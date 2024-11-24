https://sarabic.ae/20241124/إصابة-6-إسرائيليين-إثر-سقوط-صواريخ-أطلقت-من-لبنان-باتجاه-حيفا-ووسط-البلاد-فيديو-1095133172.html

إصابة 6 إسرائيليين إثر سقوط صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه حيفا والوسط.. فيديو

إصابة 6 إسرائيليين إثر سقوط صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه حيفا والوسط.. فيديو

سبوتنيك عربي

أصيب 6 مواطنين إسرائيليين، اليوم الأحد، جراء سقوط صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه مدينة حيفا ووسط إسرائيل. 24.11.2024, سبوتنيك عربي

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وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن أكثر من 6 إسرائيليين أصيبوا بجراح متوسطة وطفيفة جراء سقوط صواريخ مباشرة أطلقت من الأراضي اللبنانية باتجاه مناطق الشمال والوسط الإسرائيليين.وأشارت إلى أنه تم رصد نحو 30 صاروخا أطلق من الأراضي اللبنانية باتجاه مناطق الشمال وتحديدا الجليل الأعلى وحيفا، وتم تسجيل أضرار في عدد من المباني.وفي السياق نفسه، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، شن المقاتلات الحربية أمس السبت، غارات استهدفت بنى عسكرية، قال إن "حزب الله" اللبناني يستخدمها لنقل الأسلحة، قرب معبر جوسية على الحدود بين سوريا ولبنان.وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له، إن "طائرات حربية أغارت بتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية أمس بشكل دقيق على بنى عسكرية مجاورة لمعبر جوسية الحدودي في شمال البقاع، حيث يستخدم "حزب الله" هذه البنى التحتية لنقل الوسائل القتالية من سوريا إلى لبنان".وأضاف البيان أن "حزب الله الإرهابي يستغل المعابر المدنية، ومن ضمنها معبر جوسية لنقل الأسلحة، التي يعود مصدرها إلى إيران عبر سوريا، حيث يتم استخدام هذه الوسائل القتالية في الأعمال الإرهابية ضد دولة إسرائيل وقوات جيش الدفاع العاملة في لبنان".وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن "الحكومة السورية تتحكم في معبر جوسية، حيث يتم تفعيله بواسطة "الأمن العسكري السوري"، لتتحمل الوحدة 4400 في "حزب الله" اللبناني، وهي وحدة التسلح والتعاون مسؤولية نقل هذه الوسائل من إيران إلى سوريا".

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