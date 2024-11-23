https://sarabic.ae/20241123/مجلس-السيادة-الانتقالي-السودان-لن-يسقط-والحرب-لن-تطول-كثيرا-1095120755.html

مجلس السيادة الانتقالي: السودان لن يسقط والحرب لن تطول كثيرا

مجلس السيادة الانتقالي: السودان لن يسقط والحرب لن تطول كثيرا

سبوتنيك عربي

أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني، ومساعد القائد العام للجيش السوداني، الفريق أول ركن ياسر العطا، اليوم السبت، أن "الانتصارات ستستمر حتى يتم تطهير كل شبر... 23.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-23T18:48+0000

2024-11-23T18:48+0000

2024-11-23T18:48+0000

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جاء ذلك خلال كلمته أمام لقاء جماهيري في ولاية الخرطوم، بمناسبة تحرير مدينة سنجة، حاضرة ولاية سنار، بحضور والي الخرطوم، أحمد عثمان حمزة، وفقا لبيان من مجلس السيادة الانتقالي السوداني.وأضاف العطا أن "القوات المسلحة مصممة على إعادة البسمة إلى جميع أرجاء السودان"، مؤكدا أن البلاد ستتجاوز المحن ولن تسقط"، وأشاد "بصمود أمة الأمجاد والأعراق رغم المعاناة التي تسببها الحرب، والتي لن تطول كثيرا"، بحسب قوله.و"أشاد ياسر العطا بالقوات المسلحة والقوات النظامية والمستنفرين على انتصاراتهم المتتالية في معركة الكرامة، مثنيا على دعم الشعب السوداني لهذه القوات ووقوفه بجانبها في أداء واجبها الوطني"، كما "وجه التحية لأسود ومتحركات سنار، "الذين حققوا إنجازا كبيرا سيُتوج بتحرير كامل ولاية الجزيرة وبقية مناطق السودان"، بحسب البيان.من جانبه، عبّر والي الخرطوم، أحمد عثمان حمزة، عن سعادته بالانتصارات التي أعادت الفرحة للشعب السوداني، بعد معاناته من انتهاكات المليشيات المتمردة، وأشاد بتضحيات القوات المسلحة والقوات النظامية والمستنفرين الذين قدموا نماذج مشرفة في التضحية، كما أثنى على مواطني الخرطوم وبقية الولايات الذين خرجوا بعفوية للاحتفاء بهذه الانتصارات.وأكد الوالي أن "عودة المواطنين إلى مناطقهم أصبحت قريبة مع تقدم القوات المسلحة في جميع المحاور، وعودة الخدمات تدريجيا، مما يمهد الطريق لاستئناف الحياة المدنية بشكل طبيعي". يأتي ذلك، بعدما أفاد بيان بيان لمجلس السيادة الانتقالي السوداني، اليوم السبت، عن وصول قائد الجيش السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إلى مدينة سنجة، وإعلانه عن "تحرير مدينة سنجة من دنس التمرد وعودتها لحضن الوطن، من قبضة المليشيا الإرهابية المتمردة ، واستعادة قيادة الفرقة 17 مشاة ، كما وقف على سير العمليات في محور سنار".واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.وظهرت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني- قائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقاليةبين المكون العسكري والمكون المدني، في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.

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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, العالم العربي, أخبار العالم الآن, قوات الدعم السريع السودانية