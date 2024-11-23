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Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат возле подбитого бронеавтомобиля иностранного производства - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241123/ميدفيديف-استخدام-أوكرانيا-لأسلحة-بعيدة-المدى-لا-يؤدي-إلا-إلى-تأخير-المفاوضات-1095106753.html
ميدفيديف: استخدام أوكرانيا لأسلحة بعيدة المدى لا يؤدي إلا إلى تأخير المفاوضات
ميدفيديف: استخدام أوكرانيا لأسلحة بعيدة المدى لا يؤدي إلا إلى تأخير المفاوضات
سبوتنيك عربي
أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم السبت، أن استخدام أوكرانيا لأسلحة بعيدة المدى لضرب الأراضي الروسية لا يؤدي إلا إلى تأخير المفاوضات،... 23.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-23T02:07+0000
2024-11-23T02:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ميدفيديف
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
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موسكو – سبوتنيك. وقال ميدفيديف في مقابلة مع قناة "العربية" ردا على سؤال حول مدى تأثير استخدام أوكرانيا للصواريخ بعيدة المدى على المفاوضات المحتملة: "هذا لن يمر دون عواقب".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد وجه رسالة، الخميس، حول سير العملية العسكرية الخاصة، والاختبار الناجح لأحدث صاروخ متوسط ​​المدى "أوريشنيك"، حيث استهدفت القوات المسلحة الروسية في مدينة دنيبروبيتروفسك الأوكرانية، أحد أكبر المجمعات الصناعية المعروفة منذ زمن الاتحاد السوفييتي، والذي يعمل أيضًا على إنتاج الصواريخ.وأوضح بوتين، أنه ردًا على استخدام الأسلحة الأمريكية والبريطانية، شنت القوات المسلحة الروسية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني من هذا العام، ضربة مركبة على أحد أكبر المجمعات الصناعية في مدينة دنيبروبيتروفسك الأوكرانية الهامة منذ زمن الاتحاد السوفيتي، والذي ينتج أيضا صواريخ تستخدمها القوات الأوكرانية.وأشار إلى أنه تم أيضًا اختبار أحد أحدث أنظمة الصواريخ الروسية متوسطة المدى في الظروف القتالية، ويتمثل ذلك بالصاروخ الباليستي الفرط صوتي والخالي من الأسلحة النووية، والذي أطلق عليه علماء الصواريخ في روسيا اسم "أوريشنيك"؛ مؤكدا نجاح الاختبارات وتحقيق هدف الإطلاق.هذا، وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد في إقليم دونباس على يد نظام كييف.
https://sarabic.ae/20241122/بوتين-يعقد-اجتماعا-مع-مسؤولي-وزارة-الدفاع-الروسية---عاجل-1095101543.html
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ميدفيديف, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
ميدفيديف, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا

ميدفيديف: استخدام أوكرانيا لأسلحة بعيدة المدى لا يؤدي إلا إلى تأخير المفاوضات

02:07 GMT 23.11.2024
© Sputnik . Ekaterina Shtukina / الانتقال إلى بنك الصوردميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي
دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2024
© Sputnik . Ekaterina Shtukina
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تابعنا عبر
أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم السبت، أن استخدام أوكرانيا لأسلحة بعيدة المدى لضرب الأراضي الروسية لا يؤدي إلا إلى تأخير المفاوضات، التي لا تزال بعيدة المنال.
موسكو – سبوتنيك. وقال ميدفيديف في مقابلة مع قناة "العربية" ردا على سؤال حول مدى تأثير استخدام أوكرانيا للصواريخ بعيدة المدى على المفاوضات المحتملة: "هذا لن يمر دون عواقب".

وأضاف: "هذا ينطبق بطبيعة الحال على المفاوضات، لكنها لا تزال بعيدة جدا، ومثل هذه الأحداث لا تؤدي إلا إلى تأخيرها".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد وجه رسالة، الخميس، حول سير العملية العسكرية الخاصة، والاختبار الناجح لأحدث صاروخ متوسط ​​المدى "أوريشنيك"، حيث استهدفت القوات المسلحة الروسية في مدينة دنيبروبيتروفسك الأوكرانية، أحد أكبر المجمعات الصناعية المعروفة منذ زمن الاتحاد السوفييتي، والذي يعمل أيضًا على إنتاج الصواريخ.
وأوضح بوتين، أنه ردًا على استخدام الأسلحة الأمريكية والبريطانية، شنت القوات المسلحة الروسية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني من هذا العام، ضربة مركبة على أحد أكبر المجمعات الصناعية في مدينة دنيبروبيتروفسك الأوكرانية الهامة منذ زمن الاتحاد السوفيتي، والذي ينتج أيضا صواريخ تستخدمها القوات الأوكرانية.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين: لا توجد أي أنظمة مضادة لصواريخ "أوريشنيك" حتى الآن ونحن مستمرون في اختبارها... فيديو
أمس, 16:48 GMT
وأشار إلى أنه تم أيضًا اختبار أحد أحدث أنظمة الصواريخ الروسية متوسطة المدى في الظروف القتالية، ويتمثل ذلك بالصاروخ الباليستي الفرط صوتي والخالي من الأسلحة النووية، والذي أطلق عليه علماء الصواريخ في روسيا اسم "أوريشنيك"؛ مؤكدا نجاح الاختبارات وتحقيق هدف الإطلاق.
هذا، وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد في إقليم دونباس على يد نظام كييف.
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