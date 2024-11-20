https://sarabic.ae/20241120/لاعب-كرة-عربي-يلهو-بهاتفه-خلال-المباراة-فيديو-1095012550.html
لاعب كرة عربي يلهو بهاتفه خلال المباراة... فيديو
لاعب كرة عربي يلهو بهاتفه خلال المباراة... فيديو
سبوتنيك عربي
أحدث لاعب كرة قدم عربي جدلا واسعا بعدما كان يلهو بهاتفه وهو يلعب مباراة رسمية، ما أثار موجة من التعليقات بين السَاخرة والمستغربة. 20.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-20T13:59+0000
2024-11-20T13:59+0000
2024-11-20T14:11+0000
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ويظهر في الفيديو لاعب اتحاد الفوبور الجزائري، أسامة بولعابة، وهو يحمل هاتفا نقالا ويشتغل عليه، كما أظهرت لقطات أخرى اللاعب وهو يتلقى الكرة ويلعب بشكل عادي والهاتف بيده، خلال ضربة ركنية.بدورها، أكدت إدارة اتحاد الفوبور بأن "الفيديو المتداول للاعب اتحاد الفوبور بولعابة أسامة، وهو يقوم بإبعاد الكرة حاملا للهاتف النقال كان بغرض إرجاعه لصاحبه".وأضاف البيان أن "حيثيات المشهد تعود إلى سقوط هاتف ممرض الفريق خلال دخوله لأرضية الميدان لإسعاف أحد اللاعبين قبل توثيق تلك اللقطة، ليحاول بعدها أسامة إعادته لصاحبه غير أنّ تواصل اللعب منعه من ذلك".مشهد غريب لـ"سقوط سحابة" على الأرض في إندونيسيا... فيديومشهد مروع يستوجب حذر الجميع... مقتل امرأة سحبها السلم المتحرك... فيديوكيف أنقذ كلب ضال حياة سائح تائه على ارتفاع آلاف الأقدام... فيديو
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو
لاعب كرة عربي يلهو بهاتفه خلال المباراة... فيديو
13:59 GMT 20.11.2024 (تم التحديث: 14:11 GMT 20.11.2024)
أحدث لاعب كرة قدم عربي جدلا واسعا بعدما كان يلهو بهاتفه وهو يلعب مباراة رسمية، ما أثار موجة من التعليقات بين السَاخرة والمستغربة.
ويظهر في الفيديو لاعب اتحاد الفوبور الجزائري، أسامة بولعابة، وهو يحمل هاتفا نقالا ويشتغل عليه، كما أظهرت لقطات أخرى اللاعب وهو يتلقى الكرة ويلعب بشكل عادي والهاتف بيده، خلال ضربة ركنية.
وأثار الفيديو تفاعلا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبَّروا عن استغرابهم من الحادثة، بينما سخر آخرون من الحادثة.
بدورها، أكدت إدارة اتحاد الفوبور بأن "الفيديو المتداول للاعب اتحاد الفوبور بولعابة أسامة، وهو يقوم بإبعاد الكرة حاملا للهاتف النقال كان بغرض إرجاعه لصاحبه".
وأضاف البيان أن "حيثيات المشهد تعود إلى سقوط هاتف ممرض الفريق خلال دخوله لأرضية الميدان لإسعاف أحد اللاعبين قبل توثيق تلك اللقطة، ليحاول بعدها أسامة إعادته لصاحبه غير أنّ تواصل اللعب منعه من ذلك".