https://sarabic.ae/20241028/هيكل-عملاق-في-الفضاء-يتحدى-فهمنا-للكون-فيديو-1094243898.html

هيكل عملاق في الفضاء يتحدى فهمنا للكون... فيديو

هيكل عملاق في الفضاء يتحدى فهمنا للكون... فيديو

سبوتنيك عربي

اكتشف علماء الفلك بنية عملاقة من المجرات، يبلغ قطرها حوالي 1.3 مليار سنة ضوئية، ولا تتطابق مع أي بنية كونية معروفة. 28.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-28T12:52+0000

2024-10-28T12:52+0000

2024-10-28T12:52+0000

مجتمع

علوم

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وتم تسمية الاكتشاف الجديد بـ"الحلقة الهائلة"، وكشف العلماء أن اكتشافها قد يعني أننا بحاجة إلى تعديل النموذج القياسي لعلم الكون.وأشرفت عالمة الفلك، أليكسيا لوبيز، من جامعة سنترال لانكشاير، على الفريق الذي اكتشف "الحلقة الهائلة"، وأعلنت عنه في الاجتماع رقم 243 للجمعية الفلكية الأمريكية في يناير، وتم نشره في مجلة علم الكونيات وفيزياء الجسيمات الفلكية.وقالت لوبيز في يناير/كانون الثاني: "لا يسهل تفسير أي من هذين الهيكلين الضخمين للغاية في فهمنا الحالي للكون"، حسبما نقله عنها موقع "ساينس أليرت"، اليوم الاثنين.ولكن الحجم ليس سوى واحدة من المشاكل، المشكلة الأخرى هي ما يعنيه هذا الاكتشاف لعلم الكون، ودراسة تطور الكون، النموذج الحالي هو النموذج الذي يتناسب حاليًا بشكل أفضل مع ما نلاحظه، ولكن هناك بعض الميزات التي يصعب تفسيرها في إطاره.كما أن هناك احتمال آخر، حسب الموقع، وهو أن تكون هذه الهياكل عبارة عن نوع من العيوب الطوبولوجية في نسيج الزمكان، والمعروف باسم الأوتار الكونية، ويعتقد أن هذه الأوتار تشبه التجاعيد التي تظهر على نطاق واسع في الكون المبكر، عندما تمدد الزمكان، ثم تجمد في مكانه.في الوقت الحالي، لا أحد يعرف على وجه اليقين ما تعنيه الحلقة الهائلة والقوس العملاق، قد تكون مجرد ترتيبات عشوائية للمجرات تدور عبر السماء، على الرغم من أن احتمالية ذلك تبدو ضئيلة للغاية.وبيّنت لوبيز أنه بناء "على النظريات الكونية الحالية، لم نعتقد أن الهياكل على هذا النطاق ممكنة".

https://sarabic.ae/20241028/فيديو-يظهر-الغلاف-الجوي-للشمس-بشكل-دقيق-لأول-مرة-1094238639.html

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