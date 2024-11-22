https://sarabic.ae/20241122/شاب-يلتهم-خروفا-بدقائق-فيديو---1095098415.html
شاب يلتهم خروفا بدقائق... فيديو
شاب يلتهم خروفا بدقائق... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أثار دهشة المتابعين، لشاب جزائري تمكن من أكل خروف بدقائق. 22.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-22T14:46+0000
2024-11-22T14:46+0000
2024-11-22T14:46+0000
مجتمع
نادي الفيديو
الجزائر
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التهم شاب جزائري يدعى، سليم الأكول، خروفاً يزن 15 كيلوغراما في نصف ساعة. ويظهر الفيديو الذي نشره الشاب على صفحته على منصة "تيك توك"، فيديو له وهو يلتهم الخروف، في مشهد أثار دهشة آلاف الجزائريين، وحقق ملايين المشاهدات عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.وقال الشاب إن تحدي أكل خروف روماني "يعتبر الأول من نوعه في الجزائر، وسابقة بالنسبة له، رغم أنه سبق أن أكل جملا".يذكر أن الشاب يمارس هذه الهواية منذ سنة 1999، وبحسب قوله فإن يستعد لتناول جمل بأقل من ساعة، مواصلاً تحقيق التحديات.للمرة الأولى.. لقاء يجمع أطول وأقصر امرأتين في العالم... فيديولاعب كرة عربي يلهو بهاتفه خلال المباراة... فيديو
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, الجزائر
شاب يلتهم خروفا بدقائق... فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أثار دهشة المتابعين، لشاب جزائري تمكن من أكل خروف بدقائق.
التهم شاب جزائري يدعى، سليم الأكول، خروفاً يزن 15 كيلوغراما في نصف ساعة.
ويظهر الفيديو الذي نشره الشاب على صفحته على منصة "تيك توك"، فيديو له وهو يلتهم الخروف، في مشهد أثار دهشة آلاف الجزائريين، وحقق ملايين المشاهدات عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال الشاب إن تحدي أكل خروف روماني "يعتبر الأول من نوعه في الجزائر،
وسابقة بالنسبة له، رغم أنه سبق أن أكل جملا".
يذكر أن الشاب يمارس هذه الهواية منذ سنة 1999، وبحسب قوله فإن يستعد لتناول جمل بأقل من ساعة، مواصلاً تحقيق التحديات.