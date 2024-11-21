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مساحة حرة
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https://sarabic.ae/20241121/للمرة-الأولى-لقاء-يجمع-أطول-وأقصر-امرأتين-في-العالم-فيديو-1095037850.html
للمرة الأولى.. لقاء يجمع أطول وأقصر امرأتين في العالم... فيديو
للمرة الأولى.. لقاء يجمع أطول وأقصر امرأتين في العالم... فيديو
سبوتنيك عربي
شهدت العاصمة البريطانية لندن، لقاء جمع أطول وأقصر امرأتين في العالم، للمرة الأولى، تزامنا مع الاحتفال بالذكرى السنوية لموسوعة "غينيس" للأرقام القياسية. 21.11.2024, سبوتنيك عربي
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مجتمع
نادي الفيديو
أصحاب الأرقام القياسية
امرأة
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ونشرت موسوعة "غينس" عبر حسابها على منصة "إكس"، مقطع فيديو جمع التركية روميسا جيلجي، أطول امرأة في العالم، مع أقصر امرأة في العالم الهندية جيوتي أمجي، حيث تناولا الشاي معًا في لندن.وتعد متخصصة التكنولوجيا التركية روميسا جيلجي البالغة 27 عاما، أطول امرأة في العالم بطول 215.16 سم، بينما تعتبر الفنانة الهندية جيوتي أمجي، البالغة 30 عاماً، الأقصر قامة، إذ لا يتجاوز طولها 62.8 سم.وتعاني التركية جيلجي، من حالة نادرة تسمى "متلازمة ويفر"، والتي تسبب نموا متسارعا وتشوهات هيكلية في الجسم، في حين تعاني الهندية أمجي من التقزم.مشهد غريب لـ"سقوط سحابة" على الأرض في إندونيسيا... فيديو أينشتاين يجتاز أكبر تحد له بعد 60 عاما من وفاته
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نادي الفيديو, أصحاب الأرقام القياسية, امرأة
نادي الفيديو, أصحاب الأرقام القياسية, امرأة

للمرة الأولى.. لقاء يجمع أطول وأقصر امرأتين في العالم... فيديو

11:21 GMT 21.11.2024
© AP Photo / Mary Altafferالهندية جيوتي أمجي أقصر امرأة في العالم من موسوعة غينيس للأرقام القياسية
الهندية جيوتي أمجي أقصر امرأة في العالم من موسوعة غينيس للأرقام القياسية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2024
© AP Photo / Mary Altaffer
تابعنا عبر
شهدت العاصمة البريطانية لندن، لقاء جمع أطول وأقصر امرأتين في العالم، للمرة الأولى، تزامنا مع الاحتفال بالذكرى السنوية لموسوعة "غينيس" للأرقام القياسية.
ونشرت موسوعة "غينس" عبر حسابها على منصة "إكس"، مقطع فيديو جمع التركية روميسا جيلجي، أطول امرأة في العالم، مع أقصر امرأة في العالم الهندية جيوتي أمجي، حيث تناولا الشاي معًا في لندن.
وتعد متخصصة التكنولوجيا التركية روميسا جيلجي البالغة 27 عاما، أطول امرأة في العالم بطول 215.16 سم، بينما تعتبر الفنانة الهندية جيوتي أمجي، البالغة 30 عاماً، الأقصر قامة، إذ لا يتجاوز طولها 62.8 سم.

وقال رئيس تحرير موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية كريج جلينداي: "تتمحور موسوعة غينيس للأرقام القياسية حول الاحتفال بالاختلافات، ومن خلال الجمع بين هاتين المرأتين الرائعتين والرمزيتين، يمكنهما مشاركة وجهات نظرهما حول الحياة مع بعضهما بعضا، ومعنا أيضًا".

وتعاني التركية جيلجي، من حالة نادرة تسمى "متلازمة ويفر"، والتي تسبب نموا متسارعا وتشوهات هيكلية في الجسم، في حين تعاني الهندية أمجي من التقزم.
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