذا الاتفاق في إثراء المحتوى لدى الطرفين ، نظرا لما تتمتعان به من حضور فاعل، ومصداقية عالية".ونوه سالم الحرمي إلى وجود "الكثير من الفرص التي يمكن أن نتعاون فيها فيما يتعلق بتعزيز المحتوى، وتقديم مواد إعلامية جديدة ومتنوعة لجمهور كلا المؤسستين. نحن في الشرق سعداء بهذه الاتفاقية، وحريصون على المضي قدماً في تعزيزها خلال المرحلة القادمة".الجدير بالذكر، أن المذكرة الموقعة تعتبر ثاني وثيقة تعاون يتم إبرامها مع وسائل الإعلام القطرية، حيث وقعت وكالة "سبوتنيك" في سبتمبر/أيلول من هذا العام، اتفاقية في موسكو مع وكالة الأنباء القطرية "قنا"."سبوتنيك" تفتتح برنامجا تدريبيا لصحفيين من مجموعة "بريكس"

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