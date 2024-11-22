https://sarabic.ae/20241122/صفعة-قوية-لصناعة-ثورية-في-أوروبا-شركة-ضخمة-تعلن-إفلاسها--1095099302.html
"صفعة قوية" لصناعة ثورية في أوروبا... شركة ضخمة تعلن إفلاسها
"صفعة قوية" لصناعة ثورية في أوروبا... شركة ضخمة تعلن إفلاسها
سبوتنيك عربي
تلقت صناعة البطاريات في أوروبا صفعة قوية، مع إعلان شركة "نورث فولت" السويدية لإنتاج البطاريات التقدم بطلب للحماية من الإفلاس، ما يُعد انتصارا غير مباشر للصين... 22.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-22T14:59+0000
2024-11-22T14:59+0000
2024-11-22T14:59+0000
اقتصاد
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/16/1095098639_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ad08a62d5fb494afbd4b72caddeb2d9c.jpg
وجاءت الخطوة عقب أشهر من تعثّر الشركة، إذ يبدو أن محاولات الدعم والإنقاذ لم تنجح في تجاوزها أزمة السيولة والقدرة على إنجاز العمليات والعقود المطلوبة. ووفق متابعة منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) لتفاصيل الطلب، يتيح تقدم الشركة السويدية (القادرة على إنتاج 300 ألف بطارية سنويًا) بطلب الحماية من الإفلاس مواصلة عملياتها بصورة معتادة دون التقيّد بسداد الديون المستحقة.ووفق متابعة منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) لتفاصيل الطلب، يُتيح تقدم الشركة السويدية (القادرة على إنتاج 300 ألف بطارية سنويًا) بطلب الحماية من الإفلاس مواصلة عملياتها بصورة معتادة دون التقيّد بسداد الديون المستحقة.
https://sarabic.ae/20241122/شاب-يلتهم-خروفا-بدقائق-فيديو---1095098415.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/16/1095098639_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a8041dade5bf423dd2d70bf1b3c3e0b4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اقتصاد, العالم
"صفعة قوية" لصناعة ثورية في أوروبا... شركة ضخمة تعلن إفلاسها
تلقت صناعة البطاريات في أوروبا صفعة قوية، مع إعلان شركة "نورث فولت" السويدية لإنتاج البطاريات التقدم بطلب للحماية من الإفلاس، ما يُعد انتصارا غير مباشر للصين في سباق الصناعة العالمية.".
وجاءت الخطوة عقب أشهر من تعثّر الشركة، إذ يبدو أن محاولات الدعم والإنقاذ لم تنجح في تجاوزها أزمة السيولة والقدرة على إنجاز العمليات والعقود المطلوبة.
وتقدّمت الشركة بطلب إلى محكمة أميركية معنية بالنظر في قضايا الشركات لحمايتها من الإفلاس، وحظي طلبها بموافقة من القاضي المعني بذلك ألفريدو بيريز، وهو ما يمثّل تراجعًا لصناعة البطاريات في أوروبا مع انخفاض الطلب على السيارات الكهربائية.
ووفق متابعة منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) لتفاصيل الطلب، يتيح تقدم الشركة السويدية (القادرة على إنتاج 300 ألف بطارية سنويًا) بطلب الحماية من الإفلاس مواصلة عملياتها بصورة معتادة دون التقيّد بسداد الديون المستحقة.
وفضّل عدد من الشركات السويدية التقدم بطلب الحماية من الإفلاس مؤخرا، لضمان الاحتفاظ بالسيطرة على الشركة ومواصلة عملياتها، وفقا لمجلة "الطاقة".
ووفق متابعة منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) لتفاصيل الطلب، يُتيح تقدم الشركة السويدية (القادرة على إنتاج 300 ألف بطارية سنويًا) بطلب الحماية من الإفلاس مواصلة عملياتها بصورة معتادة دون التقيّد بسداد الديون المستحقة.