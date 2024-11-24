https://sarabic.ae/20241124/الشرطة-الأردنية-تفرض-طوقا-أمنيا-في-محيط-السفارة-الإسرائيلية-بعد-سماع-طلقات-نارية-1095124930.html

الشرطة الأردنية تفرض طوقا أمنيا في محيط السفارة الإسرائيلية بعد سماع طلقات نارية

الشرطة الأردنية تفرض طوقا أمنيا في محيط السفارة الإسرائيلية بعد سماع طلقات نارية

سبوتنيك عربي

أعلنت وسائل إعلام أردنية، اليوم الأحد، أن "الشرطة الأردنية فرضت طوقا أمنيا في محيط السفارة الإسرائيلية بعد سماع طلقات نارية". 24.11.2024, سبوتنيك عربي

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ونقلت وسائل الإعلام، عن شهود عيان قولهم إنهم "سمعوا دوي إطلاق عيارات نارية في محيط السفارة الإسرائيلية بحي الرابية بالعاصمة عمان".وأضاف شهود العيان، أنه "عقب سماع دوي الأعيرة النارية هرعت الأجهزة الأمنية إلى المكان، وطلبت من المواطنين البقاء داخل بيوتهم، فيما تبحث عن الجاني، مؤكدين أن الشرطة الأردنية فرضت طوقا أمنيا في محيط السفارة الإسرائيلية.ولم تتضح بعد ملابسات الحادث، الذي لم يصدر بعد أي تعليق رسمي من السلطات الأردنية حوله.وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الشهر الماضي، وافقا على إنشاء فرقة عسكرية جديدة تعمل على الحدود مع الأردن.ونقلت صحيفة "السوسنة" الأردنية عن الجيش الإسرائيلي بيانا قال فيه إن إنشاء هذه الفرقة يأتي في إطار حماية الحدود الشرقية لإسرائيل، استنادًا إلى تقييم الوضع الراهن، على أن تكون تلك الفرقة تحت قيادة القيادة المركزية.ومن المنتظر أن تكون مهمة الفرقة الإسرائيلية الجديدة تعزيز الدفاع في المنطقة الحدودية وطريق 90 والمستوطنات، بالإضافة إلى "التصدي للحوادث الإرهابية وعمليات تهريب الأسلحة".وفي وقت سابق، نفى الأردن السماح لطائرات عسكرية "من الأطراف المتصارعة في المنطقة"، بالعبور من أجوائه، مدينًا في الوقت ذاته ضرب إسرائيل لإيران، بحسب وسائل إعلام رسمية.ونقل التلفزيون الأردني وقناة "المملكة"، عن مصدر في الجيش الأردني تأكيداته "بعدم السماح لأي طائرة عسكرية بالعبور من الأجواء الأردنية من قبل الأطراف المتصارعة في المنطقة"، وذلك بعدما شنت إسرائيل قد شنت هجوما يوم السبت الماضي على بعض المواقع فى إيران.

https://sarabic.ae/20241117/الملك-الأردني-وقف-الحرب-الإسرائيلية-على-غزة-ولبنان-هو-الخطوة-الفورية-التي-يجب-اتخاذها-1094877484.html

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أخبار الأردن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار العالم الآن, العالم العربي