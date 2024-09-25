https://sarabic.ae/20240925/وسط-هلع-بين-الركاب-طائرة-جزائرية-تهبط-اضطراريا-بسبب-خلل-تقني-فيديو--1093086838.html
وسط "هلع بين الركاب" طائرة جزائرية تهبط اضطراريا بسبب خلل تقني... فيديو
وسط "هلع بين الركاب" طائرة جزائرية تهبط اضطراريا بسبب خلل تقني... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطائرة جزائرية اضطرت للهبوط اضطراريا وسط ذعر بين ركاب الطائرة. 25.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-25T10:05+0000
2024-09-25T10:05+0000
2024-09-25T10:05+0000
مجتمع
نادي الفيديو
الجزائر
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101569/96/1015699660_29:0:1403:773_1920x0_80_0_0_d2f3a3b4e178eead2d6c1ee79f9c2ad6.jpg
ويظهر الفيديو عودة طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية كانت في طريقها إلى إسطنبول، وذلك بعد مرور ساعة من الإقلاع نتيجة خلل تقني.وتظهر المشاهد حالة هلع بين الركاب وأصوات تكبيرات داخل الطائرة، خوفا من سقوطها.بطريقة "احترافية"... هدم ملعب قديم في ماليزيا... فيديوفتيات صينيات يتحركن بطريقة غريبة في تجسيد لـ"مستقبل الروبوت"... فيديو
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101569/96/1015699660_200:0:1231:773_1920x0_80_0_0_da229cc3b9b19f19d9a90e7a7e33e457.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, الجزائر
وسط "هلع بين الركاب" طائرة جزائرية تهبط اضطراريا بسبب خلل تقني... فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطائرة جزائرية اضطرت للهبوط اضطراريا وسط ذعر بين ركاب الطائرة.
ويظهر الفيديو عودة طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية كانت في طريقها إلى إسطنبول، وذلك بعد مرور ساعة من الإقلاع نتيجة خلل تقني.
وتظهر المشاهد حالة هلع بين الركاب وأصوات تكبيرات داخل الطائرة، خوفا من سقوطها.