أينشتاين يجتاز أكبر تحد له بعد 60 عاما من وفاته

عربي
مراسل "سبوتنيك" في سوريا: عدوان يستهدف مدينة تدمر بريف حمص الشرقي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: اغتيال محمد عفيف أفقد رمزا من رموز الكلمة المقاومة التي لطالما أدارت الحروب الإعلامية
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
جولة الحسم في دوري الأمم الأوروبية ومبابي خارج تشكيلة فرنسا
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تشهد إسرائيل تحولات جذرية بعد مظاهرات الحريديم
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
11:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
12:03 GMT
57 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: هناك تفاؤل حذر حول وقف إطلاق النار في لبنان
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل ينجح المبعوث الأمريكي هذه المرة في الخروج باتفاق حول وقف إطلاق النار في لبنان
18:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
اكتشاف نظائر جديدة تمامًا للعناصر الأرضية النادرة الثقيلة
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
32 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:16 GMT
7 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:22 GMT
7 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
10:03 GMT
57 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
مستشارة إعلامية تدعو لفصل صناع المحتوى عن الإعلاميين وتدعو لدعم أطفال فلسطين
11:36 GMT
24 د
من الملعب
جولة الحسم في دوري الأمم الأوروبية ومبابي خارج تشكيلة فرنسا
12:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
هل ينجح المبعوث الأمريكي هذه المرة في الخروج باتفاق حول وقف إطلاق النار في لبنان
12:30 GMT
29 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20241120/أينشتاين-يجتاز-أكبر-تحد-له-بعد-60-عاما-من-وفاته--1094995706.html
أينشتاين يجتاز أكبر تحد له بعد 60 عاما من وفاته
أينشتاين يجتاز أكبر تحد له بعد 60 عاما من وفاته
سبوتنيك عربي
كشف فريق من علماء الفلك قاموا برسم خريطة لتوزيع ما يقرب من 6 ملايين مجرة عبر 11 مليار سنة من تاريخ الكون، عن صحة نظرية النسبية العامة التي تحدث عنها أينشتاين. 20.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-20T10:12+0000
2024-11-20T10:12+0000
مجتمع
علوم
الكون
الكون
تطور الكون
نشاة الكون
سرعة توسع الكون
توسع الكون
ألبرت أينشتاين
رسائل أينشتاين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/14/1094994337_0:608:2048:1760_1920x0_80_0_0_769311543100da76620de4b549b2a3f0.jpg
لا تزال الرياضيات التي ابتكرها ألبرت أينشتاين لوصف العمليات الجاذبية للكون المادي في أوائل القرن العشرين صامدة بقوة.أكد علماء الفلك بقيادة مختبر لورانس بيركلي الوطني، (هو تعاون دولي ضخم يعمل حاليًا على رسم خريطة الكون المرئي لكشف أكبر أسراره)، أن الطريقة التي تتجمع بها جاذبية هذه المجرات معًا على طول خيوط الشبكة الكونية ضد السحب الخارجي لتوسع الكون، والطريقة التي تتطور بها الشبكة بمرور الوقت، تتفق تمامًا مع التنبؤات التي قدمتها نظرية أينشتاين الشهيرة.وأضافت زاروك: "إن دراسة معدل تشكل المجرات تسمح لنا باختبار نظرياتنا بشكل مباشر، وحتى الآن، نحن نتوافق مع ما تتوقعه النسبية العامة على المقاييس الكونية".الجاذبية أساسية للطريقة التي يعمل بها الكون. لكن نحن لا نعرف ما هي أو لماذا هي كذلك، فقط أن الأجسام ذات الكتلة الأكبر تميل إلى جذب الأجسام الأخرى ذات الكتلة الأصغر، وأن قوة الجذب تتناسب بشكل مباشر مع الكتلة، وأنها تغير هندسة الزمكان حول الكتلة.كما أنها تتصرف مثل الغراء الذي يجذب الكون معًا. تمتد خيوط كبيرة من المجالات الجاذبية التي تولدها المادة المظلمة عبر الكون بأكمله في نوع من الشبكة، ومعظم المادة في الكون موزعة على طول خيوط وعقد هذه الشبكة الكونية.ولكن العثور على عيوب في النظرية يمكن أن يكشف عن حلول لبعض المشاكل الشائكة بشكل ملحوظ، مثل الاختلافات التي لا يمكن التوفيق بينها بين ميكانيكا الكم والفيزياء الكلاسيكية.لقد استخدم العلماء نظرية النسبية العامة للتنبؤ بنمو الشبكة الكونية وتوزيعها، ووجدوا أن الكون الذي نعيش فيه تصرف بالطريقة التي تقول النسبية إنه يجب أن يكون عليها، على نطاق كوني ملحمي.وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة "ساينس أليرت" العلمية، يواصل العلماء دراسة نظرية النسبية العامة لمعرفة ما إذا كان محتوى الكون يبدو تمامًا كما تقول النظرية، على جميع المقاييس أم لا.علماء فلك يرصدون انفجارا مدهشا لمستعر أعظم... فيديوعلماء يرصدون فقاعات مغناطيسية تحيط بـ"حزام المادة المظلمة" حول درب التبانة
https://sarabic.ae/20241116/بحث-فيزيائي-السفر-عبر-الزمن-ممكن-في-هذه-الحالة-1094856352.html
https://sarabic.ae/20240109/أينشتاين-الصيني-يبدأ-بمراقبة-الظواهر-الفضائية-المجهولة-1084826038.html
https://sarabic.ae/20241117/صور-جديدة-من-الفضاء-قد-تغير-النظرية-الحالية-لنشأة-الكون-1094880091.html
الكون
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/14/1094994337_0:416:2048:1952_1920x0_80_0_0_dafd3146468a1a452bed78a4eb52c169.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
علوم, الكون, الكون, تطور الكون, نشاة الكون, سرعة توسع الكون, توسع الكون, ألبرت أينشتاين, رسائل أينشتاين, النظرية النسبية
علوم, الكون, الكون, تطور الكون, نشاة الكون, سرعة توسع الكون, توسع الكون, ألبرت أينشتاين, رسائل أينشتاين, النظرية النسبية

