أردوغان يؤكد لبوتين أن أنقرة تواصل العمل لإنهاء التوترات في المنطقة

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الإنسان والثقافة
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عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
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هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
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موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
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شؤون عسكرية
خبير: الرد الروسي بمنظومة "أوريشنيك" الباليستية هو رسالة للغرب بأن لدى موسكو خيارات واسعة للرد
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عرب بوينت بودكاست
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قوانين الاقتصاد
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29 د
مساحة حرة
ماذا يعني إغلاق سفارات غربية في كييف بعد إعلان روسيا العقيدة النووية المحدثة
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29 د
عالم سبوتنيك
موسكو: صاروخ "أوريشنيك" الجديد قادر على ضرب أهداف في جميع أنحاء أوروبا، و ملامح اتفاق وشيك بين إسرائيل ولبنان
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59 د
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107 د
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لبنان والعالم
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123 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:16 GMT
14 د
قوانين الاقتصاد
خبير: روسيا ستبقى المصدر الرئيس للغاز لأوروبا
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30 د
مساحة حرة
ماذا يعني إغلاق سفارات غربية في كييف بعد إعلان روسيا العقيدة النووية المحدثة
10:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
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عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
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شؤون عسكرية
خبير: الرد الروسي بمنظومة "أوريشنيك" الباليستية هو رسالة للغرب بأن لدى موسكو خيارات واسعة للرد
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أردوغان يؤكد لبوتين أن أنقرة تواصل العمل لإنهاء التوترات في المنطقة
أردوغان يؤكد لبوتين أن أنقرة تواصل العمل لإنهاء التوترات في المنطقة
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، أن أنقرة تواصل مساعيها الهادفة إلى إنهاء التوترات في منطقة... 24.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-24T14:26+0000
2024-11-24T14:26+0000
روسيا
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وذكرت الرئاسة التركية، في بيان، "أجرى الرئيس أردوغان محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين تركيا وروسيا والقضايا الإقليمية والعالمية".وصرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الأربعاء الفائت، أن قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن، بالسماح لكييف بإطلاق صواريخ أمريكية تستهدف عمق الأراضي الروسية، يهدف إلى التحريض على الحرب في أوكرانيا وتصعيدها، وسيؤدي إلى رد فعل أكبر من روسيا.وقال أردوغان للصحفيين، على متن الطائرة لدى عودته من مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، من قمة "مجموعة العشرين": "الآن اتخذ السيد (جو) بايدن، خطوة يمكن اعتبارها خطوة تهدف إلى التحريض على الحرب، وضمان عدم نهايتها أبدًا، بل وسيؤدي إلى تفاقمها ولرد فعل أكبر من روسيا".وأشار أردوغان إلى موافقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على عقيدة نووية محدثة، والتي بموجبها يمكن لموسكو استخدام الأسلحة النووية، بما في ذلك إذا كانت هناك معلومات موثوقة عن إطلاق صواريخ بالستية لمهاجمة روسيا أو حلفائها.
https://sarabic.ae/20241124/الكرملين-إدارة-بايدن-تحاول-الانتقام-من-ترامب-عبر-قراراتها-بشأن-أوكرانيا-1095133738.html
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روسيا, أخبار تركيا اليوم, العالم
روسيا, أخبار تركيا اليوم, العالم

أردوغان يؤكد لبوتين أن أنقرة تواصل العمل لإنهاء التوترات في المنطقة

14:26 GMT 24.11.2024
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2024
© Sputnik . POOL
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تابعنا عبر
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، أن أنقرة تواصل مساعيها الهادفة إلى إنهاء التوترات في منطقة الشرق الأوسط.
وذكرت الرئاسة التركية، في بيان، "أجرى الرئيس أردوغان محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين تركيا وروسيا والقضايا الإقليمية والعالمية".
وشدد أردوغان، بحسب الرئاسة، أن تركيا تواصل جهودها لإنهاء التوترات في المنطقة وستواصل المساهمة في عمليات السلام، مضيفا أن تركيا تهدف لزيادة التعاون مع روسيا في العديد من المجالات، وخاصة توسيع حجم التجارة بين البلدين.
وصرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الأربعاء الفائت، أن قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن، بالسماح لكييف بإطلاق صواريخ أمريكية تستهدف عمق الأراضي الروسية، يهدف إلى التحريض على الحرب في أوكرانيا وتصعيدها، وسيؤدي إلى رد فعل أكبر من روسيا.
منظر الكرملين من جسر بارياشي فوق نهر موسكو في حديقة زارياديه في موسكو، روسيا 7 يناير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2024
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وقال أردوغان للصحفيين، على متن الطائرة لدى عودته من مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، من قمة "مجموعة العشرين": "الآن اتخذ السيد (جو) بايدن، خطوة يمكن اعتبارها خطوة تهدف إلى التحريض على الحرب، وضمان عدم نهايتها أبدًا، بل وسيؤدي إلى تفاقمها ولرد فعل أكبر من روسيا".
وأشار أردوغان إلى موافقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على عقيدة نووية محدثة، والتي بموجبها يمكن لموسكو استخدام الأسلحة النووية، بما في ذلك إذا كانت هناك معلومات موثوقة عن إطلاق صواريخ بالستية لمهاجمة روسيا أو حلفائها.
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