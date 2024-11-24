https://sarabic.ae/20241124/أردوغان-يؤكد-لبوتين-أن-أنقرة-تواصل-العمل-لإنهاء-التوترات-في-المنطقة-1095135887.html
أردوغان يؤكد لبوتين أن أنقرة تواصل العمل لإنهاء التوترات في المنطقة
أردوغان يؤكد لبوتين أن أنقرة تواصل العمل لإنهاء التوترات في المنطقة
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، أن أنقرة تواصل مساعيها الهادفة إلى إنهاء التوترات في منطقة... 24.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-24T14:26+0000
2024-11-24T14:26+0000
2024-11-24T14:26+0000
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وذكرت الرئاسة التركية، في بيان، "أجرى الرئيس أردوغان محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين تركيا وروسيا والقضايا الإقليمية والعالمية".وصرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الأربعاء الفائت، أن قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن، بالسماح لكييف بإطلاق صواريخ أمريكية تستهدف عمق الأراضي الروسية، يهدف إلى التحريض على الحرب في أوكرانيا وتصعيدها، وسيؤدي إلى رد فعل أكبر من روسيا.وقال أردوغان للصحفيين، على متن الطائرة لدى عودته من مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، من قمة "مجموعة العشرين": "الآن اتخذ السيد (جو) بايدن، خطوة يمكن اعتبارها خطوة تهدف إلى التحريض على الحرب، وضمان عدم نهايتها أبدًا، بل وسيؤدي إلى تفاقمها ولرد فعل أكبر من روسيا".وأشار أردوغان إلى موافقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على عقيدة نووية محدثة، والتي بموجبها يمكن لموسكو استخدام الأسلحة النووية، بما في ذلك إذا كانت هناك معلومات موثوقة عن إطلاق صواريخ بالستية لمهاجمة روسيا أو حلفائها.
https://sarabic.ae/20241124/الكرملين-إدارة-بايدن-تحاول-الانتقام-من-ترامب-عبر-قراراتها-بشأن-أوكرانيا-1095133738.html
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روسيا, أخبار تركيا اليوم, العالم
روسيا, أخبار تركيا اليوم, العالم
أردوغان يؤكد لبوتين أن أنقرة تواصل العمل لإنهاء التوترات في المنطقة
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، أن أنقرة تواصل مساعيها الهادفة إلى إنهاء التوترات في منطقة الشرق الأوسط.
وذكرت الرئاسة التركية، في بيان، "أجرى الرئيس أردوغان محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين تركيا وروسيا والقضايا الإقليمية والعالمية".
وشدد أردوغان، بحسب الرئاسة، أن تركيا تواصل جهودها لإنهاء التوترات في المنطقة وستواصل المساهمة في عمليات السلام، مضيفا أن تركيا تهدف لزيادة التعاون مع روسيا في العديد من المجالات، وخاصة توسيع حجم التجارة بين البلدين.
وصرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الأربعاء الفائت، أن قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن، بالسماح لكييف بإطلاق صواريخ أمريكية تستهدف عمق الأراضي الروسية، يهدف إلى التحريض على الحرب في أوكرانيا وتصعيدها، وسيؤدي إلى رد فعل أكبر من روسيا.
وقال أردوغان للصحفيين، على متن الطائرة لدى عودته من مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، من قمة "مجموعة العشرين": "الآن اتخذ السيد (جو) بايدن، خطوة يمكن اعتبارها خطوة تهدف إلى التحريض على الحرب، وضمان عدم نهايتها أبدًا، بل وسيؤدي إلى تفاقمها ولرد فعل أكبر من روسيا".
وأشار أردوغان إلى موافقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على عقيدة نووية محدثة، والتي بموجبها يمكن لموسكو استخدام الأسلحة النووية، بما في ذلك إذا كانت هناك معلومات موثوقة عن إطلاق صواريخ بالستية لمهاجمة روسيا أو حلفائها.