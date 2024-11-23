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عرب بوينت بودكاست
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Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат возле подбитого бронеавтомобиля иностранного производства - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241123/خبير-أمريكي-إطلاق-صواريخ-أتاكمس-في-عمق-روسيا-لن-يؤثر-على-مسار-الصراع-1095122312.html
خبير أمريكي: إطلاق صواريخ "أتاكمس" في عمق روسيا لن يؤثر على مسار الصراع
خبير أمريكي: إطلاق صواريخ "أتاكمس" في عمق روسيا لن يؤثر على مسار الصراع
سبوتنيك عربي
صرح الأستاذ بجامعة شيكاغو، جون ميرشايمر، أن روسيا تنتصر في مسرح العمليات الأوكراني. 23.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-23T20:26+0000
2024-11-23T20:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف ميرشايمر في مقابلة مع قناة "ديب دايف" على موقع "يوتيوب"، أن " القوات الروسية في حالة جيدة للغاية".وفي الوقت نفسه، أضاف ميرشايمر أن الإذن الأمريكي بإطلاق صواريخ "أتاكمس" في عمق روسيا لن يؤثر على مسار الصراع.ورداً على استخدام الأسلحة الأمريكية والبريطانية، شنت روسيا في 21 نوفمبر/تشرين الثاني هجوماً مشتركاً على المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، وهو مجمع صناعي كبير ينتج الصواريخ والأسلحة، في دنيبروبيتروفسك.كما تم اختبار أحد أحدث أنظمة الصواريخ الروسية متوسطة المدى "أوريشنيك"، بصاروخ باليستي في معدات غير نووية تفوق سرعتها سرعة الصوت.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع مع قيادة وزارة الدفاع والمجمع الصناعي العسكري، أن منظومة "أوريشنيك" ليست تحديثًا للأنظمة السوفييتية القديمة، بل هي نتاج عمل متخصصين من روسيا الجديدة.وأكد بوتين على أن "نظام "أوريشنيك" عند استخدامه على نطاق واسع ضد أهداف العدو سيكون مشابهًا للسلاح الاستراتيجي".
https://sarabic.ae/20241123/إعلام-فرنسي-يتحدث-عن-مشاكل-خطيرة-يواجهها-زيلينسكي-بسبب-هجوم-القوات-الروسية--1095116872.html
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روسيا
روسيا

خبير أمريكي: إطلاق صواريخ "أتاكمس" في عمق روسيا لن يؤثر على مسار الصراع

20:26 GMT 23.11.2024
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورمختص روسي يتفقد شظايا صواريخ "أتاكمز"
مختص روسي يتفقد شظايا صواريخ أتاكمز - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2024
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صرح الأستاذ بجامعة شيكاغو، جون ميرشايمر، أن روسيا تنتصر في مسرح العمليات الأوكراني.
وأضاف ميرشايمر في مقابلة مع قناة "ديب دايف" على موقع "يوتيوب"، أن " القوات الروسية في حالة جيدة للغاية".
ووفقا للأستاذ، لا يوجد حاليا أي تهديد كبير للقوات المسلحة الروسية على خط المواجهة.
وفي الوقت نفسه، أضاف ميرشايمر أن الإذن الأمريكي بإطلاق صواريخ "أتاكمس" في عمق روسيا لن يؤثر على مسار الصراع.
ورداً على استخدام الأسلحة الأمريكية والبريطانية، شنت روسيا في 21 نوفمبر/تشرين الثاني هجوماً مشتركاً على المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، وهو مجمع صناعي كبير ينتج الصواريخ والأسلحة، في دنيبروبيتروفسك.
زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام فرنسي يتحدث عن مشاكل خطيرة يواجهها زيلينسكي بسبب هجوم القوات الروسية
16:11 GMT
كما تم اختبار أحد أحدث أنظمة الصواريخ الروسية متوسطة المدى "أوريشنيك"، بصاروخ باليستي في معدات غير نووية تفوق سرعتها سرعة الصوت.

وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الجمعة، إلى أنه يتم اختبار العديد من الأنظمة المشابهة لنظام أوريشنيك في روسيا.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع مع قيادة وزارة الدفاع والمجمع الصناعي العسكري، أن منظومة "أوريشنيك" ليست تحديثًا للأنظمة السوفييتية القديمة، بل هي نتاج عمل متخصصين من روسيا الجديدة.
وأكد بوتين على أن "نظام "أوريشنيك" عند استخدامه على نطاق واسع ضد أهداف العدو سيكون مشابهًا للسلاح الاستراتيجي".
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