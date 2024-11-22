شاب يلتهم خروفا بدقائق... فيديو

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مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
10:24 GMT
36 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
12:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
مستقبل إقليم كردستان العراق بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات ومحاولات تشكيل الحكومة
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حصاد الأسبوع
خبير: الفيتو الأمريكي دليل واضح على أنها ترعى الإرهاب والإبادة الجماعية
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
فيتو أمريكي جديد في مجلس الأمن ضد قرار لوقف الحرب في غزة
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29 د
صدى الحياة
خبير: الاستحقاق الانتخابي خطوة مهمة والاتفاق على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ينهي التدخلات الخارجية
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
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33 د
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:18 GMT
12 د
صدى الحياة
خبير: الاستحقاق الانتخابي خطوة مهمة والاتفاق على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ينهي التدخلات الخارجية
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستشارة إعلامية تدعو لفصل صناع المحتوى عن الإعلاميين وتدعو لدعم أطفال فلسطين
10:29 GMT
24 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:32 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
11:46 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
آفاق التعاون العلمي والتعليمي والثقافي بين روسيا وأفريقيا
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
12:33 GMT
22 د
ملفات ساخنة
فيتو أمريكي جديد في مجلس الأمن ضد قرار لوقف الحرب في غزة
13:31 GMT
29 د
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شؤون عسكرية
خبير: الرد الروسي بمنظومة "أوريشنيك" الباليستية هو رسالة للغرب بأن لدى موسكو خيارات واسعة للرد
17:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: روسيا ستبقى المصدر الرئيس للغاز لأوروبا
17:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
تداعيات قرار الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وجالانت، "لبنان يسعى لتعديل المقترح الأميركي لضمان انسحاب إسرائيلي كامل"
18:03 GMT
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https://sarabic.ae/20241122/شاب-يلتهم-خروفا-بدقائق-فيديو---1095098415.html
شاب يلتهم خروفا بدقائق... فيديو
شاب يلتهم خروفا بدقائق... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أثار دهشة المتابعين، لشاب جزائري تمكن من أكل خروف بدقائق. 22.11.2024, سبوتنيك عربي
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مجتمع
نادي الفيديو
الجزائر
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التهم شاب جزائري يدعى، سليم الأكول، خروفاً يزن 15 كيلوغراما في نصف ساعة. ويظهر الفيديو الذي نشره الشاب على صفحته على منصة "تيك توك"، فيديو له وهو يلتهم الخروف، في مشهد أثار دهشة آلاف الجزائريين، وحقق ملايين المشاهدات عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.وقال الشاب إن تحدي أكل خروف روماني "يعتبر الأول من نوعه في الجزائر، وسابقة بالنسبة له، رغم أنه سبق أن أكل جملا".يذكر أن الشاب يمارس هذه الهواية منذ سنة 1999، وبحسب قوله فإن يستعد لتناول جمل بأقل من ساعة، مواصلاً تحقيق التحديات.للمرة الأولى.. لقاء يجمع أطول وأقصر امرأتين في العالم... فيديولاعب كرة عربي يلهو بهاتفه خلال المباراة... فيديو
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نادي الفيديو, الجزائر
نادي الفيديو, الجزائر

شاب يلتهم خروفا بدقائق... فيديو

14:46 GMT 22.11.2024
© Getty Images / Peter Cadeصورة لخاروف
صورة لخاروف - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2024
© Getty Images / Peter Cade
تابعنا عبر
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أثار دهشة المتابعين، لشاب جزائري تمكن من أكل خروف بدقائق.
التهم شاب جزائري يدعى، سليم الأكول، خروفاً يزن 15 كيلوغراما في نصف ساعة.
ويظهر الفيديو الذي نشره الشاب على صفحته على منصة "تيك توك"، فيديو له وهو يلتهم الخروف، في مشهد أثار دهشة آلاف الجزائريين، وحقق ملايين المشاهدات عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال الشاب إن تحدي أكل خروف روماني "يعتبر الأول من نوعه في الجزائر، وسابقة بالنسبة له، رغم أنه سبق أن أكل جملا".
يذكر أن الشاب يمارس هذه الهواية منذ سنة 1999، وبحسب قوله فإن يستعد لتناول جمل بأقل من ساعة، مواصلاً تحقيق التحديات.
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