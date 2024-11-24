بوريل: الاتحاد الأوروبي مستعد لتخصيص 200 مليون يورو لدعم الجيش اللبناني

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عرب بوينت بودكاست
مستشارة إعلامية تدعو لفصل صناع المحتوى عن الإعلاميين وتدعو لدعم أطفال فلسطين
09:18 GMT
24 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
10:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
11:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
11:26 GMT
34 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
12:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:20 GMT
10 د
شؤون عسكرية
خبير: الرد الروسي بمنظومة "أوريشنيك" الباليستية هو رسالة للغرب بأن لدى موسكو خيارات واسعة للرد
12:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
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27 د
قوانين الاقتصاد
خبير: روسيا ستبقى المصدر الرئيس للغاز لأوروبا
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البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تشهد العلاقات المغربية الإيرانية انفراجة قريبا
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
ماذا يعني إغلاق سفارات غربية في كييف بعد إعلان روسيا العقيدة النووية المحدثة
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
موسكو: صاروخ "أوريشنيك" الجديد قادر على ضرب أهداف في جميع أنحاء أوروبا، و ملامح اتفاق وشيك بين إسرائيل ولبنان
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
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04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:16 GMT
14 د
قوانين الاقتصاد
خبير: روسيا ستبقى المصدر الرئيس للغاز لأوروبا
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
ماذا يعني إغلاق سفارات غربية في كييف بعد إعلان روسيا العقيدة النووية المحدثة
10:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:34 GMT
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عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:28 GMT
28 د
شؤون عسكرية
خبير: الرد الروسي بمنظومة "أوريشنيك" الباليستية هو رسالة للغرب بأن لدى موسكو خيارات واسعة للرد
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عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
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فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
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عالم سبوتنيك
ترامب يدرس اختيار مبعوث لحل الأزمة الأوكرانية.. اشتباكات عنيفة بين حزب الله وإسرائيل
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الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
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مصدر البذور الأولى لنباتات الأرض وثورة كيمياء العناصر الثقيلة
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https://sarabic.ae/20241124/بوريل-الاتحاد-الأوروبي-مستعد-لتخصيص-200-مليون-يورو-لدعم-الجيش-اللبناني-1095137147.html
بوريل: الاتحاد الأوروبي مستعد لتخصيص 200 مليون يورو لدعم الجيش اللبناني
بوريل: الاتحاد الأوروبي مستعد لتخصيص 200 مليون يورو لدعم الجيش اللبناني
سبوتنيك عربي
أعلن الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، استعداد الاتحاد لدعم الجيش اللبناني بمبلغ 200 مليون يورو. 24.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-24T15:24+0000
2024-11-24T15:24+0000
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وقال بوريل، في مؤتمر صحفي من بيروت اليوم الأحد، "نحن في الاتحاد الأوروبي ندعم الشعب اللبناني والجيش اللبناني والمؤسسات اللبنانية، ونحن جاهزون لتخصيص 200 مليون يورو للقوات المسلحة اللبنانية".وأضاف أنه سأل رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، عن كيفية الدعم الذي يمكن للاتحاد تقديمه للجيش "ليس ماليًا فقط بل أيضًا فنيًا"، مؤكدا أن ما يجري في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة في لبنان، يضع المجتمع الدولي أمام اختبار حول مدى قدرته واستعداده لتحقيق السلام.واعتبر أن الصراع في المنطقة اتخذ منحى عالميًا ولا يجب على المجتمع الدولي أن يقف مكتوف الأيدي، إزاء ما يحدث.ودعا المسؤول الأوروبي إلى الوقف الفوري والشامل لوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، وتطبيق القرار 1701 [الصادر في آب/أغسطس 2006 والخاص بحل النزاع اللبناني الإسرائيلي]، مشددًا على دعم الاتحاد لمقترحات التسوية المطروحة حاليًا. وبحسب البيان، أكد ميقاتي أن لبنان "يعوّل على الدعم الأوروبي لمساعدته سياسيًا واقتصاديًا وتعزيز دور الجيش في المجالات كافة".وتتبادل وحدات من الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني قصفا مدفعيا وصاروخيا على طول الحدود منذ أكثر من عام بعد إعلان الحزب فتح جبهة مساندة لغزة.وبداية تشرين الأول/أكتوبر الماضي أعلن الجيش الإسرائيلي بدء تنفيذ عملية برية "محددة الهدف والدقة" في جنوب لبنان ضد أهداف وبنى تحتية لـ "حزب الله"، في عدد من القرى القريبة من الحدود.وأوقع القصف والغارات الإسرائيلية قتلى ومصابين إلى جانب اغتيال شخصيات رفيعة في "حزب الله" أبرزها أمينه العام حسن نصر الله، فيما كبد الحزب القوات الإسرائيلية خسائر في الأرواح والمعدات، إلى جانب قصف العمق الإسرائيلي.وعلق الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، بوقت سابق في رده على سؤال حول مخاوف الكرملين من تصعيد الصراع بين إسرائيل وحزب الله اللبناني قائلاً: "بالطبع، الوضع يتدهور كل يوم، ويتدهور بسرعة. والتوتر يتزايد، وعدم القدرة على التنبؤ آخذة في الازدياد. وهذا أمر يثير قلقنا".
https://sarabic.ae/20241124/مجلس-النواب-العراقي-يعقد-جلسة-طارئة-غدا-لمناقشة-التهديدات-الإسرائيلية-للعراق-1095126482.html
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أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم العربي, لبنان
أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم العربي, لبنان

