https://sarabic.ae/20241023/الخارجية-الأردنية-تعلن-تأجيل-زيارة-بلينكن-للبلاد-1094053434.html

الخارجية الأردنية تعلن تأجيل زيارة بلينكن للبلاد

الخارجية الأردنية تعلن تأجيل زيارة بلينكن للبلاد

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، مساء الثلاثاء، تأجيل زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى البلاد. 23.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-23T01:00+0000

2024-10-23T01:00+0000

2024-10-23T00:59+0000

العالم

العالم العربي

أخبار العالم الآن

أخبار الأردن

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/13/1091904635_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_589ba09b0fc8f82574a4ee73b9b957aa.jpg

ونقلت وكالة "عمون" عن الوزارة بيانا قالت فيه إنه تم تأجيل زيارة الوزير الأمريكي للأردن ولقائه بوزير الخارجية أيمن الصفدي، إلى موعد يتفق عليه الوزيران لاحقا.وكانت الخارجية الأردنية قد أعلنت في وقت سابق أن اللقاء بين بلينكن والصفدي كان سيعقد صباح اليوم الأربعاء في مقر الخارجية في عمّان.أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر، اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ناقش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإجراءات اللازمة لضمان الأمن على المدى الطويل في الشرق الأوسط، وإنهاء الصراع في غزة، فضلا عن الوضع الإنساني.وقال ميللر إن "بلينكن ناقش مع نتنياهو، الحاجة إلى وضع خطة جديدة لمرحلة ما بعد الصراع من شأنها أن تسمح للفلسطينيين بالتعافي بعد انتهاء الأعمال العدائية، وكذلك ضمان الحكم والأمن وإعادة الإعمار في غزة".ولفت إلى أن "بلينكن، قال إن هناك ضرورة للاستفادة من موت يحيى السنوار (رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الذي اغتالته إسرائيل)، وذلك من خلال تأمين إطلاق سراح المحتجزين، وإنهاء الصراع في قطاع غزة".كما أشار المتحدث الأمريكي إلى ضرورة أن "تتخذ إسرائيل خطوات إضافية لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، فضلا عن ضمان أن تصبح هذه المساعدة متاحة لجميع المدنيين".وأكد ميللر أن "بلينكن ونتنياهو، تناولا مسألة ردع المزيد من العدوان العسكري من إيران وحلفائها، كما ناقشا جهود الولايات المتحدة وشركائها في هذا الاتجاه"، فيما أكد وزير الخارجية الأمريكي التزام الولايات المتحدة الأمريكية الثابت بـ"ضمان أمن إسرائيل".ووصل بلينكن إلى إسرائيل، أمس الثلاثاء، في أول محطة له من جولة أوسع نطاقا في الشرق الأوسط تهدف إلى إحياء محادثات وقف إطلاق النار في غزة ولبنان.

https://sarabic.ae/20241020/العاهل-الأردني-يدعو-إلى-وقف-جميع-الأعمال-العدائية-الإسرائيلية-المتطرفة-بحق-الفلسطينيين-1093970193.html

https://sarabic.ae/20241018/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-تسلل-مسلحين-بالزي-العسكري-من-الأردن-ويؤكد-مقتل-اثنين-منهم-1093899998.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار الأردن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار