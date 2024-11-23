https://sarabic.ae/20241123/خبير-أمريكي-إطلاق-صواريخ-أتاكمس-في-عمق-روسيا-لن-يؤثر-على-مسار-الصراع-1095122312.html

خبير أمريكي: إطلاق صواريخ "أتاكمس" في عمق روسيا لن يؤثر على مسار الصراع

خبير أمريكي: إطلاق صواريخ "أتاكمس" في عمق روسيا لن يؤثر على مسار الصراع

سبوتنيك عربي

صرح الأستاذ بجامعة شيكاغو، جون ميرشايمر، أن روسيا تنتصر في مسرح العمليات الأوكراني. 23.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-23T20:26+0000

2024-11-23T20:26+0000

2024-11-23T20:26+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وأضاف ميرشايمر في مقابلة مع قناة "ديب دايف" على موقع "يوتيوب"، أن " القوات الروسية في حالة جيدة للغاية".وفي الوقت نفسه، أضاف ميرشايمر أن الإذن الأمريكي بإطلاق صواريخ "أتاكمس" في عمق روسيا لن يؤثر على مسار الصراع.ورداً على استخدام الأسلحة الأمريكية والبريطانية، شنت روسيا في 21 نوفمبر/تشرين الثاني هجوماً مشتركاً على المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، وهو مجمع صناعي كبير ينتج الصواريخ والأسلحة، في دنيبروبيتروفسك.كما تم اختبار أحد أحدث أنظمة الصواريخ الروسية متوسطة المدى "أوريشنيك"، بصاروخ باليستي في معدات غير نووية تفوق سرعتها سرعة الصوت.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع مع قيادة وزارة الدفاع والمجمع الصناعي العسكري، أن منظومة "أوريشنيك" ليست تحديثًا للأنظمة السوفييتية القديمة، بل هي نتاج عمل متخصصين من روسيا الجديدة.وأكد بوتين على أن "نظام "أوريشنيك" عند استخدامه على نطاق واسع ضد أهداف العدو سيكون مشابهًا للسلاح الاستراتيجي".

https://sarabic.ae/20241123/إعلام-فرنسي-يتحدث-عن-مشاكل-خطيرة-يواجهها-زيلينسكي-بسبب-هجوم-القوات-الروسية--1095116872.html

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