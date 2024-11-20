https://sarabic.ae/20241120/أينشتاين-يجتاز-أكبر-تحد-له-بعد-60-عاما-من-وفاته--1094995706.html

أينشتاين يجتاز أكبر تحد له بعد 60 عاما من وفاته

أينشتاين يجتاز أكبر تحد له بعد 60 عاما من وفاته

سبوتنيك عربي

كشف فريق من علماء الفلك قاموا برسم خريطة لتوزيع ما يقرب من 6 ملايين مجرة عبر 11 مليار سنة من تاريخ الكون، عن صحة نظرية النسبية العامة التي تحدث عنها أينشتاين. 20.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-20T10:12+0000

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2024-11-20T10:12+0000

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لا تزال الرياضيات التي ابتكرها ألبرت أينشتاين لوصف العمليات الجاذبية للكون المادي في أوائل القرن العشرين صامدة بقوة.أكد علماء الفلك بقيادة مختبر لورانس بيركلي الوطني، (هو تعاون دولي ضخم يعمل حاليًا على رسم خريطة الكون المرئي لكشف أكبر أسراره)، أن الطريقة التي تتجمع بها جاذبية هذه المجرات معًا على طول خيوط الشبكة الكونية ضد السحب الخارجي لتوسع الكون، والطريقة التي تتطور بها الشبكة بمرور الوقت، تتفق تمامًا مع التنبؤات التي قدمتها نظرية أينشتاين الشهيرة.وأضافت زاروك: "إن دراسة معدل تشكل المجرات تسمح لنا باختبار نظرياتنا بشكل مباشر، وحتى الآن، نحن نتوافق مع ما تتوقعه النسبية العامة على المقاييس الكونية".الجاذبية أساسية للطريقة التي يعمل بها الكون. لكن نحن لا نعرف ما هي أو لماذا هي كذلك، فقط أن الأجسام ذات الكتلة الأكبر تميل إلى جذب الأجسام الأخرى ذات الكتلة الأصغر، وأن قوة الجذب تتناسب بشكل مباشر مع الكتلة، وأنها تغير هندسة الزمكان حول الكتلة.كما أنها تتصرف مثل الغراء الذي يجذب الكون معًا. تمتد خيوط كبيرة من المجالات الجاذبية التي تولدها المادة المظلمة عبر الكون بأكمله في نوع من الشبكة، ومعظم المادة في الكون موزعة على طول خيوط وعقد هذه الشبكة الكونية.ولكن العثور على عيوب في النظرية يمكن أن يكشف عن حلول لبعض المشاكل الشائكة بشكل ملحوظ، مثل الاختلافات التي لا يمكن التوفيق بينها بين ميكانيكا الكم والفيزياء الكلاسيكية.لقد استخدم العلماء نظرية النسبية العامة للتنبؤ بنمو الشبكة الكونية وتوزيعها، ووجدوا أن الكون الذي نعيش فيه تصرف بالطريقة التي تقول النسبية إنه يجب أن يكون عليها، على نطاق كوني ملحمي.وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة "ساينس أليرت" العلمية، يواصل العلماء دراسة نظرية النسبية العامة لمعرفة ما إذا كان محتوى الكون يبدو تمامًا كما تقول النظرية، على جميع المقاييس أم لا.علماء فلك يرصدون انفجارا مدهشا لمستعر أعظم... فيديوعلماء يرصدون فقاعات مغناطيسية تحيط بـ"حزام المادة المظلمة" حول درب التبانة

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علوم, الكون, الكون, تطور الكون, نشاة الكون, سرعة توسع الكون, توسع الكون, ألبرت أينشتاين, رسائل أينشتاين, النظرية النسبية