أينشتاين يجتاز أكبر تحد له بعد 60 عاما من وفاته

10:12 GMT 20.11.2024
© Getty Images / Keystoneصورة ملتقطة عان 1930 للعالم ألبرت أينشتاين (1879 - 1955)
صورة ملتقطة عان 1930 للعالم ألبرت أينشتاين (1879 - 1955) - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2024
© Getty Images / Keystone
تابعنا عبر
كشف فريق من علماء الفلك قاموا برسم خريطة لتوزيع ما يقرب من 6 ملايين مجرة عبر 11 مليار سنة من تاريخ الكون، عن صحة نظرية النسبية العامة التي تحدث عنها أينشتاين.
لا تزال الرياضيات التي ابتكرها ألبرت أينشتاين لوصف العمليات الجاذبية للكون المادي في أوائل القرن العشرين صامدة بقوة.
أكد علماء الفلك بقيادة مختبر لورانس بيركلي الوطني، (هو تعاون دولي ضخم يعمل حاليًا على رسم خريطة الكون المرئي لكشف أكبر أسراره)، أن الطريقة التي تتجمع بها جاذبية هذه المجرات معًا على طول خيوط الشبكة الكونية ضد السحب الخارجي لتوسع الكون، والطريقة التي تتطور بها الشبكة بمرور الوقت، تتفق تمامًا مع التنبؤات التي قدمتها نظرية أينشتاين الشهيرة.
وبحسب العلماء، هذا هو أكبر اختبار للنسبية العامة حتى الآن، حيث يمتد على معظم تاريخ الكون الذي يبلغ 13.8 مليار سنة، مما يعني أن النظرية صامدة على أكبر المقاييس وكذلك أصغرها.
شبكة الزمكان الافتراضية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2024
مجتمع
بحث فيزيائي: السفر عبر الزمن ممكن في هذه الحالة
16 نوفمبر, 09:04 GMT
تقول عالمة الكونيات بولين زاروك، من المركز الوطني الفرنسي للأبحاث العلمية: "لقد تم اختبار النسبية العامة بشكل جيد للغاية على نطاق الأنظمة الشمسية، ولكننا كنا بحاجة أيضًا إلى اختبار ما إذا كان افتراضنا يعمل على نطاقات أكبر بكثير".
وأضافت زاروك: "إن دراسة معدل تشكل المجرات تسمح لنا باختبار نظرياتنا بشكل مباشر، وحتى الآن، نحن نتوافق مع ما تتوقعه النسبية العامة على المقاييس الكونية".
الجاذبية أساسية للطريقة التي يعمل بها الكون. لكن نحن لا نعرف ما هي أو لماذا هي كذلك، فقط أن الأجسام ذات الكتلة الأكبر تميل إلى جذب الأجسام الأخرى ذات الكتلة الأصغر، وأن قوة الجذب تتناسب بشكل مباشر مع الكتلة، وأنها تغير هندسة الزمكان حول الكتلة.
مسبار فضائي تشانغ آه-5 لجمع عينات من القمر وإعادتها، الصين 6 ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2024
"أينشتاين" الصيني يبدأ بمراقبة الظواهر الفضائية المجهولة
9 يناير, 14:03 GMT
كما أنها تتصرف مثل الغراء الذي يجذب الكون معًا. تمتد خيوط كبيرة من المجالات الجاذبية التي تولدها المادة المظلمة عبر الكون بأكمله في نوع من الشبكة، ومعظم المادة في الكون موزعة على طول خيوط وعقد هذه الشبكة الكونية.

وبحسب الدراسة، فإن الكون قابل للتنبؤ والقياس، لكن حتى الآن، مقيد ومحدد بشكل جيد للغاية من خلال نظرية النسبية العامة.

ولكن العثور على عيوب في النظرية يمكن أن يكشف عن حلول لبعض المشاكل الشائكة بشكل ملحوظ، مثل الاختلافات التي لا يمكن التوفيق بينها بين ميكانيكا الكم والفيزياء الكلاسيكية.
المجرة إن جي سي 5005 (أو كالدويل 29) في كوكبة كلاب الصيد - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2024
مجتمع
صور جديدة من الفضاء قد تغير النظرية الحالية لنشأة الكون
17 نوفمبر, 16:25 GMT
لقد استخدم العلماء نظرية النسبية العامة للتنبؤ بنمو الشبكة الكونية وتوزيعها، ووجدوا أن الكون الذي نعيش فيه تصرف بالطريقة التي تقول النسبية إنه يجب أن يكون عليها، على نطاق كوني ملحمي.
وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة "ساينس أليرت" العلمية، يواصل العلماء دراسة نظرية النسبية العامة لمعرفة ما إذا كان محتوى الكون يبدو تمامًا كما تقول النظرية، على جميع المقاييس أم لا.
علماء فلك يرصدون انفجارا مدهشا لمستعر أعظم... فيديو
علماء يرصدون فقاعات مغناطيسية تحيط بـ"حزام المادة المظلمة" حول درب التبانة
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая машина пехоты БМП-1АМ Басурманин на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:18 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل06:32 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 20:50 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала