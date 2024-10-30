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https://sarabic.ae/20241030/علماء-فلك-يرصدون-انفجارا-مدهشا-لمستعر-أعظم-فيديو-1094305602.html
علماء فلك يرصدون انفجارا مدهشا لمستعر أعظم... فيديو
علماء فلك يرصدون انفجارا مدهشا لمستعر أعظم... فيديو
سبوتنيك عربي
رصد علماء الفلك في الصين واليابان لشهور، نجما مستعرًا أعظم، وهو الانفجار العنيف الذي حدث عندما اكتسب نجم قزم أبيض ميت، الكثير من الكتلة من رفيق ثنائي، حتى أنه... 30.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-30T07:53+0000
2024-10-30T07:53+0000
مجتمع
علوم
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ويعد ذلك من أحد الأحداث القليلة جدًا، التي تم تسجيلها في تاريخ البشرية، وهو مختبر حاسم لمحاولة فهم الطريقة التي تتطور بها بقايا المستعر الأعظم بمرور الوقت.ولكن لم يتم اكتشاف المادة التي قذفها القزم الأبيض حتى عام 2013، حيث تمددت بعيدًا عن موقع المستعر الأعظم في تكوين كروي، وهو بقايا مستعر أعظم تسمى "بي أيه 30".وقال الفيزيائي كريستوفر مارتن من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا: "ستكون الصورة القياسية لبقايا المستعر الأعظم مثل صورة ثابتة لعرض الألعاب النارية، يقدم لنا جهاز كيسك شيئًا أشبه بـ "فيلم" حيث يمكننا قياس حركة جمر الانفجار أثناء انطلاقه للخارج من الانفجار المركزي".
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علوم
علوم

علماء فلك يرصدون انفجارا مدهشا لمستعر أعظم... فيديو

07:53 GMT 30.10.2024
© Depositphotos.com / Juric.Pانفجار مستعر أعظم (سوبر نوفا)
انفجار مستعر أعظم (سوبر نوفا) - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2024
© Depositphotos.com / Juric.P
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رصد علماء الفلك في الصين واليابان لشهور، نجما مستعرًا أعظم، وهو الانفجار العنيف الذي حدث عندما اكتسب نجم قزم أبيض ميت، الكثير من الكتلة من رفيق ثنائي، حتى أنه تجاوز الكتلة الحرجة انفجر عام 1181 ميلادي، وتمت تسميته "إس إن" 1181.
ويعد ذلك من أحد الأحداث القليلة جدًا، التي تم تسجيلها في تاريخ البشرية، وهو مختبر حاسم لمحاولة فهم الطريقة التي تتطور بها بقايا المستعر الأعظم بمرور الوقت.
ولكن لم يتم اكتشاف المادة التي قذفها القزم الأبيض حتى عام 2013، حيث تمددت بعيدًا عن موقع المستعر الأعظم في تكوين كروي، وهو بقايا مستعر أعظم تسمى "بي أيه 30".
وفي عام 2023، اكتشف علماء الفلك خيوطًا خافتة ورقيقة داخل الكرة، مثل الأسلاك التي تربط المقذوفات بالقزم الأبيض في المركز.
الآن، تم رسم خريطة لهذه الخيوط، وقياس سرعتها، باستخدام جهاز تصوير الشبكة الكونية "كيسك"، مما يمنحنا خريطة جديدة ثلاثية الأبعاد لبقايا المستعر الأعظم التي لا تزال تنفجر في الفضاء.
وقال الفيزيائي كريستوفر مارتن من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا: "ستكون الصورة القياسية لبقايا المستعر الأعظم مثل صورة ثابتة لعرض الألعاب النارية، يقدم لنا جهاز كيسك شيئًا أشبه بـ "فيلم" حيث يمكننا قياس حركة جمر الانفجار أثناء انطلاقه للخارج من الانفجار المركزي".
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