https://sarabic.ae/20241122/وزير-خارجية-المجر-يكشف-عن-سعي-أوروبا-وواشنطن-لإجهاض-السلام-قبل-استلام-ترامب-للرئاسة-1095074939.html
وزير خارجية المجر يكشف عن سعي أوروبا وواشنطن "لإجهاض السلام" قبل استلام ترامب للرئاسة
وزير خارجية المجر يكشف عن سعي أوروبا وواشنطن "لإجهاض السلام" قبل استلام ترامب للرئاسة
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، أن إدارة البيت الأبيض المنتهية ولايتها، وقيادة الاتحاد الأوروبي، تبذلان قصارى جهدهما لجعل التسوية السلمية للصراع في... 22.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-22T05:19+0000
2024-11-22T05:19+0000
2024-11-22T05:19+0000
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وقال سيارتو، اليوم الجمعة: "قررت الإدارة الديمقراطية وأصدقاؤها الليبراليون الأوروبيون أيضًا، اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لجعل السلام مستحيلًا في يناير/ كانون الثاني".وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم أمس الخميس إن أوكرانيا ضربت أهدافًا في منطقتي كورسك وبريانسك في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني، باستخدام صواريخ "أتاكمز" الأمريكية، وصواريخ "ستورم شادو" البريطانية.وأوضح أن روسيا أطلقت بنجاح، صاروخًا باليستيًا متوسط المدى جديدًا في 21 نوفمبر، ردًا على استخدام أوكرانيا للأسلحة الأمريكية والبريطانية.وفي وقت سابق، تعهد ترامب بأنه سيتمكن من التوصل إلى تسوية للصراع الأوكراني، من خلال المحادثات في يوم واحد، وتقول روسيا إن هذه المشكلة معقدة للغاية بحيث يصعب حلها بمثل هذا الشكل البسيط.بوتين: لا أحد يمتلك اليوم الوسائل لمواجهة أحدث أسلحة روسيا
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العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, الولايات المتحدة الأمريكية
وزير خارجية المجر يكشف عن سعي أوروبا وواشنطن "لإجهاض السلام" قبل استلام ترامب للرئاسة
صرح وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، أن إدارة البيت الأبيض المنتهية ولايتها، وقيادة الاتحاد الأوروبي، تبذلان قصارى جهدهما لجعل التسوية السلمية للصراع في أوكرانيا مستحيلة، بعد تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.
وقال سيارتو، اليوم الجمعة: "قررت الإدارة الديمقراطية وأصدقاؤها الليبراليون الأوروبيون أيضًا، اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لجعل السلام مستحيلًا في يناير/ كانون الثاني".
ما نحتاجه الآن هو الحكمة والهدوء الاستراتيجي والاهتمام من معسكر السلام حتى يظل الأمل الذي أشرق في السماء قبل أيام قليلة حيًا في 20 يناير (يوم مباشرة ترامب لمهامه).
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم أمس الخميس إن أوكرانيا ضربت أهدافًا في منطقتي كورسك وبريانسك في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني، باستخدام صواريخ "أتاكمز" الأمريكية، وصواريخ "ستورم شادو" البريطانية.
وأوضح أن روسيا أطلقت بنجاح، صاروخًا باليستيًا متوسط المدى جديدًا في 21 نوفمبر، ردًا على استخدام أوكرانيا للأسلحة الأمريكية والبريطانية.
وأصاب الصاروخ مجمعًا دفاعيًا وصناعيًا في مدينة دنيبروبيتروفسك الأوكرانية، والمعروفة أيضًا باسم دنيبرو.
وفي وقت سابق، تعهد ترامب بأنه سيتمكن من التوصل إلى تسوية للصراع الأوكراني، من خلال المحادثات في يوم واحد، وتقول روسيا إن هذه المشكلة معقدة للغاية بحيث يصعب حلها بمثل هذا الشكل البسيط.