https://sarabic.ae/20240925/بطريقة-احترافية-هدم-ملعب-قديم-في-ماليزيا-فيديو-1093081870.html
بطريقة "احترافية"... هدم ملعب قديم في ماليزيا... فيديو
بطريقة "احترافية"... هدم ملعب قديم في ماليزيا... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة قيام السلطات الماليزية بهدم ملعب كرة قدم قديم، بسبب مشاكل هيكلية في التصميم. 25.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-25T07:37+0000
2024-09-25T07:37+0000
2024-09-25T07:37+0000
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ويظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة هدم ملعب شاه علم في ماليزيا بطرايقة احترافية، وذلك بسبب مشاكل هيكلية كبيرة وتدهور حالته مع مرور الوقت.يُذكر أنه تم بناء ملعب شاه علم، في عام 1994، وبعد سنوات من الاستخدام، ظهرت مشاكل عديدة تتعلق بالبنية التحتية والصيانة، وتقدر سعت الملعب بنحو 80,000 متفرج.فتيات صينيات يتحركن بطريقة غريبة في تجسيد لـ"مستقبل الروبوت"... فيديومنطاد ضخم يصطدم بسيارة ويرفعها لأمتار... فيديو
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, أخبار ماليزيا اليوم, أخبار كرة القدم
نادي الفيديو, أخبار ماليزيا اليوم, أخبار كرة القدم
بطريقة "احترافية"... هدم ملعب قديم في ماليزيا... فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة قيام السلطات الماليزية بهدم ملعب كرة قدم قديم، بسبب مشاكل هيكلية في التصميم.
ويظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة هدم ملعب شاه علم في ماليزيا بطرايقة احترافية، وذلك بسبب مشاكل هيكلية كبيرة وتدهور حالته مع مرور الوقت.
يُذكر أنه تم بناء ملعب شاه علم،
في عام 1994، وبعد سنوات من الاستخدام، ظهرت مشاكل عديدة تتعلق بالبنية التحتية والصيانة، وتقدر سعت الملعب بنحو 80,000 متفرج.