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تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
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مساحة حرة
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الإنسان والثقافة
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12:31 GMT
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مستقبل إقليم كردستان العراق بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات ومحاولات تشكيل الحكومة
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خبير: الاستحقاق الانتخابي خطوة مهمة والاتفاق على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ينهي التدخلات الخارجية
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البرنامج الصباحي
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المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:18 GMT
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صدى الحياة
خبير: الاستحقاق الانتخابي خطوة مهمة والاتفاق على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ينهي التدخلات الخارجية
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
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الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
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آفاق التعاون العلمي والتعليمي والثقافي بين روسيا وأفريقيا
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وزير خارجية المجر يكشف عن سعي أوروبا وواشنطن "لإجهاض السلام" قبل استلام ترامب للرئاسة
وزير خارجية المجر يكشف عن سعي أوروبا وواشنطن "لإجهاض السلام" قبل استلام ترامب للرئاسة
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، أن إدارة البيت الأبيض المنتهية ولايتها، وقيادة الاتحاد الأوروبي، تبذلان قصارى جهدهما لجعل التسوية السلمية للصراع في... 22.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-22T05:19+0000
2024-11-22T05:19+0000
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وقال سيارتو، اليوم الجمعة: "قررت الإدارة الديمقراطية وأصدقاؤها الليبراليون الأوروبيون أيضًا، اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لجعل السلام مستحيلًا في يناير/ كانون الثاني".وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم أمس الخميس إن أوكرانيا ضربت أهدافًا في منطقتي كورسك وبريانسك في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني، باستخدام صواريخ "أتاكمز" الأمريكية، وصواريخ "ستورم شادو" البريطانية.وأوضح أن روسيا أطلقت بنجاح، صاروخًا باليستيًا متوسط ​​المدى جديدًا في 21 نوفمبر، ردًا على استخدام أوكرانيا للأسلحة الأمريكية والبريطانية.وفي وقت سابق، تعهد ترامب بأنه سيتمكن من التوصل إلى تسوية للصراع الأوكراني، من خلال المحادثات في يوم واحد، وتقول روسيا إن هذه المشكلة معقدة للغاية بحيث يصعب حلها بمثل هذا الشكل البسيط.بوتين: لا أحد يمتلك اليوم الوسائل لمواجهة أحدث أسلحة روسيا
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وزير خارجية المجر يكشف عن سعي أوروبا وواشنطن "لإجهاض السلام" قبل استلام ترامب للرئاسة

05:19 GMT 22.11.2024
© AP Photo / Brendan Smialowski/Pool Photoقمة مجموعة السبع في هيروشيما
قمة مجموعة السبع في هيروشيما - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2024
© AP Photo / Brendan Smialowski/Pool Photo
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صرح وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، أن إدارة البيت الأبيض المنتهية ولايتها، وقيادة الاتحاد الأوروبي، تبذلان قصارى جهدهما لجعل التسوية السلمية للصراع في أوكرانيا مستحيلة، بعد تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.
وقال سيارتو، اليوم الجمعة: "قررت الإدارة الديمقراطية وأصدقاؤها الليبراليون الأوروبيون أيضًا، اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لجعل السلام مستحيلًا في يناير/ كانون الثاني".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مؤتمر فالداي الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2024
خبراء: إدارة بايدن تريد توريط ترامب.. وروسيا جادة في الردع النووي
20 نوفمبر, 18:29 GMT

ما نحتاجه الآن هو الحكمة والهدوء الاستراتيجي والاهتمام من معسكر السلام حتى يظل الأمل الذي أشرق في السماء قبل أيام قليلة حيًا في 20 يناير (يوم مباشرة ترامب لمهامه).

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم أمس الخميس إن أوكرانيا ضربت أهدافًا في منطقتي كورسك وبريانسك في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني، باستخدام صواريخ "أتاكمز" الأمريكية، وصواريخ "ستورم شادو" البريطانية.
وأوضح أن روسيا أطلقت بنجاح، صاروخًا باليستيًا متوسط ​​المدى جديدًا في 21 نوفمبر، ردًا على استخدام أوكرانيا للأسلحة الأمريكية والبريطانية.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2024
بوتين: من المستحيل استخدام أسلحة بعيدة المدى ضد روسيا دون متخصصين من البلدان التي صنعتها
أمس, 17:14 GMT
وأصاب الصاروخ مجمعًا دفاعيًا وصناعيًا في مدينة دنيبروبيتروفسك الأوكرانية، والمعروفة أيضًا باسم دنيبرو.
وفي وقت سابق، تعهد ترامب بأنه سيتمكن من التوصل إلى تسوية للصراع الأوكراني، من خلال المحادثات في يوم واحد، وتقول روسيا إن هذه المشكلة معقدة للغاية بحيث يصعب حلها بمثل هذا الشكل البسيط.
بوتين: لا أحد يمتلك اليوم الوسائل لمواجهة أحدث أسلحة روسيا
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