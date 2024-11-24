https://sarabic.ae/20241124/بتوجيه-من-السيسي-مصر-تتخذ-قرارا-هو-الأول-من-نوعه-بشأن-مئات-المتهمين-بالإرهاب-1095132631.html
بتوجيه من السيسي.. مصر تتخذ قرارا هو الأول من نوعه بشأن مئات المتهمين بالإرهاب
بتوجيه من السيسي.. مصر تتخذ قرارا هو الأول من نوعه بشأن مئات المتهمين بالإرهاب
سبوتنيك عربي
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، قرارا هو الأول من نوعه، بشأن مئات المتهمين بالإرهاب. 24.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-24T11:38+0000
2024-11-24T11:38+0000
2024-11-24T11:38+0000
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وذكرت قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية المصرية، فى نبأ عاجل لها، أنه "في إطار توجيه من الرئيس المصري لأول مرة استبعاد 716 اسما من قوائم الإرهاب دفعة واحدة، فإن الرئيس يؤكد حرصه على أبنائه ويفتح لهم صفحة جديدة للانخراط في المجتمع مواطنين صالحين يحافظون على بلدهم ويعيشون في أمان على أرضها"، وفقا لبوابة "الأهرام" المصرية.وذكرت النيابة العامة المصرية في بيان رسمي لها عبر صفحتها على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، أنه "في إطار توجه الدولة بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، فقد الجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي، من تلك القوائم".وتابعت أنه "نفاذا لذلك، فقد أسفرت تحريات الجهات الأمنية عن توقف عدد (716) شخصا من المدرجين على تلك القوائم عن أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتهاـ ومن ثم قام النائب العام بعرض الأمر على محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة التي أجابت النيابة العامة إلى طلبها برفع أسماء الأشخاص المشار إليهم، من تلك القوائم".ونوهت النيابة العامة المصرية في بيانها، أنه "جاري مراجعة موقف باقي المدرجين على تلك القوائم؛ وذلك تمهيدًا لرفع من يثبت توقف نشاطه".
https://sarabic.ae/20240518/رفع-اسم-النجم-محمد-أبو-تريكة-من-قوائم-الإرهاب-بموجب-قرار-لمحكمة-النقض-المصرية-1088959541.html
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مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, العالم العربي, أخبار العالم الآن
مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, العالم العربي, أخبار العالم الآن
بتوجيه من السيسي.. مصر تتخذ قرارا هو الأول من نوعه بشأن مئات المتهمين بالإرهاب
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، قرارا هو الأول من نوعه، بشأن مئات المتهمين بالإرهاب.
وذكرت قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية المصرية، فى نبأ عاجل لها، أنه "في إطار توجيه من الرئيس المصري لأول مرة استبعاد 716 اسما من قوائم الإرهاب دفعة واحدة، فإن الرئيس يؤكد حرصه على أبنائه ويفتح لهم صفحة جديدة للانخراط في المجتمع مواطنين صالحين يحافظون على بلدهم ويعيشون في أمان على أرضها"، وفقا لبوابة
"الأهرام" المصرية.
وذكرت النيابة العامة المصرية في بيان رسمي لها عبر صفحتها على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، أنه "في إطار توجه الدولة بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، فقد الجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي، من تلك القوائم".
وتابعت أنه "نفاذا لذلك، فقد أسفرت تحريات الجهات الأمنية عن توقف عدد (716) شخصا من المدرجين على تلك القوائم عن أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتهاـ ومن ثم قام النائب العام بعرض الأمر على محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة التي أجابت النيابة العامة إلى طلبها برفع أسماء الأشخاص المشار إليهم، من تلك القوائم".
ونوهت النيابة العامة المصرية في بيانها، أنه "جاري مراجعة موقف باقي المدرجين على تلك القوائم؛ وذلك تمهيدًا لرفع من يثبت توقف نشاطه".