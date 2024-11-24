تقرير: إطلاق 250 عملية من الأراضي اللبنانية على إسرائيل منذ منتصف الليلة

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الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
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الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
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30 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
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هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
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موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
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شؤون عسكرية
خبير: الرد الروسي بمنظومة "أوريشنيك" الباليستية هو رسالة للغرب بأن لدى موسكو خيارات واسعة للرد
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قوانين الاقتصاد
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مساحة حرة
ماذا يعني إغلاق سفارات غربية في كييف بعد إعلان روسيا العقيدة النووية المحدثة
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29 د
عالم سبوتنيك
موسكو: صاروخ "أوريشنيك" الجديد قادر على ضرب أهداف في جميع أنحاء أوروبا، و ملامح اتفاق وشيك بين إسرائيل ولبنان
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
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107 د
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لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:16 GMT
14 د
قوانين الاقتصاد
خبير: روسيا ستبقى المصدر الرئيس للغاز لأوروبا
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
ماذا يعني إغلاق سفارات غربية في كييف بعد إعلان روسيا العقيدة النووية المحدثة
10:03 GMT
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المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
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عرب بوينت بودكاست
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شؤون عسكرية
خبير: الرد الروسي بمنظومة "أوريشنيك" الباليستية هو رسالة للغرب بأن لدى موسكو خيارات واسعة للرد
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https://sarabic.ae/20241124/تقرير-إطلاق-250-عملية-من-الأراضي-اللبنانية-على-إسرائيل-منذ-منتصف-الليلة-1095138318.html
تقرير: إطلاق 250 عملية من الأراضي اللبنانية على إسرائيل منذ منتصف الليلة
تقرير: إطلاق 250 عملية من الأراضي اللبنانية على إسرائيل منذ منتصف الليلة
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بأنه حوالي 250 عملية إطلاق من الأراضي اللبنانية على الشمال الإسرائيلي وقعت منذ منتصف الليلة. 24.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-24T17:15+0000
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وذكرت القناة 14 العبرية، مساء اليوم الأحد، أن إسرائيل تعيش تحت نيران الصواريخ اللبنانية، على خلفية إطلاق وابل من الصواريخ على الشمال الإسرائيلي، قدرته القناة بحوالي 250 صاروخا وقذيفة منذ منتصف الليلة.وأشارت إلى أنه مئات أجهزة الإنذار في مئات المدن والبلدات قد تم تفعيلها، وتم إطلاق وابل كثيف من الصواريخ الواحدة تلو الأخرى من لبنان إلى إسرائيل.وأوضحت أن موجة الصواريخ اللبنانية جاءت بعد سلسلة هجمات لقوات الجيش الإسرائيلي على الضاحية ببيروت، أمس السبت، وبعد محاولة استهداف القيادي البارز بـ"حزب الله"، محمد حيدر. وفي السياق نفسه، أصيب 6 مواطنين إسرائيليين، اليوم الأحد، جراء سقوط صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه مدينة حيفا ووسط إسرائيل.وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن أكثر من 6 إسرائيليين أصيبوا بجراح متوسطة وطفيفة جراء سقوط صواريخ مباشرة أطلقت من الأراضي اللبنانية باتجاه مناطق الشمال والوسط الإسرائيليين.وأشارت إلى أنه تم رصد نحو 30 صاروخا أطلق من الأراضي اللبنانية باتجاه مناطق الشمال وتحديدا الجليل الأعلى وحيفا، وتم تسجيل أضرار في عدد من المباني.
https://sarabic.ae/20241124/إصابة-6-إسرائيليين-إثر-سقوط-صواريخ-أطلقت-من-لبنان-باتجاه-حيفا-ووسط-البلاد-فيديو-1095133172.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, لبنان, أخبار لبنان
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, لبنان, أخبار لبنان

تقرير: إطلاق 250 عملية من الأراضي اللبنانية على إسرائيل منذ منتصف الليلة

17:15 GMT 24.11.2024
© AP Photo / Ariel Schalitتداعيات القصف على مواقع داخل أراضي إسرائيل من جنوب لبنان
تداعيات القصف على مواقع داخل أراضي إسرائيل من جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2024
© AP Photo / Ariel Schalit
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ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بأنه حوالي 250 عملية إطلاق من الأراضي اللبنانية على الشمال الإسرائيلي وقعت منذ منتصف الليلة.
وذكرت القناة 14 العبرية، مساء اليوم الأحد، أن إسرائيل تعيش تحت نيران الصواريخ اللبنانية، على خلفية إطلاق وابل من الصواريخ على الشمال الإسرائيلي، قدرته القناة بحوالي 250 صاروخا وقذيفة منذ منتصف الليلة.
وأشارت إلى أنه مئات أجهزة الإنذار في مئات المدن والبلدات قد تم تفعيلها، وتم إطلاق وابل كثيف من الصواريخ الواحدة تلو الأخرى من لبنان إلى إسرائيل.
تداعيات القصف على مواقع داخل أراضي إسرائيل من جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2024
إصابة 6 إسرائيليين إثر سقوط صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه حيفا والوسط.. فيديو
11:58 GMT
وأوضحت أن موجة الصواريخ اللبنانية جاءت بعد سلسلة هجمات لقوات الجيش الإسرائيلي على الضاحية ببيروت، أمس السبت، وبعد محاولة استهداف القيادي البارز بـ"حزب الله"، محمد حيدر.
وفي السياق نفسه، أصيب 6 مواطنين إسرائيليين، اليوم الأحد، جراء سقوط صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه مدينة حيفا ووسط إسرائيل.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن أكثر من 6 إسرائيليين أصيبوا بجراح متوسطة وطفيفة جراء سقوط صواريخ مباشرة أطلقت من الأراضي اللبنانية باتجاه مناطق الشمال والوسط الإسرائيليين.
وأشارت إلى أنه تم رصد نحو 30 صاروخا أطلق من الأراضي اللبنانية باتجاه مناطق الشمال وتحديدا الجليل الأعلى وحيفا، وتم تسجيل أضرار في عدد من المباني.
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