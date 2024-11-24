https://sarabic.ae/20241124/تقرير-إطلاق-250-عملية-من-الأراضي-اللبنانية-على-إسرائيل-منذ-منتصف-الليلة-1095138318.html

تقرير: إطلاق 250 عملية من الأراضي اللبنانية على إسرائيل منذ منتصف الليلة

تقرير: إطلاق 250 عملية من الأراضي اللبنانية على إسرائيل منذ منتصف الليلة

سبوتنيك عربي

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بأنه حوالي 250 عملية إطلاق من الأراضي اللبنانية على الشمال الإسرائيلي وقعت منذ منتصف الليلة. 24.11.2024, سبوتنيك عربي

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وذكرت القناة 14 العبرية، مساء اليوم الأحد، أن إسرائيل تعيش تحت نيران الصواريخ اللبنانية، على خلفية إطلاق وابل من الصواريخ على الشمال الإسرائيلي، قدرته القناة بحوالي 250 صاروخا وقذيفة منذ منتصف الليلة.وأشارت إلى أنه مئات أجهزة الإنذار في مئات المدن والبلدات قد تم تفعيلها، وتم إطلاق وابل كثيف من الصواريخ الواحدة تلو الأخرى من لبنان إلى إسرائيل.وأوضحت أن موجة الصواريخ اللبنانية جاءت بعد سلسلة هجمات لقوات الجيش الإسرائيلي على الضاحية ببيروت، أمس السبت، وبعد محاولة استهداف القيادي البارز بـ"حزب الله"، محمد حيدر. وفي السياق نفسه، أصيب 6 مواطنين إسرائيليين، اليوم الأحد، جراء سقوط صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه مدينة حيفا ووسط إسرائيل.وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن أكثر من 6 إسرائيليين أصيبوا بجراح متوسطة وطفيفة جراء سقوط صواريخ مباشرة أطلقت من الأراضي اللبنانية باتجاه مناطق الشمال والوسط الإسرائيليين.وأشارت إلى أنه تم رصد نحو 30 صاروخا أطلق من الأراضي اللبنانية باتجاه مناطق الشمال وتحديدا الجليل الأعلى وحيفا، وتم تسجيل أضرار في عدد من المباني.

https://sarabic.ae/20241124/إصابة-6-إسرائيليين-إثر-سقوط-صواريخ-أطلقت-من-لبنان-باتجاه-حيفا-ووسط-البلاد-فيديو-1095133172.html

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