بوريل: الاتحاد الأوروبي مستعد لتخصيص 200 مليون يورو لدعم الجيش اللبناني

15:24 GMT 24.11.2024
© Sputnik . abedal kader albaiبوريل: من الضروري أن يتجنب لبنان جره إلى صراع إقليمي
بوريل: من الضروري أن يتجنب لبنان جره إلى صراع إقليمي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2024
© Sputnik . abedal kader albai
تابعنا عبر
أعلن الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، استعداد الاتحاد لدعم الجيش اللبناني بمبلغ 200 مليون يورو.
وقال بوريل، في مؤتمر صحفي من بيروت اليوم الأحد، "نحن في الاتحاد الأوروبي ندعم الشعب اللبناني والجيش اللبناني والمؤسسات اللبنانية، ونحن جاهزون لتخصيص 200 مليون يورو للقوات المسلحة اللبنانية".
وأضاف أنه سأل رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، عن كيفية الدعم الذي يمكن للاتحاد تقديمه للجيش "ليس ماليًا فقط بل أيضًا فنيًا"، مؤكدا أن ما يجري في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة في لبنان، يضع المجتمع الدولي أمام اختبار حول مدى قدرته واستعداده لتحقيق السلام.
واعتبر أن الصراع في المنطقة اتخذ منحى عالميًا ولا يجب على المجتمع الدولي أن يقف مكتوف الأيدي، إزاء ما يحدث.
ودعا المسؤول الأوروبي إلى الوقف الفوري والشامل لوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، وتطبيق القرار 1701 [الصادر في آب/أغسطس 2006 والخاص بحل النزاع اللبناني الإسرائيلي]، مشددًا على دعم الاتحاد لمقترحات التسوية المطروحة حاليًا.
ومن جهتها قالت رئاسة الوزراء اللبنانية، في بيان، إن ميقاتي استقبل بوريل بعد ظهر اليوم، لإجراء مباحثات حول الوضع في لبنان والعلاقات اللبنانية - الأوروبية.
وبحسب البيان، أكد ميقاتي أن لبنان "يعوّل على الدعم الأوروبي لمساعدته سياسيًا واقتصاديًا وتعزيز دور الجيش في المجالات كافة".
البرلمان العراقي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2024
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05:18 GMT
وتتبادل وحدات من الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني قصفا مدفعيا وصاروخيا على طول الحدود منذ أكثر من عام بعد إعلان الحزب فتح جبهة مساندة لغزة.
وبداية تشرين الأول/أكتوبر الماضي أعلن الجيش الإسرائيلي بدء تنفيذ عملية برية "محددة الهدف والدقة" في جنوب لبنان ضد أهداف وبنى تحتية لـ "حزب الله"، في عدد من القرى القريبة من الحدود.
وأوقع القصف والغارات الإسرائيلية قتلى ومصابين إلى جانب اغتيال شخصيات رفيعة في "حزب الله" أبرزها أمينه العام حسن نصر الله، فيما كبد الحزب القوات الإسرائيلية خسائر في الأرواح والمعدات، إلى جانب قصف العمق الإسرائيلي.
وبلغت حصيلة ضحايا الغارات والقصف الإسرائيلي على لبنان نحو 3700 قتيل وأكثر من 15 ألف مصاب.
وعلق الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، بوقت سابق في رده على سؤال حول مخاوف الكرملين من تصعيد الصراع بين إسرائيل وحزب الله اللبناني قائلاً: "بالطبع، الوضع يتدهور كل يوم، ويتدهور بسرعة. والتوتر يتزايد، وعدم القدرة على التنبؤ آخذة في الازدياد. وهذا أمر يثير قلقنا".
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