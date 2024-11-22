https://sarabic.ae/20241122/وزير-خارجية-المجر-يكشف-عن-سعي-أوروبا-وواشنطن-لإجهاض-السلام-قبل-استلام-ترامب-للرئاسة-1095074939.html

وزير خارجية المجر يكشف عن سعي أوروبا وواشنطن "لإجهاض السلام" قبل استلام ترامب للرئاسة

وزير خارجية المجر يكشف عن سعي أوروبا وواشنطن "لإجهاض السلام" قبل استلام ترامب للرئاسة

سبوتنيك عربي

صرح وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، أن إدارة البيت الأبيض المنتهية ولايتها، وقيادة الاتحاد الأوروبي، تبذلان قصارى جهدهما لجعل التسوية السلمية للصراع في... 22.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-22T05:19+0000

2024-11-22T05:19+0000

2024-11-22T05:19+0000

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وقال سيارتو، اليوم الجمعة: "قررت الإدارة الديمقراطية وأصدقاؤها الليبراليون الأوروبيون أيضًا، اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لجعل السلام مستحيلًا في يناير/ كانون الثاني".وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم أمس الخميس إن أوكرانيا ضربت أهدافًا في منطقتي كورسك وبريانسك في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني، باستخدام صواريخ "أتاكمز" الأمريكية، وصواريخ "ستورم شادو" البريطانية.وأوضح أن روسيا أطلقت بنجاح، صاروخًا باليستيًا متوسط ​​المدى جديدًا في 21 نوفمبر، ردًا على استخدام أوكرانيا للأسلحة الأمريكية والبريطانية.وفي وقت سابق، تعهد ترامب بأنه سيتمكن من التوصل إلى تسوية للصراع الأوكراني، من خلال المحادثات في يوم واحد، وتقول روسيا إن هذه المشكلة معقدة للغاية بحيث يصعب حلها بمثل هذا الشكل البسيط.بوتين: لا أحد يمتلك اليوم الوسائل لمواجهة أحدث أسلحة روسيا

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https://sarabic.ae/20241121/بوتين-من-المستحيل-استخدام-أسلحة-بعيدة-المدى-ضد-روسيا-دون-متخصصين-من-البلدان-التي-صنعت-فيها-1095064500.html

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