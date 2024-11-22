"صفعة قوية" لصناعة ثورية في أوروبا... شركة ضخمة تعلن إفلاسها

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستشارة إعلامية تدعو لفصل صناع المحتوى عن الإعلاميين وتدعو لدعم أطفال فلسطين
09:16 GMT
24 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
10:24 GMT
36 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
12:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
مستقبل إقليم كردستان العراق بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات ومحاولات تشكيل الحكومة
13:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: الفيتو الأمريكي دليل واضح على أنها ترعى الإرهاب والإبادة الجماعية
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
فيتو أمريكي جديد في مجلس الأمن ضد قرار لوقف الحرب في غزة
18:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: الاستحقاق الانتخابي خطوة مهمة والاتفاق على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ينهي التدخلات الخارجية
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:18 GMT
12 د
صدى الحياة
خبير: الاستحقاق الانتخابي خطوة مهمة والاتفاق على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ينهي التدخلات الخارجية
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستشارة إعلامية تدعو لفصل صناع المحتوى عن الإعلاميين وتدعو لدعم أطفال فلسطين
10:29 GMT
24 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:32 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
11:46 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
آفاق التعاون العلمي والتعليمي والثقافي بين روسيا وأفريقيا
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
12:33 GMT
22 د
ملفات ساخنة
فيتو أمريكي جديد في مجلس الأمن ضد قرار لوقف الحرب في غزة
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الرد الروسي بمنظومة "أوريشنيك" الباليستية هو رسالة للغرب بأن لدى موسكو خيارات واسعة للرد
17:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: روسيا ستبقى المصدر الرئيس للغاز لأوروبا
17:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
تداعيات قرار الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وجالانت، "لبنان يسعى لتعديل المقترح الأميركي لضمان انسحاب إسرائيلي كامل"
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241122/صفعة-قوية-لصناعة-ثورية-في-أوروبا-شركة-ضخمة-تعلن-إفلاسها--1095099302.html
"صفعة قوية" لصناعة ثورية في أوروبا... شركة ضخمة تعلن إفلاسها
"صفعة قوية" لصناعة ثورية في أوروبا... شركة ضخمة تعلن إفلاسها
سبوتنيك عربي
تلقت صناعة البطاريات في أوروبا صفعة قوية، مع إعلان شركة "نورث فولت" السويدية لإنتاج البطاريات التقدم بطلب للحماية من الإفلاس، ما يُعد انتصارا غير مباشر للصين... 22.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-22T14:59+0000
2024-11-22T14:59+0000
اقتصاد
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/16/1095098639_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ad08a62d5fb494afbd4b72caddeb2d9c.jpg
وجاءت الخطوة عقب أشهر من تعثّر الشركة، إذ يبدو أن محاولات الدعم والإنقاذ لم تنجح في تجاوزها أزمة السيولة والقدرة على إنجاز العمليات والعقود المطلوبة. ووفق متابعة منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) لتفاصيل الطلب، يتيح تقدم الشركة السويدية (القادرة على إنتاج 300 ألف بطارية سنويًا) بطلب الحماية من الإفلاس مواصلة عملياتها بصورة معتادة دون التقيّد بسداد الديون المستحقة.ووفق متابعة منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) لتفاصيل الطلب، يُتيح تقدم الشركة السويدية (القادرة على إنتاج 300 ألف بطارية سنويًا) بطلب الحماية من الإفلاس مواصلة عملياتها بصورة معتادة دون التقيّد بسداد الديون المستحقة.
https://sarabic.ae/20241122/شاب-يلتهم-خروفا-بدقائق-فيديو---1095098415.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/16/1095098639_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a8041dade5bf423dd2d70bf1b3c3e0b4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
اقتصاد, العالم
اقتصاد, العالم

"صفعة قوية" لصناعة ثورية في أوروبا... شركة ضخمة تعلن إفلاسها

14:59 GMT 22.11.2024
© Getty Images / Comezoraتقريب جهاز الاستشعار من خلال مسح قطعة الغيار باستخدام ضوء الأشعة تحت الحمراء
تقريب جهاز الاستشعار من خلال مسح قطعة الغيار باستخدام ضوء الأشعة تحت الحمراء - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2024
© Getty Images / Comezora
تابعنا عبر
تلقت صناعة البطاريات في أوروبا صفعة قوية، مع إعلان شركة "نورث فولت" السويدية لإنتاج البطاريات التقدم بطلب للحماية من الإفلاس، ما يُعد انتصارا غير مباشر للصين في سباق الصناعة العالمية.".
وجاءت الخطوة عقب أشهر من تعثّر الشركة، إذ يبدو أن محاولات الدعم والإنقاذ لم تنجح في تجاوزها أزمة السيولة والقدرة على إنجاز العمليات والعقود المطلوبة.
وتقدّمت الشركة بطلب إلى محكمة أميركية معنية بالنظر في قضايا الشركات لحمايتها من الإفلاس، وحظي طلبها بموافقة من القاضي المعني بذلك ألفريدو بيريز، وهو ما يمثّل تراجعًا لصناعة البطاريات في أوروبا مع انخفاض الطلب على السيارات الكهربائية.
صورة لخاروف - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2024
مجتمع
شاب يلتهم خروفا بدقائق... فيديو
14:46 GMT
ووفق متابعة منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) لتفاصيل الطلب، يتيح تقدم الشركة السويدية (القادرة على إنتاج 300 ألف بطارية سنويًا) بطلب الحماية من الإفلاس مواصلة عملياتها بصورة معتادة دون التقيّد بسداد الديون المستحقة.
وفضّل عدد من الشركات السويدية التقدم بطلب الحماية من الإفلاس مؤخرا، لضمان الاحتفاظ بالسيطرة على الشركة ومواصلة عملياتها، وفقا لمجلة "الطاقة".
ووفق متابعة منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) لتفاصيل الطلب، يُتيح تقدم الشركة السويدية (القادرة على إنتاج 300 ألف بطارية سنويًا) بطلب الحماية من الإفلاس مواصلة عملياتها بصورة معتادة دون التقيّد بسداد الديون المستحقة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вертолеты Ми-24 на стратегических командно-штабных учениях Восток-2022 на полигоне Сергеевский - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:52 GMTПожарные и спасатели возле компьютерного магазина, пострадавшего в результате израильского авиаудара в центре Бейрута, Ливан - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل09:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала